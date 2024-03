Seminário da Folha discute importância da prevenção e imunização contra gripe

São Paulo

A Folha promove, no dia 20 de março, o seminário Além da Gripe: Avanços e Desafios na Prevenção, que acontecerá das 15h às 18h no auditório do jornal em São Paulo e terá transmissão ao vivo pelo canal do jornal no YouTube.

Dividido em duas mesas, o evento contará com especialistas em epidemiologia e pneumologia e representantes do sistema público de saúde. A proposta é discutir estratégias para ampliar a cobertura vacinal e maneiras de abordar o envelhecimento populacional na criação de políticas públicas.

Em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para março. A primeira mesa abordará os riscos da doença e os desafios à imunização, que não atingiu as metas no ano passado.

Mariana de Souza Araújo, enfermeira e coordenadora do Programa Municipal de Imunizações (PMI) de São Paulo, é uma das convidadas, assim como Mark Barone, fundador e coordenador-geral do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (FórumCCNTs).

Também participarão do painel os professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Nancy Bellei, infectologista e membro da International Society of Influenza and Other Respiratory Viruses e Clystenes Odyr Soares Silva, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Mutirão de vacinação contra influenza no Parque Villa Lobos, em São Paulo, em 2022 - Bruno Santos/Folhapress

A queda na taxa de adesão à imunização entre idosos, observada no ano passado, será um dos temas da mesa 2, que tem como foco o impacto da vacinação na longevidade e os desafios do envelhecimento populacional.

Para falar sobre o assunto, o painel terá Alexandre Kalache, médico gerontólogo e presidente do Centro Internacional da Longevidade, e Maisa Kairalla, médica geriatra e presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Além deles, estarão presentes o professor Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto, médico com experiência em doenças infecciosas e membro do Comitê de Calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), e Marlene Oliveira, membro do Conselho do Global Heart Hub e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, organização social dedicada à promoção de informações sobre saúde cardiovascular, câncer e saúde do homem.

A mediação será feita pela jornalista, escritora e apresentadora de TV Cris Guterres.

Pessoas interessadas em acompanhar presencialmente, de forma gratuita, podem se inscrever neste link. As vagas são limitadas.

Além da Gripe: Avanços e Desafios na Prevenção

Data e horário: 20 de março (quarta-feira), das 15h às 18h

Mediação: Cris Guterres, jornalista, escritora e apresentadora de TV

Palestrantes: Nancy Bellei, infectologista e virologista, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e membro da International Society of Influenza and Other Respiratory Viruses; Mariana de Souza Araújo, enfermeira e coordenadora do Programa Municipal de Imunizações (PMI) da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; Clystenes Odyr Soares Silva, professor de pneumologia da Unifesp e diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT); Alexandre Kalache, gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade (International Longevity Centre, ILC Brazil) e co-diretor do Age Friendly Institute; Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto, médico com experiência em doenças infecciosas, professor da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e membro do Comitê de Calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm); Maisa Kairalla, geriatra e presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; Mark Barone, doutor em fisiologia humana pela USP, fundador e coordenador-geral do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (FórumCCNTs); e Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida e membro do Conselho do Global Heart Hub.