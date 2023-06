Datafolha aponta Samsung como marca de tecnologia mais lembrada pelos brasileiros; veja outras

São Paulo

Hoje, o principal elemento que impulsiona a indústria de tecnologia é a inteligência artificial (IA), e ela vai continuar mobilizando o setor nos próximos anos.

A Folha conversou com as empresas de tecnologia mais citadas na pesquisa O Melhor da Internet, feita pelo Datafolha, e constatou que esse processo já é evidente. Das 11 categorias do levantamento, a Samsung venceu em quatro, mas em uma delas (mouse e teclado) a empresa sequer tem produção (veja lista completa abaixo).

Ilustração - Talita Persi

A movimentação desse mercado é parecida com a que aconteceu durante a criação dos smartphones, em 2007, afirma Junior Borneli, fundador da plataforma StartSe. "À medida que as tecnologias vão surgindo, as empresas tentam encontrar caminhos para identificar o que é um sinal relevante de algo que vai se tornar grande ou o que é ruído."

Rodrigo Fragoso, sócio da consultoria Deloitte, diz que o lançamento do ChatGPT no mercado criou uma explosão de demanda para a utilização de inteligência artificial. "Outras companhias estão preparando soluções cada vez mais sofisticadas. Vamos ter ainda muita evolução no uso de IA para pessoas e empresas."

O instituto ouviu 1.558 pessoas de todas as regiões e classes sociais do país. O levantamento foi feito entre 2 e 9 de maio. O levantamento foi feito entre 2 e 9 de maio de 2023, com 1.558 entrevistas online. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos."

Processador - Intel

Campeã aposta em módulo de inteligência artificial

Para a sua 14ª geração de processadores, que será lançada neste ano, a Intel aposta na popularidade da inteligência artificial. A marca foi a ganhadora na categoria processador, com 37% das citações.

Os novos processadores terão um módulo chamado de VPU (sigla em inglês que significa "unidade de processamento visual"). Ele será responsável por atender às demandas do computador para rodar as aplicações de IA, aumentando a eficiência desse tipo de software.

"A forma como o processamento é feito hoje faz com que os programas consumam muitos recursos do computador. Com a VPU dedicada à inteligência artificial, esse tipo de carga de trabalho roda exclusivamente na VPU, que é muito mais eficiente. O trabalho passa a ser mais rápido e consome muito menos energia", afirma Carlos Buarque, diretor de marketing da Intel no Brasil.

De acordo com Luciano Soares, professor do curso de engenharia de computação do Insper, o uso da VPU é muito adequado para computadores portáteis, porque melhora a funcionalidade dos aplicativos sem demandar uma estrutura robusta.

"A VPU é útil para as ações do dia a dia. Uma funcionalidade que as pessoas usam muito é remover ou borrar o fundo da imagem quando estão participando de uma videoconferência. Com esse módulo, a remoção fica muito melhor, e o computador gasta pouca bateria para isso", diz Soares.

Intel

37% das menções

Fundação

1968

Sede

Mountain View (EUA); no Brasil, em São Paulo

Usuários

2,9 milhões

Canais digitais

Redes sociais e YouTube

Smartphone - Samsung

Companhia investe em linha de celulares dobráveis

Vencedora com 40% das menções, a Samsung aposta em um novo estilo de smartphones no Brasil com sua linha de aparelhos dobráveis. A marca busca nortear a indústria de dobráveis com sua linha Galaxy Z, composta pelos modelos Z Flip4 e Z Fold4.

A soma de todas as marcas do mercado de dobráveis atingiu cerca de 10 milhões de unidades exportadas no mundo em 2022, aumento de mais de 300% ante 2020, segundo estudo da consultoria IDC (International Data Corporation).

André Martins, criador de conteúdo de tecnologia, utilizou os dois modelos principais da Samsung por cerca de seis meses. Para ele, o uso de um smartphone dobrável é interessante por trazer possibilidades diferentes dos modelos convencionais.

"No caso do Flip, ele dobra e fica a metade do tamanho, com a potência de um bom aparelho. Além disso, é possível colocar em um formato que permite apoiar para fazer vídeos e fotos. Já o Fold tem uma tela maior, que possibilita trabalhar em multitarefa."

Martins diz que alguns pontos podem ser melhorados. Para o modelo menor, ele acredita que a durabilidade da bateria pode ser ampliada. Também afirma que o smartphone maior, quando fechado, fica muito grosso.

Além dos aparelhos dobráveis, outro investimento da Samsung tem sido em equipamentos compatíveis com a conectividade 5G. A empresa oferece atualmente 34 modelos que possuem esse tipo de tecnologia.

Samsung

40% das menções

Fundação

1969

Sede

Suwon

(Coreia do Sul)

Usuários

Não divulga

Canais digitais

Site, YouTube e redes sociais

Monitor - Samsung

Vencedora mira telas voltadas para o público gamer

Gamers dependem de monitores de alta qualidade para ter uma boa experiência em seus jogos.

Raphael Cerqueira, diretor de conteúdo e criador da empresa de games Final Level, afirma que os principais requisitos para escolher um monitor são o tempo de resposta, a velocidade de atualização do painel e a gama de cores.

Ele diz que o mercado de monitores para pessoas que jogam melhorou nos últimos anos. Mas o preço continua sendo maior do que o dos modelos convencionais.

O monitor mais barato da linha Odissey, da Samsung, voltada para os gamers, custa a partir de R$ 1.300. O mais caro chega a mais de R$ 20 mil. Já os convencionais da marca tem valores entre R$ 700 e R$ 800.

Segundo Anna Karina Pinto, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil, o mercado de games é uma parte importante da estratégia da empresa, que ganhou na categoria monitores com 29% das menções. "Prova disso é o lançamento do Samsung Gaming Hub, plataforma interativa disponível em monitores e TVs smart da marca, na qual o usuário pode aproveitar mais de 1.000 jogos sem precisar de console", afirma.

Além disso, a companhia firmou parceria com a equipe brasileira de eSports Loud, uma das maiores do país. O objetivo é aumentar a proximidade com esse público e divulgar seus produtos. A marca também participará da Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina, que será realizada em outubro, em São Paulo.

Fone - Samsung e JBL

Imersão sonora é tendência no segmento

Um dos principais investimentos da indústria de fones de ouvido tem sido na qualidade dos equipamentos para possibilitar uma imersão sonora. A ideia é que os usuários tenham sensação de estar dentro de uma esfera, na qual o som chegue por todas as direções, em sincronia com o conteúdo que escutam.

Segundo Marcio Menechini, que é engenheiro de áudio e produtor musical, a tendência começou no cinema e hoje é voltada também para games e música. "O que vai determinar a qualidade de um fone é a construção, durabilidade e qualidade sonora dos transdutores, que são os alto-falantes. É importante que reproduzam nuances detalhadas de grave, médio e agudo."

Ilustração - Talita Persi

A pesquisa O Melhor da Internet apontou que Samsung e JBL são as principais marcas desse mercado, com 19% e 18% das menções dos entrevistados, respectivamente.

Segundo Anna Karina Pinto, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil, as principais características dos equipamentos da nova geração da marca são o áudio Hi-Fi de 24 bits, que permite maior detalhamento dos sons emitidos, e o mecanismo de cancelamento ativo de ruídos.

Já Rodrigo Kniest, presidente da Harman do Brasil, responsável pela JBL, diz que os últimos fones lançados pela empresa também apresentam cancelamento de ruído, som de alta definição e bateria de longa duração.

JBL

18% das menções

Fundação

1946

Sede

Stamford (EUA); no Brasil, em Nova Santa Rita (RS)

Usuários

897 mil

Canais digitais

Redes sociais

Mouse e teclado - Logitech

Itens com design ergonômico ganham espaço no mercado

Uma rotina marcada por muitas horas de trabalho em frente ao computador pode gerar problemas de saúde. Alex Morawski, especialista em ergonomia, afirma que equipamentos de computador precisam ser escolhidos de acordo com tipo e tempo de uso a ser feito no dia a dia.

A empresa Logitech, que venceu na categoria mouse e teclado com 10% das citações, tem investido em produtos ergonômicos para pessoas que sofrem com dores devido ao uso desse tipo de equipamento. Atualmente, a linha Ergo Series tem cinco itens.

"Há um centro de laboratórios só de ergonomia na Suíça. Temos muito cuidado no desenvolvimento de produtos. Eles são desenhados à mão, buscando a pegada mais precisa e leve possível, para evitar impacto no punho ou no cotovelo", afirma Jairo Rozenblit, CEO da empresa no Brasil.

O engenheiro de software Hugo Marques, 37, passou a utilizar mouse e teclado ergonômicos há cerca de sete anos, quando começou a sentir dores no pulso e no antebraço. "Mesmo sendo um pouco mais caro que os convencionais, o custo-benefício vale a pena. Além de trazerem qualidade de vida, duram por muitos anos", afirma.

A Samsung ficou entre as mais citadas na categoria (11% das menções), mas a marca não fabrica mouses e teclados.

Logitech

10% das menções

Fundação

1981

Sede

Lausanne (Suíça) e Newark (EUA)

Usuários

Não divulga

Canais digitais

Site

Energia - Enel

Empresa está atenta às redes sociais para encaminhar queixas

A presença da Enel nas redes sociais é dedicada a orientações de serviços e publicidade da empresa. A companhia foi eleita a melhor fornecedora de energia elétrica para estar conectado, segundo a pesquisa O Melhor da Internet, com 12% das menções.

Quando há reclamações de clientes no Twitter, Facebook e Instagram, um comentário padrão pede que o consumidor mande uma mensagem privada à empresa. A resposta é enviada por um dos 20 funcionários responsáveis por essa primeira abordagem —eles são chamados de front office (algo como linha de frente). A equipe é pequena, por isso, é difícil cumprir a meta de responder todas as mensagens em até duas horas (o call center, por exemplo, tem 2.318 atendentes, e as lojas, 954).

Há situações que a linha de frente consegue resolver, como a emissão da segunda via do boleto. Mas demandas que requerem maior análise, como falta de energia em algum ponto da cidade ou uma conta supostamente mais cara do que deveria, são enviadas para equipes internas.

Quando o cliente não fica satisfeito, o caso passa para o back office (retaguarda), que tem 16 funcionários, responsáveis por acolher a necessidade do cliente e resolvê-la. O back office faz parte do departamento de special caring (cuidado especial), que tem 45 funcionários. A equipe conta ainda com os analistas, que levantam quantos casos estão em aberto, há quanto tempo, quais áreas estão apoiando o back office nas tratativas e se os clientes já tiveram retorno.

Apesar da operação, a Enel reforça que as redes sociais não são os canais adequados para registrar reclamações. "Primeiro, a questão é pessoal e ali ela se torna pública; segundo, você tira dos canais a chance de fazerem o atendimento; e terceiro, na rede social há uma repercussão que não faz sentido alimentar", diz Luiz Flávio Xavier de Sá, diretor de mercado da Enel Brasil.

Os meios adequados são, segundo ele, call center, app, site, WhatsApp e lojas físicas da empresa.

O último recurso para o consumidor insatisfeito é a ouvidoria. Segundo a companhia, ela retifica apenas 20% dos casos.

Enel Brasil

12%

Fundação

Opera desde 2014

Sede

São Paulo

Usuários

15 milhões de clientes (SP, RJ e CE)

Canais digitais

Site, app, WhatsApp e redes sociais

5G - Claro e Vivo

Aparelhos adaptados ao 5G são apostas de operadoras

Claro e Vivo foram escolhidas como os melhores serviços de 5G na pesquisa O Melhor da Internet, do Datafolha. Enquanto a Claro foi citada por 32% dos entrevistados, a Vivo teve 30% das menções.

O dirigente da unidade de consumo da Claro, Paulo Cesar Teixeira, diz que a empresa busca aumentar o número de aparelhos com conexão 5G no catálogo e expandir a rede. "Temos mais de 3,4 milhões de clientes com aparelhos conectados ao 5G, nos 109 municípios que cobrimos. O plano é expandir tanto a cobertura 5G quanto a presença desses aparelhos no catálogo."

Dante Compagno, gerente de B2C (negócios direto com os clientes) da Vivo, diz que tem sido fundamental para a empresa unir a expansão da conexão 5G à venda de aparelhos que suportam a tecnologia, que são sucesso entre consumidores. "O preço de entrada de um aparelho 5G tem diferença pequena em relação ao de um 4G ou 4.5G. Isso é diferente do que foi com a chegada do 4G, quando aparelhos com a tecnologia eram bem mais caros que os da geração anterior."

Em 2013, quando o 4G chegou ao Brasil, celulares com a tecnologia custavam até R$ 500 a mais do que os com 3G. Hoje, a diferença de preço entre celulares com 4G/4.5G e 5G é de, em média, R$ 150.

Claro

32% das menções

Fundação

2003

Sede

São Paulo

Usuários

82,8 milhões

Canais digitais

Redes sociais

Vivo

30%

Fundação

2003

Sede

Madri (Espanha); no Brasil, em São Paulo

Usuários

112,3 milhões

Canais digitais

Redes sociais

Banda larga - Vivo e Claro

Empresas do setor ampliam rede e velocidade da conexão

Vivo e Claro também ficaram empatadas no primeiro lugar como melhores operadoras de banda larga fixa na pesquisa Datafolha. Com 30% das citações, a Vivo quer aumentar o número de domicílios suportados pela rede de fibra óptica e melhorar a velocidade de conexão, afirma Dante Compagno, gerente de B2C (negócios direto com os clientes).

"Estamos em 6 milhões de casas e nossa rede cobre até 24 milhões. A meta é que, até o final de 2024, esse número seja de 29 milhões. Essa cobertura é fundamental para aprimorar a IoT (internet das coisas) nas casas e empresas."

A Claro, citada por 28%, também busca aprimorar o serviço e a cobertura da rede de fibra óptica atual. Segundo Paulo Cesar Teixeira, diretor da unidade de consumo da empresa, o foco é melhorar velocidade de conexão.

"Estamos em 9,8 milhões de domicílios e, desde o início do ano, passamos a instalar o wi-fi 6, nova geração de conexão wireless que permite maior velocidade e mais dispositivos conectados."

Fornecedora de Tecnologia - Microsoft

Companhia expande atuação no Brasil e oferta novos serviços

O primeiro computador do que hoje vem a ser a Microsoft foi desenvolvido em 1975. Então, falar em 64 kb de capacidade de memória era um assombro. A máquina de outrora não poderia processar a nova fronteira da tecnologia, marcada pela inteligência artificial (IA).

A empresa, citada por 10% dos entrevistados na pesquisa Datafolha como a melhor fornecedora de tecnologia, avança em estudos de IA e expande sua atuação no Brasil.

Nesses 48 anos de história, o país recebe regularmente as evoluções registradas. "Temos novos serviços de nuvem chegando todos os meses aos nossos datacenters do Brasil, como, por exemplo, o Azure Chaos Studio e o Azure VMWare Services", diz Rodrigo Paiva, vice-presidente de marketing e operações.

A companhia também oferece novos recursos baseados em IA, com suporte técnico e capacitação de mão de obra. "Temos um ecossistema com mais de 25 mil parceiros em todo o país, complementando nosso conhecimento e contribuindo para que entendamos as particularidades de cada região", diz Paiva.

Microsoft

9% das menções

Fundação

1975

Sede

Redmond (EUA); no Brasil, São Paulo

Usuários

Não divulga

Canais digitais

Site

Relacionamento - Tinder

App quer educar usuário para evitar atuação de golpistas

Eleito o melhor aplicativo de relacionamento, com 37% das menções, o Tinder tenta lidar com questões de segurança. Criminosos têm usado a plataforma para se conectar com vítimas e marcar encontros.

O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito civil para obrigar o Tinder a cooperar com autoridades nesses casos. A investigação é sigilosa, e o órgão não quis se manifestar.

Segundo o delegado Fábio Nelson Fernandes, da DAS (Divisão Antissequestros) da Polícia Civil, o procedimento foi instaurado após a plataforma dificultar o acesso dos investigadores a informações sobre os criminosos. Ele afirma que a ocorrência desse tipo de crime aumenta desde 2021 e que hoje a grande maioria dos sequestros realizados em São Paulo é feita por aplicativos de relacionamento.

Questionado a respeito do inquérito, o Match Group, responsável pelo aplicativo, disse, por meio de nota, que coopera com as autoridades e fornece informações para auxiliar nas investigações. "O Match Group foi a primeira empresa do setor a lançar um portal exclusivo para as autoridades. Com uma equipe de atendimento dedicada, estamos no processo para lançar este portal no Brasil e em outros países", afirma o texto.

Segundo Rodrigo Fontes, porta-voz do Tinder, a empresa busca educar os usuários para impedir que ocorram casos deste tipo. "Temos materiais que orientam o usuário sobre quais comportamentos são suspeitos e do que desconfiar antes de marcar um encontro. A segurança de quem usa o Tinder sempre foi uma prioridade."

Tinder

37%

Fundação

2012, nos EUA; no Brasil desde 2013

Sede

Los Angeles (EUA)

Usuários

530 milhões de downloads desde o lançamento

Canais digitais

Redes sociais