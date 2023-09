ChatGPT terá recurso para ler textos em cinco vozes diferentes

San Francisco (EUA) | Bloomberg

A OpenAI deve lançar nas próximas semanas um recurso que permitirá ao aplicativo ChatGPT ler textos produzidos pela inteligência artificial em cinco vozes diferentes.

Em duas semanas, os usuários poderão escolher uma voz no aplicativo do chatbot, selecionando entre cinco personas com nomes como "Juniper", "Breeze" e "Ember". O ChatGPT produzirá um áudio do texto gerado com essa voz escolhida - por exemplo, lendo em voz alta uma história de ninar gerada por IA (inteligência artificial).

ChatGPT terá recurso que disponibilizará ler textos com cinco vozes diferentes - Florence Lo/Reuters

Essa funcionalidade estará disponível para quem assina o serviço ChatGPT Plus da OpenAI por US$ 20 (R$ 98,18) por mês e para empresas.

A OpenAI lançou seu aplicativo ChatGPT em maio e já oferece uma capacidade de voz para texto que permite aos usuários conversarem com o bot. Adicionar um recurso de resposta de áudio poderia criar a sensação de que as pessoas estão tendo uma conversa mais humana.

A empresa espera que o novo recurso incentive o uso do aplicativo móvel em movimento, colocando-o em uma competição direta com ofertas de assistentes pessoais como o Google Assistant, o Siri, da Apple, ou a Alexa, da Amazon.

As solicitações podem incluir pedir ao programa para falar sobre a história de um local, enquanto você está a caminho dele, ou pedir uma receita de coquetel, ao mesmo tempo que procura os ingredientes na cozinha.

Em um teste da ferramenta, ela narrou uma história sobre uma estrela-do-mar e um nabo. No entanto, embora o ChatGPT possa criar letras para músicas, o aplicativo se recusará a cantar.

As vozes do ChatGPT soam bastante semelhantes às de humanos (embora uma escuta atenta revele um pouco de monotonia robótica). A OpenAI afirmou ter trabalhado com dubladores para construir o modelo de inteligência artificial de texto para fala que sustenta essa funcionalidade.

A empresa também informou que, nas próximas semanas, usuários pagos e empresariais poderão acessar um recurso para o GPT-4 - um dos modelos de IA que alimenta o ChatGPT - para enviar uma imagem e uma pergunta relacionada a ela. Por exemplo, será possível enviar uma imagem de óculos de sol rosa e pedir ao chatbot que sugira um conjunto de roupas para combinar, ou enviar uma imagem de um problema de matemática e solicitar ajuda para resolvê-lo.

O recurso, que a OpenAI anunciou no início deste ano ao apresentar o GPT-4, está disponível por meio do aplicativo e do site do ChatGPT.