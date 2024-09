Como se preparar para uma entrevista de emprego em inglês

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaCarreiras. Quer recebê-la às segundas-feiras no seu email? Inscreva-se abaixo.

Folha Carreiras Receba no seu email conteúdo para profissionais em início de carreira, dicas e indicações de estágio e trainee Carregando...

Entrevistas de emprego costumam deixar as pessoas nervosas e ansiosas. Fazer ela em outra língua pode gerar ainda mais insegurança.



Se você tem vontade de trabalhar numa multinacional ou mudar de país, vamos fazer com que o medo da entrevista em inglês não te impeça de conquistar a vaga de emprego.

As dicas ajudam também quem quer trabalhar no Brasil, mas precisa demonstrar conhecimento na língua durante o processo seletivo.

É importante reforçar que, se a entrevista é conduzida 100% em inglês, há um pressuposto na vaga de um certo nível de proficiência do candidato, explica Isabela Villas Boas, diretora excutiva acadêmica da Cultura Inglesa.

↳ Antes de se candidatar, verifique se seu desempenho na língua é adequado para as funções que a vaga demanda.

Veja as principais perguntas realizadas em entrevistas em inglês - BullRun/Adobe Stock

Uma das principais coisas que você precisa saber é: as perguntas de entrevistas em inglês são muito parecidas com as em português.



O ponto-chave é como você responde e o quanto se preparou para aquele momento, diz Rodrigo Wiethorn, diretor de marketing da KNN Idiomas.



Listo abaixo as principais perguntas, com tradução para o português, de acordo com os dois especialistas:

Can you tell me a little about yourself and your previous experiences?

Pode me contar um pouco sobre você e suas experiências profissionais anteriores?



What motivated you to apply to this position? Why are you interested in this role?

O que te motivou a se candidatar a esta vaga? Por que está interessado neste cargo?



Talk about a challenge you had in your work experience and how you dealt with this challenge.

Conte um desafio que teve em sua experiência profissional e como lidou com ele.



How do you manage your time? When you have a lot of activities to do, how do you manage them?

Como você organiza seu tempo? Quando tem muitas tarefas para fazer, como as organiza?



What skills do you have that make you a good fit for this position?

Quais habilidades você tem que o fazem adequado para esta vaga?



Do you have any quality that can be a setback in your work? What are your weaknesses?

Você tem alguma qualidade que possa ser um obstáculo em seu trabalho? Quais são suas fraquezas?



What are your salary expectations?

Qual a sua pretensão salarial?



Como você deve ter percebido, as perguntas não fogem do básico quando falamos sobre entrevista de emprego. Por isso, trago dicas que podem ajudar ainda mais:



1. Use estratégias para ganhar tempo

Por não ser sua língua nativa, você pode demorar um pouco mais para ter o raciocínio da resposta em inglês. Para isso, a diretora da Cultura Inglesa orienta usar o que chama de "estratégias de conversação".



Enquanto pensa na resposta, use frases como:

"Oh, that's an interesting question" ("Essa é uma pergunta interessante");

"I knew you would ask this" ("Sabia que você perguntaria isso").

Ou conectivos, como:

"Well, in my point of view" ("Bom, no meu ponto de vista");

"As a matter of fact" ("Na verdade");

"As far as I'm concerned" ("Até onde eu sei").

"Você fala isso para te dar tempo para pensar, para preparar o seu cérebro. São frases e palavras que te dão tempo para respirar e retomar", explica Isabela Villas Boas.



2. Não fale rápido demais

Cuidado para não parecer que está com pressa. Dê respostas pausadamente —mas não devagar demais, diz Villas Boas.



Quando precisar parar para pensar, incorpore estratégias para fazer isso em inglês, complementa a especialista. Em vez de "é...", um indício do pensamento em português, diga "well...".



3. Pesquise palavras-chave da sua área

Faça uma busca para descobrir quais expressões ou palavras técnicas você não pode deixar de usar, orienta Villas Boas.



4. Não se prenda à gramática perfeita

"Tentar chegar numa reunião de entrevista de emprego querendo falar o inglês o mais correto possível, é legal, mas não necessariamente vai fazer você ganhar a vaga", diz Rodrigo Wiethorn.



De acordo com o diretor da KNN Idiomas, recrutadores buscam alguém que consiga se comunicar em inglês, não falar perfeitamente. "O que as empresas querem são pessoas que sabem resolver problemas que elas têm", explica.



5. Aproveite ferramentas de IA

Para ganhar vocabulário, você precisa achar materiais em inglês sobre sua área de trabalho e fazer traduções de termos que geralmente usa em português, explica Wiethorn.



"Hoje, muitas ferramentas podem te ajudar com traduções corretas. O próprio Google Tradutor melhorou muito, mas tem o ChatGPT, Gemini e outras que permitem acessar esse conhecimento. Fica infinitamente mais fácil a gente conseguir começar a ter contato com a língua", complementa.



6. Pratique muito

Treine falar em frente ao espelho ou com um amigo para quem você pode pedir feedbacks, orienta Wiethorn. "O grande segredo das entrevistas em inglês é estar confortável com a língua", diz.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Fernando Gabas, 46, CEO da Academia Soul - Reprodução

Sobre ele: Fernando Gabas é empresário com negócios no Brasil, EUA e Europa com foco em educação, sustentabilidade e tecnologia. Formado pela FGV, iniciou sua carreira aos 23 anos quando adquiriu a licença exclusiva da divisão de fitness da marca Reebok para todo o Brasil. Desde 2013, se dedica à educação e é CEO da Academia Soul, empresa de educação socioemocional.



Meu primeiro emprego... Foi aos 18 anos, entrei como estagiário na área financeira em uma importadora de equipamentos fitness. Cresci muito rápido na empresa, e com 20 anos já era diretor e tocava a área internacional. Aos 21, me tornei diretor comercial.



Um erro do qual não esqueço... Quando um amigo meu desenvolveu, em 2010, os primeiros dispositivos para realidade aumentada. Ele criou uma estrutura para projetar essa realidade e eu tive a chance de entrar no negócio e usar a tecnologia para a área da educação, mas, na hora do "vamos ver", deixei passar. Dois anos depois, essa empresa foi vendida por 2 bilhões de dólares e eu tive a sensação muito forte de que era uma coisa que eu tinha que fazer e não fiz.



Uma habilidade essencial... Estar em sintonia com sua essência e ser honesto consigo mesmo para tomar boas decisões, já que muitas delas não têm um manual claro. Além disso, saber que o individualismo e o egocentrismo são prejudiciais, e que o sucesso vem da cooperação e do desenvolvimento das habilidades dos outros. Ninguém avança sozinho; a colaboração é a chave para o progresso.



Um conselho para jovens profissionais... Preparem-se! Dedique de 1 a 2 horas por dia ao estudo para adquirir novas perspectivas. Também é fundamental ter referências: cercar-se de pessoas que você admira e que são modelos para você poder transformar objetivos em realidade. Lembre-se de que você é o reflexo das cinco pessoas com quem mais convive. Inspire-se e aprenda com essas referências, mas se compare apenas com seu próprio progresso.