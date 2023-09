Apple diz que aquecimento em novo iPhone é culpa de apps e software; empresa promete correção

Bloomberg

A Apple afirmou neste sábado (30) que as recentes reclamações de que os novos iPhones estão ficando muito quentes ao toque são devido a problemas relacionados ao software e aos aplicativos. A empresa explicou que correções serão lançadas em breve, mas não especificou a data.

A empresa disse que o dispositivo pode esquentar nos primeiros dias, à medida que o dispositivo trabalha além do normal para ser configurado e restaurar os dados do usuário, devido a um bug no último software iOS 17 e também por causa de alguns aplicativos de terceiros sobrecarregando o sistema. Na semana passada, usuários reclamaram dos problemas no iPhone 15 Pro, dias após o lançamento.

"O dispositivo pode parecer mais quente nos primeiros dias após a configuração ou restauração do dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano", informou a Apple em comunicado. "Também encontramos um bug no iOS 17 que está afetando alguns usuários e será corrigido em uma atualização de software."

Usuários reclamam que iPhone 15 Pro está esquentando acima do normal ao ser tocado - Patrick T. Fallon/AFP

A Apple disse à Bloomberg que está trabalhando com os desenvolvedores responsáveis pelos aplicativos que estão causando o aquecimento do iPhone e que as correções estão sendo lançadas. Um porta-voz disse que o Instagram, o Uber e o jogo Asphalt 9 têm causado o aquecimento anormal do dispositivo. O Instagram já resolveu o problema com seu aplicativo em 27 de setembro, relatou a Apple.

O mais recente aparelho da Apple inclui uma estrutura de titânio, uma novidade para o iPhone, além de um chip A17 Pro com componente gráfico aprimorado para melhorar os jogos. Alguns pesquisadores disseram que essas mudanças de hardware podem ter contribuído para o problema.

Mas a Apple negou que o problema esteja relacionado ao hardware da linha iPhone 15 Pro, afirmando que o novo design resulta em uma dissipação de calor aprimorada em comparação com os dispositivos anteriores de aço inoxidável. Também afirmou que a próxima correção de software não envolverá a desaceleração do processador dos modelos mais recentes.

A Apple também explicou que o ocorrido não foi causado por falha de segurança e que não afetará o desempenho do iPhone a longo prazo. A empresa ainda alegou que o carregamento USB-C, o novo padrão incluído nos modelos mais recentes, não é a causa do problema.

De acordo com o Apple, o uso de um adaptador de carregamento acima do recomendado - com potência acima de 20 watts - pode fazer com que os iPhones fiquem temporariamente mais quentes do que o normal.

Centenas de usuários reclamaram nas redes sociais e no suporte da Apple que seus novos iPhones 15 Pro e iPhone 15 Pro Max podem ficar quentes ao toque. Alguns usuários até postaram fotos de um termômetro mostrando resultados de mais de 38°C em seus iPhones.

A Apple não informou quando a atualização de software iOS 17 estará disponível ou qual versão ela terá. A empresa lançou na semana passada a primeira versão beta do iOS 17.1 para desenvolvedores de aplicativos. Essa versão está programada para ser lançada posteriormente em outubro.