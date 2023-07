Usuários reclamam de dificuldade para acessar ChatGPT

Rio de Janeiro

Usuários do ChatGPT relatam ter dificuldade para acessar a ferramenta de IA (inteligência de artificial). Segundo o Downdetector, que registra falhas em sites e apps, o pico de reclamações ocorreu na manhã desta terça (11). A reportagem, no entanto, tentou acessar o chatbot nesta quarta, sem sucesso.

Por volta das 11h de quarta, 5.525 usuários nos Estados Unidos afirmaram que estavam tendo dificuldades. Pelo Twitter, usuários de outros países, incluindo o Brasil, também relataram problemas.

Ao acessar a versão gratuita da ferramenta, em vez da interface usual da plataforma, lê-se a mensagem "Nossos sistemas estão ocupados no momento, por favor dê uma pausa e tente novamente em breve".

Erro no ChatGPT - Reprodução

Ao clicar no botão de "voltar", o ChatGPT informa que está com problemas. A reportagem deparou-se, ao menos, com a falha explicada em forma de soneto, anúncio para a TV, um texto de comédia stand-up e como se fosse uma lontra do mar.

Anúncio de TV escrito pelo ChatGPT sobre falha técnica - Reprodução

De acordo com as mensagens, o ChatGPT é "muito popular" e excedeu sua capacidade no momento, mas os engenheiros da OpenAI estão trabalhando para retomar a normalidade.

Ao tentar acessar o ChatGPT Plus, versão premium, no entanto, a reportagem conseguiu, inicialmente, utilizar a plataforma, que exibia um aviso laranja sobre o nível de capacidade. No entanto, ao sair e tentar logar novamente, não foi mais possível acessar o chatbot.

Pelo Twitter, usuários compartilhavam relatos e a dificuldade de realizar atividades sem a ferramenta de IA:

Procurada pela Folha, a OpenAI não respondeu até a publicação deste texto.