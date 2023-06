Proposta de regulação da inteligência artificial pode prejudicar Europa, dizem executivos

Estocolmo (Suécia) | Reuters

A legislação sobre inteligência artificial proposta pela União Europeia colocará em risco a competitividade e a soberania tecnológica da Europa, de acordo com uma carta aberta assinada por mais de 160 executivos de empresas que vão desde a Renault até Meta.

Os parlamentares do bloco concordaram com um projeto de regras este mês, segundo o qual sistemas como o ChatGPT terão que divulgar conteúdo gerado por inteligência artificial, ajudar a distinguir as chamadas imagens deep fake das reais e garantir salvaguardas contra conteúdo ilegal.

Executivos acreditam que competitividade da Europa está em risco se legislação para regulamentar inteligência artificial for aprovada - Dado Ruvic/Reuters

Desde que o ChatGPT se tornou popular, várias cartas abertas foram emitidas pedindo a regulamentação da tecnologia e levantando o "risco de extinção da IA".

Os signatários de cartas anteriores incluíam Elon Musk, o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, e Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio - dois dos três chamados "padrinhos da IA".

O terceiro, Yann LeCun, que trabalha na Meta, assinou a carta desta sexta-feira contestando os regulamentos da União Europeia. Outros signatários incluíram executivos de um conjunto diversificado de empresas, como a de telecomunicações espanhola Cellnex, a francesa de software Mirakl e o banco de investimentos alemão Berenberg.

Essas empresas, juntamente com a Renault e a Meta, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

"Estamos visando principalmente a versão do Parlamento Europeu porque eles decidiram passar de uma abordagem baseada em risco para uma baseada em tecnologia, que não estava no texto inicial", disse o ex-ministro digital da França e um dos três organizadores da carta, Cedric O, à Reuters.

Ele, juntamente com Jeannette zu Fürstenberg, sócia fundadora da La Famiglia VC, e René Obermann, presidente da Airbus, organizaram o documento.

A carta alertou que, de acordo com as regras propostas pelo bloco, tecnologias como inteligência artificial generativa se tornarão fortemente regulamentadas e as empresas que desenvolverem tais sistemas poderão enfrentar altos custos de conformidade e riscos de responsabilidade desproporcionais.

Tal regulamentação pode levar empresas altamente inovadoras a transferir suas atividades para o exterior e investidores a retirar seu capital do desenvolvimento da IA europeia em geral, afirmou.

"Estou convencido de que eles não leram o texto com atenção, mas reagiram ao estímulo de alguns que têm interesse neste tópico", disse à Reuters Dragos Tudorache, que coliderou a redação das propostas do bloco. As sugestões feitas na carta já estão no projeto de lei, disse.