Plataformas de inteligência artificial criam logos; veja como e quais cuidados ter

São Paulo

O sucesso de modelos de inteligência artificial capazes de compreender comandos textuais, como o ChatGPT e o gerador de imagens Midjourney, abriu caminho para plataformas capazes de entregar logos em qualidade aceitável com simples comandos.

A reportagem da Folha testou três dessas plataformas: Stockimg AI (sigla para inteligência artificial em inglês), Looka e BrandMark.

As três são pagas, com preços que variam entre R$ 93 e R$ 142 mensais. Uma delas tem assinatura anual, a partir de R$ 470, cerca de R$ 39 por mês.

Em ilustração, robô trabalha com auxílio de um computador. Assim, pode realizar diferentes tarefas - Adobe Stock

As IAs funcionam apenas em inglês. Porém, é possível driblar essa dificuldade com ferramentas de tradução, como o Google Tradutor, uma vez que o processo é simples.

O desenvolvimento de uma peça individual por um designer gráfico, por exemplo, sai por R$ 750, de acordo com o preço de tabela da Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal.

O site Stockimg AI, por exemplo, já reúne quase 1,8 milhão de usuários e afirma ter gerado 2,4 milhões de imagens. A plataforma se propõe a gerar peças de uso comercial, como logos, papéis de paredes, capas de livro e imagens ilustrativas.

A ferramenta tem uma versão gratuita limitada à geração de uma imagem. Os planos pagos retiram os limites e oferecem vantagens de acordo com o preço.

O plano de US$ 19 (R$ 93) abre acesso a processamento por nuvem, bancos de imagens e suporte prioritário. O de US$ 29 (R$ 142) entrega uma ferramenta para retirar fundos de imagens e aumento de imagens sem perder qualidade.

O usuário precisa detalhar em texto a forma que quer para o logo. Abaixo é possível informar o nome da empresa. A inteligência artificial, então, retorna quatro modelos que o usuário pode escolher.

No teste feito pela Folha, a IA entregou apenas imagem em duas opções e só texto nas outras duas. Assim, o resultado ficou aquém das expectativas.

A reportagem deu à plataforma este comando (em inglês, aqui traduzido): "Gerar logo do jornal brasileiro nacional Folha de S.Paulo. A arte deve conter o nome do veículo: 'Folha de S.Paulo'. O símbolo será uma edição impressa da publicação. As cores serão azul, vermelho e preto, sobre fundo branco."

A fim de melhorar resultados na geração de imagens, a Stockimg AI mantém blog com dicas para criadores. Esse material serve para dar referências aos criadores de primeira imagem, sem referências visuais para suas artes. Os textos têm títulos como "como desenhar logos verdes" ou "como desenhar logos minimalistas".

A imagem gerada na versão de testes da Stockimg AI não está licenciada para uso comercial. Utilizar o logo gerado na plataforma sem deter direitos autorais pode acarretar problemas judiciais.

Na política de privacidade, a Stockimg promete não divulgar dados de seus usuários. Para capitalizar, a plataforma depende dos planos pagos, assim como as demais empresas do ramo.

A concorrente Looka tem uma interface mais direcionada. A plataforma primeiro pede o nome da empresa e setor de atividade. Depois, apresenta modelos de logo de referência —o usuário pode escolher quantos quiser.

Na sequência, a pessoa monta uma paleta de até três cores. Pode, no passo seguinte, adicionar um slogan. Por fim, escolhe símbolos de referência.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

A plataforma entrega alternativas de logo. Para baixá-los e ter licença de uso, custa US$ 20 (R$ 98). O usuário recebe um arquivo de imagem.

Caso escolha o serviço de US$ 65 (R$ 318), o cliente pode editar as imagens no futuro e receber suporte técnico da equipe do Looka. A assinatura anual da Looka que oferece auxílio no desenvolvimento de outras peças gráficas sai por US$ 96 (R$ 470) ao ano.

Como há menos espaço para direcionamento da imagem, o resultado final foi mais genérico do que o do Stockimg AI. Porém, o Looka entregou arte, nome e slogan em um único quadro.

A experiência na BrandMark é similar. O usuário informa nome da empresa, slogan e depois palavras-chave de referência. Depois, escolhe uma composição de cor: alto contraste, tom sobre tom etc.

A partir disso, a inteligência artificial gera diferentes opções de arte. A plataforma oferta o logo por preços a partir de US$ 25 (R$ 122). Para poder editá-lo e receber suporte da plataforma, o valor sobe para US$ 65 (R$ 318).

Outra opção mais trabalhosa é usar inteligências artificiais geradoras de imagem como Midjourney, Dall-E e Stable Difusion para criar peças gráficas a partir de instruções em texto. Depois, é possível acrescentar texto e escolher a fonte mais adequada em um editor online, como o Canva.

Nesses sites, o usuário faz uma descrição da ilustração que deseja gerar e a inteligência artificial entrega opções de imagem. O Midjourney, por exemplo, ficou conhecido por gerar imagens falsas do papa Francisco vestido em uma jaqueta puffer banca.