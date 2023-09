Facebook vai encerrar serviços de notícias em alguns países da Europa

Reuters

A Meta informou nesta terça-feira (5) que irá retirar o recurso "Facebook News" em seu aplicativo de mídia social no Reino Unido, França e Alemanha ainda este ano.

Os usuários poderão ver uma prévia dos links para artigos de notícias, e os sites de notícias europeus continuarão a ter acesso às suas contas e páginas do Facebook depois que a mudança for implementada em dezembro, informou a empresa.

Meta acabará com o recurso de notícias Facebook News no Reino Unido, na Alemanha e na França - Lionel Bonaventure/AFP

Entretanto, o Facebook não fará novos acordos comerciais para o conteúdo de notícias no "Facebook News", nem oferecerá inovações de produtos para os editores de notícias nesses países.

O "Facebook News", que faz a curadoria de um feed de notícias, é uma aba dedicada na seção de favoritos do aplicativo do Facebook.

"As notícias representam menos de 3% do que as pessoas em todo o mundo veem em seu feed do Facebook, portanto, a descoberta de notícias é uma pequena parte da experiência do Facebook para a grande maioria das pessoas", disse a Meta.

Juntamente com a Alphabet, a empresa está sob crescente pressão de parlamentares de todo o mundo para compartilhar uma porcentagem maior de sua receita de publicidade com veículos de notícias.

A Meta começou a bloquear notícias em suas plataformas do Facebook e Instagram para todos os usuários no Canadá em resposta a uma nova lei que exige que os gigantes da internet paguem aos sites de notícias. A Austrália implementou uma lei semelhante em 2021.