Meta prepara chatbots para tentar reter usuários, diz jornal

Bangalore | Reuters

A Meta está se preparando para lançar uma série de chatbots de IA (inteligência artificial) que exibem diferentes personalidades já em setembro, publicou o Financial Times nesta terça-feira (1º).

A companhia projeta protótipos de chatbots que podem ter discussões semelhantes às humanas com seus usuários, à medida que a empresa tenta aumentar o envolvimento com suas plataformas de mídia social, de acordo com a reportagem, que citou pessoas com conhecimento dos planos.

Logo da Meta - Dado Ruvic - 28.out.2021/Reuters

A empresa está até mesmo explorando um chatbot que fala como Abraham Lincoln e outro que aconselha sobre opções de viagem no estilo de um surfista, acrescentou a reportagem. O objetivo desses chatbots será fornecer uma nova função de pesquisa, além de oferecer recomendações.

A reportagem foi publicada no momento em que os executivos da Meta estão se concentrando em aumentar a retenção do aplicativo baseado em texto Threads, depois que o app perdeu mais da metade de seus usuários nas semanas seguintes ao lançamento em 5 de julho.

Procurada pela Reuters, a big tech não comentou o assunto.