Novo logo em sede do Twitter incomoda vizinhos em San Francisco

Nova York | Reuters

Um X gigante e brilhante marca o local em San Francisco onde Elon Musk diz que planeja manter sua empresa, a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Porém, as autoridades municipais e moradores não estão satisfeitos com o novo letreiro na sede da rede social.

Na sexta-feira (29), a empresa ergueu um logotipo "X" no telhado da sede na Market Street, para desgosto dos vizinhos que reclamaram das luzes intrusivas e do Departamento de Inspeção Predial de San Francisco, que disse avaliar estrutura.

Logo do 'X' na sede da plataforma, anteriormente conhecida como Twitter, em San Francisco, EUA - Carlos Barria - 30.jul.2023/Reuters

A mudança ocorreu após uma publicação de Musk anunciando que a empresa recém-nomeada permaneceria cidade da Califórnia, apesar do que ele chamou de "espiral de desgraça" recente, com uma empresa após a outra saindo ou deixando a região.

O bilionário, que também é CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, mudou a sede da montadora da Califórnia para o Texas em 2021. Manter a X em San Francisco pode ser um bom sinal para uma cidade que tem lutado para se recuperar das perdas de turismo e negócios sofridas durante a pandemia.

A região do centro da cidade está sofrendo com cortes de pessoal no setor de tecnologia, com a saída de grandes varejistas e com a redução do turismo. O tráfego diminuiu à medida que mais pessoas trabalham em casa.

"Bela San Francisco, embora outros a abandonem, nós sempre seremos seus amigos", escreveu Musk.

No entanto, nem todos os habitantes da cidade estão interessados na amizade com o bilionário. Durante o fim de semana, os moradores locais gravaram um vídeo do X gigante brilhando, pulsando e estroboscópico, e alguns criticaram suas luzes intrusivas.

"Estou simplesmente espantado com a flagrante falta de consideração por qualquer pessoa", escreveu @DollyMarlowe na rede social do bilionário.

O Departamento de Inspeção Predial de San Francisco, por sua vez, iniciou uma fiscalização da estrutura, dizendo que ela poderia estar violando as regras da cidade.

Um inspetor do departamento disse em um relatório escrito que os representantes da empresa negaram acesso ao telhado do edifício para fiscalização do letreiro, duas vezes. Ele observou que um representante da companhia disse que a placa era temporária.