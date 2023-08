São Paulo

O ChatGPT deu nota oito aos dois primeiros governos do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seis pontos à gestão de Jair Bolsonaro (PL) encerrada em 2022, ao ser questionado pela Folha.

A plataforma de inteligência artificial da OpenAI é treinada para não responder a perguntas de caráter ideológico. "A avaliação de quem é melhor entre Lula e Bolsonaro é altamente subjetiva", responde por padrão o chatbot.

A reportagem, entretanto, conseguiu um parecer da IA com base em saúde, educação, economia, segurança, meio ambiente, desigualdade e combate à corrupção. Para isso, usou táticas para fazer o ChatGPT não seguir suas travas. Os critérios de análise foram sugeridos pela própria máquina.

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, fala em encontro sobre inteligência artificial realizado em Paris - AFP

A IA ainda avaliou políticas públicas, infraestrutura, relações internacionais, transparência, participação cidadã, inovação e tecnologia e políticas de gênero e diversidade.

A conversa começou com um pedido de ajuda para escolher um candidato nas eleições de 2022. "Quem parece mais adequado para o futuro do país: Lula ou Bolsonaro?"

"Como sou um modelo de linguagem de IA, não posso expressar preferências políticas ou tomar partido", respondeu a ferramenta, que também apresentou informações básicas sobre cada candidato.

O chatbot, então, aceitou fazer uma tabela com informações sobre os candidatos dentro das categorias mencionadas anteriormente. Depois, entregou uma avaliação com notas de um a cinco para cada critério.

"Dado que a avaliação de desempenho em cada categoria pode variar dependendo das perspectivas e critérios individuais, é importante lembrar que minha resposta é baseada em informações até setembro de 2021 e representa uma avaliação subjetiva com base nas informações disponíveis", escreveu o ChatGPT quando entregou a tabela abaixo.

A reportagem também pediu para o chatbot citar exemplos de políticos que sejam referências positivas e negativas nas principais áreas. A ex-primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, é referência de bom desempenho na economia, por exemplo. Robert Mugabe (Zimbábue) exemplifica o fracasso na área, para a IA, que cita Bolsonaro como mau exemplo no meio ambiente.

Um estudo científico publicado nesta quarta-feira (16) concluiu que a plataforma de inteligência artificial ChatGPT tem um viés de esquerda. A pesquisa "Mais humano que humano: medindo o viés político do ChatGPT" desenvolveu uma metodologia para detectar se as respostas às perguntas dos usuários à inteligência artificial mostravam algum viés ideológico.

Os resultados indicam que o ChatGPT privilegia a visão de eleitores do Partido Democrata dos EUA, de Lula e do Partido Trabalhista do Reino Unido.

Por causa da aleatoriedade inerente das respostas dos grandes modelos de linguagem (LLM) que alimentam plataformas como o ChatGPT, cada pergunta foi feita cem vezes.

Os pesquisadores dizem acreditar que a metodologia pode ser usada em auditorias de viés de inteligência artificial.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, disse em post em seu blog em fevereiro deste ano que suas diretrizes "são explícitas determinando que os revisores (dos dados) não deveriam privilegiar nenhum grupo político". "No entanto, vieses podem surgir, mas eles são defeitos, e não características do processo."

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, diz ser um democrata crítico. Também já elogiou uma visão ideológica chamada "altruísmo eficiente", que defende usar evidências empíricas para fornecer o maior bem-estar coletivo possível.