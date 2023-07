A justificativa de Elon Musk para limitar leitura de tuítes por usuários

BBC News Brasil

O Twitter aplicou um limite temporário no número de tuítes que os usuários podem ler em um dia, disse neste sábado (1º) o proprietário da rede social, Elon Musk.

Em um tuíte de sua autoria, Musk disse que as contas não verificadas agora estão limitadas a ler 600 postagens por dia.

Para novas contas não verificadas, a leitura é limitada a 300 tuítes. Enquanto isso, contas com status "verificado" estão atualmente limitadas à leitura de 6.000 postagens por dia.

Elon Musk, dono do Twitter, durante evento de tecnologia em Paris - Gonzalo Fuentes - 16.jun.23/Reuters

Musk disse que os limites temporários são para lidar com "níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema".

A raspagem de dados é um processo em que informações são retiradas de um site e importadas para outro programa. Musk não deu mais detalhes, nem explicou o que entende por "manipulação do sistema" neste contexto.

Posteriormente, após reclamações dos usuários, Musk acrescentou que os limites de leitura "em breve" devem aumentar para 800 tuítes por dia para contas não verificadas, 400 para novas contas não verificadas e 8.000 para contas verificadas.

Na sexta-feira, aqueles que tentavam acessar o Twitter eram informados de que precisavam fazer login para visualizar o conteúdo da plataforma. A limitação foi uma "medida temporária de emergência", disse Musk então.

Ele afirmou que a plataforma de mídia social estava "tendo os dados tão pilhados" que isso estava "degradando o serviço para usuários normais".

De acordo com o site Downdetector –que rastreia interrupções de serviços online– um pico de 5.126 pessoas relatou problemas para acessar a plataforma no Reino Unido na tarde do sábado.

Nos EUA, cerca de 7.461 pessoas relataram falhas neste mesmo período.

Inteligência artificial e Twitter Blue

Não está totalmente claro a que Musk se refere por "extração de dados", mas parece que ele faz referência à raspagem de grandes quantidades de dados usados por empresas de inteligência artificial (IA) para treinar modelos de linguagem, que alimentam chatbots como o ChatGPT da Open AI e o Bardo da Google.

Grandes modelos de linguagem precisam aprender com grandes quantidades de conversas humanas reais. Mas a qualidade é vital para o sucesso de um chatbot.

Acredita-se que o enorme tesouro de bilhões de postagens de redes sociais como Reddit e Twitter sejam dados de treinamento extremamente importantes –e que estão sendo usados por empresas de IA.

Mas plataformas como Twitter e Reddit querem ser pagas por esses dados.

Em abril, o executivo-chefe do Reddit, Steve Huffman, disse ao jornal The New York Times que estava insatisfeito com o que as empresas de IA estão fazendo.

"O corpus de dados do Reddit é realmente valioso", disse ele. "Mas não precisamos dar todo esse valor de graça para algumas das maiores empresas do mundo."

O Twitter já começou a cobrar dos usuários para acessar sua interface de programação de aplicativos (API), que é frequentemente usada por aplicativos e pesquisadores terceiros –que podem incluir empresas de IA.

Mas existem outras razões potenciais para a mudança anunciada neste sábado.

Musk tem tentado forçar a adesão das pessoas ao Twitter Blue, seu serviço de assinatura paga. É possível que ele esteja olhando para um modelo em que os usuários terão que pagar para obter um serviço completo do Twitter – e o acesso a postagens ilimitadas.

O vai e vem dos verificados

Sinalizado por um tique azul, o status "verificado" foi concedido gratuitamente pelo Twitter a contas de alta visibilidade –como pessoas famosas, empresas e jornalistas – antes de Musk assumir o cargo de chefe.

Agora, a maioria dos usuários precisa pagar uma taxa de assinatura de US$ 8 (cerca de R$ 38) por mês para ser verificada e é possível obter o status independentemente da natureza de seu perfil.

Algumas contas de alta visibilidade ainda têm um selo de verificação, apesar de não pagarem por isso, embora muitos tenham perdido temporariamente seus selos azuis em abril.

Musk comprou a empresa no ano passado por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões à época), depois de muitas idas e vindas. Ele criticou a gestão anterior do Twitter e disse que não queria que a plataforma se tornasse uma câmara de eco.

Logo após assumir, Musk reduziu a equipe do Twitter de pouco menos de 8.000 funcionários para cerca de 1.500.

Em entrevista à BBC, ele disse que cortar postos de trabalho não foi fácil.

Os engenheiros foram incluídos nas demissões e sua saída levantou preocupações sobre a estabilidade da plataforma.

Embora Musk tenha reconhecido algumas falhas, ele disse à BBC em abril que as interrupções não duraram muito e que o site estava funcionando bem.