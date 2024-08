Como planejar e executar uma transição de carreira

São Paulo

Se você se arrepende da profissão que escolheu, a transição de carreira pode ser uma saída.



Mas... Ela não deve ser feita de forma precipitada. Explico o que considerar na tomada de decisão e por onde começar.



Transitar de carreira significa mudar de área profissional. Isso demanda desenvolver novas habilidades e competências. "É um reaprendizado", explica Maurício Sampaio, educador e especialista em carreira.

Autoconhecimento e planejamento são cruciais em uma transição de carreira - Adobe Stock

Não significa necessariamente uma mudança radical, como abandonar o mundo corporativo para montar seu próprio negócio —mas também pode ser isso.



↳ Dá para acontecer, inclusive, dentro de uma mesma empresa, diz Sampaio. Exemplo: sair de uma área técnica para uma de gestão.



O movimento envolve dois aspectos: o tipo de experiência que você quer viver e sua visão de futuro, esclarece Luciana Lima, professora do Insper e especialista em gestão de pessoas e liderança.

O que não deve ser motivo para uma transição de carreira:

Não gostar do seu chefe ou colegas;

Estar insatisfeito com o salário;

Não gostar da empresa ou do modelo/formato de trabalho;

Falta de reconhecimento.

Nas situações acima, você deve considerar uma recolocação profissional, orienta Sampaio. Buscar uma vaga diferente, seja na sua empresa ou em outra, mas sem mudar de área.



Em resumo, a transição deve acontecer quando a insatisfação envolve sua atividade profissional, ou seja, o que você faz no dia a dia, independente de onde trabalha e de quem está junto a você.

Por isso, vamos dividir o processo em duas etapas:

1º passo: autoconhecimento. É difícil que uma pessoa tenha certeza absoluta sobre a mudança, mas a clareza vem do quanto ela conhece a si mesma, explica Luciana Lima.



"Entenda sua realidade atual, o que te deixa satisfeito e insatisfeito, o que faz seu olho brilhar, o que te prende ao seu trabalho e o que te levou a escolher essa carreira", explica a professora do Insper.



↳ Às vezes, você não precisa mudar de profissão, mas só testar um outro segmento. Sair do mundo corporativo para o acadêmico, por exemplo. Você vai precisar de novas habilidades, mas pode aproveitar conhecimentos que já tem.



Tenha certeza do que te motiva a buscar uma nova área. Sem essas respostas, é muito arriscado movimentar toda a sua vida profissional em prol de algo que pode não trazer o resultado que você espera.



Para identificar potenciais áreas de atuação, identifique suas habilidades e competências. "Nada é jogado fora. Entenda o que você desenvolveu até agora e o que pode levar em uma nova jornada profissional", diz Maurício Sampaio.

2º passo: planejamento. É o momento de definir seu rumo e pesquisar muito, complementa Sampaio.



Para isso, converse com outros profissionais. Pergunte sobre a experiência, os erros e acertos, busque entender as possibilidades dentro daquele novo mercado.



↳ Quer montar uma franquia? Fale com outros franqueados e tente extrair o máximo de informações possível.



Invista também na organização financeira. É preciso montar um plano considerando algumas questões: será necessário voltar a estudar? Você precisará investir em novas formações, cursos ou especializações? Vai ficar um tempo sem receber salário?



"O ideal é conseguir guardar pelo menos um ano do seu salário, para que você possa, durante esse tempo, ter uma folga para começar um novo negócio ou carreira", indica Sampaio.

Como definir qual capacitação é necessária? Tudo depende de área que você vai seguir e os conhecimentos que já tem, explica Lima.



↳ Para quem quer empreender, o caminho pode ser um curso profissionalizante na área de negócios. Se quiser dar aulas, um mestrado. Para quem continua no mundo corporativo, uma pós-graduação ou MBA.



Há também cursos online e gratuitos disponíveis na internet, complementa Sampaio. "O planejamento é importante para você não sair fazendo um monte de cursos que só vão fazer você perder tempo e dinheiro", diz o educador.



Há uma idade ideal para a transição de carreira? Não. De acordo com os especialistas, não há melhor momento, nem melhor idade. O importante é se organizar.



"Como diminuir o medo da mudança? Com clareza e planejamento. Assim, você reduz a ansiedade e o estresse, o que vai te colocar numa posição mais confortável", diz Sampaio.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Alexandra Casoni, 35, empresária, investidora e mentora - Guido Ferreira/Sony Channel

Sobre ela: Alexandra Casoni é mãe de dois filhos, formada em nutrição, e especializada em liderança educadora e gestão de nova economia. Participou da 9ª temporada do programa Shark Tank Brasil, do Sony Channel. É sócia da Mentoring League Society (MLS), liga de mentores do Brasil. Foi CEO por nove anos da Flormel, empresa de alimentação saudável fundada por seus pais. Em 2024, criou a mentoria "Club A", exclusiva para mulheres empresárias.



Meu primeiro emprego... Foi vendendo doces informalmente aos 11 anos. Aos 15, iniciei oficialmente meu primeiro trabalho na Flormel como vendedora, degustadora e promotora.



Um erro do qual não esqueço... O primeiro foi criar um produto pensando em mim mesma como cliente principal, sem uma escuta ativa para entender meus consumidores. O segundo foi viver um ciclo difícil com uma mentalidade otimista sem mudar o ambiente, e sem me preparar para o impacto que poderia vir no negócio.



O que eu faria diferente... Traria uma visão mais realista para as minhas decisões. Eu também buscaria, de forma incisiva, sempre estar com as melhores pessoas e nos melhores ambientes. Isso é o que muda a sua mentalidade e seus resultados, algo que fiz muito pouco no início da minha jornada.



Uma habilidade essencial... São três, na verdade. Saber liderar pessoas, negócios, produtos, processos e a própria vida; ter uma comunicação eficaz, pois quem sabe comunicar tem poder; e a habilidade de vender.



Um conselho para jovens profissionais... Prepare-se para suas melhores oportunidades, se aproximando das melhores pessoas e ambientes. Elas irão chegar, e você precisa estar preparado.