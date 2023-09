Folha realiza seminário sobre turismo gastronômico em São Paulo

São Paulo

A Folha promove na segunda-feira (25), das 15h às 17h40, o seminário Turismo Gastronômico em São Paulo. Realizado com apoio da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo, o evento será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no Youtube.

O painel reúne especialistas para discutir medidas que podem transformar os bares e restaurantes da capital em atrativos para turistas, como a qualificação e a capacitação dos profissionais do setor, a divulgação em outros estados e países, e a criação de festivais.

Pizza e calzone da Bráz Pizzaria, eleita melhor pizzaria na pesquisa 'O Melhor de São Paulo Gastronomia' - Lila Batista/Divulgação

Após o encerramento da mesa, uma cerimônia marca a premiação dos estabelecimentos eleitos pelo Datafolha na pesquisa "O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares e Cozinha 2023", cujo resultado foi publicado na Folha no dia 27 de agosto.

A mediação será feita por Zeca Camargo, jornalista, apresentador e colunista da Folha. O público pode participar com perguntas e comentários via WhatsApp, no número (11) 99648-3478.

Seminário Turismo Gastronômico em São Paulo

Data e horário: 25 de setembro (segunda-feira), das 15h às 17h40



Abertura e mediação: Zeca Camargo, jornalista, apresentador e colunista da Folha

Palestrantes: Antonio Pereira Carvalhal Neto, diretor da Casa Flora; Dona Carmem Virgínia, chef do Altar Cozinha Ancestral; Edrey Momo, restaurateur e sócio da Tasca da Esquina; Marcelo Picka Van Roey, presidente da Resorts Brasil