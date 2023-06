Assinantes de PlayStation Plus jogaram em média só 7,4 games no serviço

São Paulo

O serviço de assinatura de games PlayStation Plus, da Sony, tem mais de 400 games disponíveis e, em média, cada assinante jogou apenas 7,4 títulos no último ano. Destaco esse e outros dados da plataforma, que foram divulgados pela empresa.

Rebobinando: o PlayStation Plus foi lançado em 2010 como um serviço de assinatura que dá acesso a multiplayer online, armazenamento na nuvem de arquivos de salvamento, descontos e uma seleção mensal de jogos grátis para os consoles PlayStation.

Em junho do ano passado, o serviço foi remodelado e passou a incluir um catálogo de jogos disponíveis para download. A mudança no serviço foi uma resposta ao Xbox Game Pass, da Microsoft, lançado em 2017 e que, desde então, dominava praticamente sem concorrentes o mercado de serviços de games por assinatura.

Pechincha: mesmo considerando o preço anual de R$ 389,90 da assinatura do serviço no Brasil na categoria Deluxe (a mais cara), os assinantes gastaram em média R$ 52,69 por jogo. Bem abaixo dos R$ 349,90 cobrados pelos principais lançamentos do PlayStation 5.

Os mais acessados pelos assinantes:

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales": A continuação do primeiro game do Homem-Aranha foi disponibilizados para os assinantes logo na estreia do serviço. Lançado em novembro de 2020, é ambientado na mesma Nova York do primeiro título, mas, dessa vez, Miles Morales assume o protagonismo de Peter Parker.

"Ghost of Tsushima": Lançado em julho de 2020 para o PlayStation 4, o RPG de mundo aberto da Sucker Punch coloca o jogador na pele do samurai Jin Sakai, que precisa defender a ilha japonesa de Tsushima de uma invasão mongol no século 13.

"Stray": o "jogo do gatinho" foi um dos poucos disponibilizados no serviço por assinatura junto com o seu lançamento, em julho de 2022, com sucesso imediato de crítica e público. Nele, o jogador é um gato que se perde e precisa perambular por uma cidade povoada por robôs para reencontrar seus amigos peludos.



Já no catálogo de jogos clássicos, que disponibiliza remakes e títulos de PlayStation, PlayStation 2 e PSP para os assinantes "Deluxe", as franquias de maior sucesso foram "God of War", "Resident Evil" e "The Last of Us" --esse último muito provavelmente com a ajuda do sucesso da série da HBO inspirada no game.

O que vem agora? ASony anunciou que está testando com assinantes Premium o streaming de jogos de PlayStation 5. Atualmente, apenas títulos de PlayStation 3, PlayStation 4 e clássicos estão acessíveis na nuvem. A ideia é fazer frente ao serviço concorrente da Microsoft, que já disponibiliza a maioria dos seus jogos por streaming.

Brasil de fora: A empresa japonesa não tem previsão para disponibilizar o serviço de streaming de jogos no Brasil

Apico

(PC, Switch, PS 4/5, Xbox One/X/S)

Esse charmoso simulador de criação de abelhas 2D é uma aula sobre preservação e biologia. Você precisa descobrir dezenas de espécies desses insetos através de exploração e cruzamento de espécies. Além disso, pode soltar as abelhas criadas na natureza para repovoar a ilha em que o jogo se passa. Apesar da apresentação simples, trata-se de um jogo complexo, com menus confusos de navegar. Ainda assim, a experiência se torna viciante depois que o jogador consegue superar esses desafios iniciais.

Imagem do jogo 'Apico' - Divulgação

Uma cópia do jogo foi cedida para a realização deste texto.

Jim Ryan, CEO da PlayStation, afirmou em um email interno enviado logo após o anúncio da compra da Activision Blizzard pela Microsoft que não estava preocupado com o negócio, afirmou o site IGN. Nas mensagens, o executivo diz não acreditar que a Microsoft vá transformar os jogos da Activision Blizzard em exclusivos para o Xbox e afirma que a PlayStation ficará bem.

A Microsoft irá aumentar o preço do Xbox Game Pass, seu serviço de games por assinatura. A partir de julho, a mensalidade da versão padrão passará de R$ 29,99 para R$ 32,99. Já o preço da versão Ultimate, que inclui acesso a jogos na nuvem, vai subir de R$ 44,99 para R$ 49,99 por mês.

Em mais um sinal de que a Nintendo deve anunciar em breve um novo console, o CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, afirmou em entrevista ao site GamesIndustry.biz que a empresa japonesa o aconselhou a aguardar o sucessor do Switch para lançar o game "Mario + Rabbids: Sparks of Hope", que chegou ao mercado em outubro do ano passado.

A Nintendo anunciou em um evento virtual na última quarta (21) seus lançamentos para os próximos meses. Entre os destaques estão o remake de "Super Mario RPG" (clássico desenvolvido para o Super Nintendo), "Super Mario Bros. Wonder", um novo jogo de plataforma 2D do encanador bigodudo, e um game ainda sem título protagonizado pela Princesa Peach, previsto para 2024.

A Eletronic Arts anunciou uma reestruturação interna que irá separar a área responsável pelos games esportivos do restante da empresa. Pela mudança, a EA Sports (desenvolvedora das séries "Fifa" e "Madden") funcionará como uma unidade autônoma, enquanto as outras franquias do grupo ficarão sob responsabilidade da EA Entertainment.

A Activision anunciou que a versão original de "Call of Duty: Warzone" (hoje batizada de "Call of Duty: Warzone Caldera") sairá do ar em 21 de setembro. Lançado em março de 2020, o jogo foi substituído nos planos da empresa pelo "Warzone 2.0" em novembro do ano passado.

Segundo o site VentureBeat, um relatório da consultoria PwC (PricewaterhouseCoopers) apontou que "jogos casuais e sociais" representam 68,6% do mercado de games nos EUA, enquanto o setor "tradicional" de games é responsável por apenas 22,8% da arrecadação do mercado de jogos eletrônicos.

A ata de uma reunião do Conselho de Turismo de Los Angeles, realizada no último dia 21, indicou que as edições de 2024 e 2025 da E3 foram canceladas. Questionada pelo jornalista Stephen Totilo, da Axios, a ESA (Associação dos Softwares de Entretenimento), dona do evento, afirmou que o futuro da E3 ainda está em discussão.

O BIG Festival, um dos maiores eventos de games da América Latina, começa na próxima quarta-feira (28), na São Paulo Expo. O evento, que vai até o próximo domingo (2), reunirá algumas das principais empresas do setor, desenvolvedores independentes e especialistas para discutir o mercado de games. Além disso, estarão disponíveis mais de 200 títulos para os visitantes testarem. Os ingressos estão à venda no site do festival.

29.jun

"AEW: Fight Forever": R$ 299,90 (PS 4/5), R$ 389,95 (Switch, Xbox One/X/S), preço não disponível (PC)

"The Lara Croft Collection": R$ 59,99 (Switch)

30.jun

"Crime O'Clock": R$ 76,49 (Switch), preço não disponível (PC)

"Everybody 1-2-Switch": R$ 149 (Switch)

"Ghost Trick: Phantom Detective": R$ 129 (PC), R$ 146 (Switch, Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

"Goodbye World": preço não disponível (Xbox One/X/S, PS 4/5)

"Master Detective Archives: Rain Code": R$ 303,90 (Switch)