YouTube prevê inclusão de jogos em sua plataforma

O novo chefe global do YouTube Gaming, Leo Olebe, vê a possibilidade de jogar na plataforma como uma consequência natural dos objetivos do site de se tornar um grande centro para a comunidade gamer.

"Tudo o que nós estamos fazendo precisa estar concentrado ao redor da ideia de construir uma comunidade e uma cultura", afirma Olebe em entrevista à Folha. "Quando você pensa nessa missão, de formar uma cultura de games e ser uma referência para as pessoas nessa área, isso vai evoluir em algum momento para incluir o elemento de jogar."

"Há muitas maneiras diferentes das pessoas interagirem com conteúdo de games e nós devemos sempre pensar em como podemos fazer alguma coisa nova e interessante", diz.

Em junho, o The Wall Street Journal afirmou que o YouTube estava testando internamente um produto chamado "Playables" que possibilitaria aos usuários jogar games online na plataforma.

Questionado diretamente sobre essa iniciativa, Olebe afirmou que a empresa não poderia falar sobre o assunto. "Estamos ainda bem, bem, bem, bem no começo", disse.

Em setembro do ano passado, quando o Google anunciou o fim do Stadia, sua plataforma de games por streaming, o diretor geral do serviço, Phil Harrison, citou nominalmente o YouTube como um dos possíveis sites que poderiam aproveitar essa tecnologia.

Segundo pesquisa da consultoria Newzoo realizada de fevereiro a maio deste ano em 36 países, 54% das pessoas com acesso à internet assistiram vídeos gravados ou transmissões ao vivo de games no último ano.

Os principais motivos apontados pelos internautas para assistir esses vídeos eram descobrir novas coisas para fazer em videogames e ver jogadores conseguirem realizar tarefas difíceis e feitos raros.

Apesar de ser um dos sites mais utilizados para assistir vídeos de games, o YouTube enfrenta uma feroz concorrência pelo público "gamer", onde despontam dois rivais:

Twitch: a plataforma da gigante Amazon surgiu como meio para transmissão ao vivo de jogos de videogames. Serviu de "inspiração" para muitas das funcionalidades do YouTube Gaming.

Tik Tok: a chinesa vem crescendo vertiginosamente também entre o público gamer. Usada por criadores de conteúdo para lives enquanto jogam, não é mais só a rede social de clipes curtos.

No curto prazo, Olebe estabelece como principal missão do YouTube ampliar as estratégias de monetização dos vídeos de forma a atrair mais criadores de conteúdo, citando especialmente a plataforma "shorts" --dedicada a vídeos curtos, similar ao Tik Tok.

"É sempre divertido adicionar novidades e pensar coisas diferentes para as pessoas fazerem, mas nossa primeira missão é dar voz para todos e mostrar o que tem no mundo, de uma forma que seja interessante para que as pessoas produzam seu conteúdo na nossa plataforma", afirmou.

Outer Wilds

(PC, PS 4 e Xbox One)

Lançado em 2019, esse sucesso indie é um daqueles games que, depois que você termina, dá vontade de esquecer tudo o que viu para poder jogar de novo como se fosse da primeira vez. Trata-se de um jogo de exploração espacial recheado de mistérios, em que o jogador se vê preso em um ciclo temporal de 22 minutos. Tudo o que ele leva de um ciclo para o outro é o conhecimento que aprendeu. Sem armas, "Outer Wilds" não é um jogo sobre conquistar lugares inexplorados, mas sim sobre aprender com eles.

Imagem do jogo 'Outer Wilds' - Divulgação

A Asus lançou oficialmente no Brasil o ROG Ally, computador portátil para games que é considerado o principal concorrente do Steam Deck. Com Windows 11 de fábrica como principal diferencial, o aparelho já está à venda no site da Asus por está sendo vendido por R$ 6.299,10.

O FTC (órgão que regula a concorrência nos EUA) suspendeu um processo administrativo interno que buscava impedir a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. As empresas já haviam pedido para o órgão retirar a contestação ao negócio após seguidas derrotas em tentativas preliminares de impedir a aquisição na Justiça americana.

Enquanto negociam uma saída para aprovação do negócio no Reino Unidos, Microsoft e Activision decidiram atrasar para 18 de outubro a data limite para conclusão da aquisição. O acordo inicial estabelecia que a Microsoft deveria pagar US$ 3 bilhões (R$ 14,3 bilhões) para a Activision caso a compra não ocorresse até o último dia 18.

Seguindo os passos da Activision, a Blizzard anunciou que começará a vender alguns de seus jogos na Steam. O primeiro título da desenvolvedora a chegar na loja será "Overwatch 2", em 10 de agosto. A iniciativa marca uma mudança na estratégia da empresa de vender seus jogos para PC apenas pela sua própria plataforma, a Battle.net.

A Activision Blizzard anunciou um aumento de 34,5% de suas receitas no primeiro semestre do ano em comparação com o ano passado, afirmou o site GamesIndustry.biz. Segundo a empresa, o faturamento no semestre foi de US$ 4,6 bilhões (R$ 22 bilhões), sendo US$ 2 bilhões (R$ 9,5 bilhões) oriundos de seus games para dispositivos móveis, US$ 1,26 bilhão (R$ 6 bilhões) de títulos para PCs e US$ 1,2 bilhão (R$ 5,7 bilhões) nos consoles.

A gigante chinesa Tencent se tornou acionista majoritária do estúdio polonês Techland, criador da série "Dying Light". Pelo acordo, o estúdio continuará sob o comando do atual CEO, Pawel Marchewka, e manterá o controle sobre suas propriedades intelectuais. O valor do negócio não foi revelado.

A adaptação da franquia de games "Borderlands" para os cinemas ganhou uma data de lançamento. O filme dirigido por Eli Roth tem lançamento previsto para 9 de agosto de 2024.

O Museu do Videogame Itinerante realiza até o próximo dia 6 de agosto uma exposição gratuita com consoles novos e antigos no shopping Iguatemi Campinas. A exposição conta com mais de 350 consoles e dezenas de games disponíveis para jogar.

26.jul

"Ratchet & Clank: Rift Apart": R$ 249 (PC)

"Patrick's Parabox": R$ 95,99 (Switch), preço não disponível (PS 4/5)

27.jul

"Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons": R$ 79,28 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Return to Monkey Island": R$ 49,90 (iOS), preço não disponível (Android)

"The Expanse: A Telltale Series": R$ 107,99 (PC), R$ 147,95 (Xbox One/X/S), R$ 199,50 (PS 4/5)

28.jul

"Disney Illusion Island": R$ 199 (Switch)

31.jul

"Venba": preço não disponível* (PC, Switch, PS 4/5, Xbox One/X/S)

*Disponível no Xbox Game Pass

Após a Steam, é a vez da Epic Games Store iniciar sua promoção de verão. Apesar de só ser verão no hemisfério norte, por aqui também há jogos mais em conta como "Watch Dogs Legion" por R$ 37,49 (-85%), "Fifa 23" por R$ 74,75 (-75%) e "Red Dead Redempetion 2" por R$ 98,96 (-67%), entre outros. As ofertas vão até 3 de agosto.