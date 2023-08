O que é 'Baldur's Gate 3' e por que ele é um dos maiores sucessos de 2023

São Paulo

Não precisava ser um mago para saber que "Baldur’s Gate 3" seria um sucesso. As boas impressões deixadas pelo título em seu longo período em acesso antecipado e a grande expectativa dos fãs já indicavam isso. Ainda assim, as marcas alcançadas pelo RPG do Larian Studios surpreenderam até quem conhecia o projeto bem de perto.

"Provavelmente devo ficar longe do time de TI por um tempo. Disse para eles que esperava uns 100 mil no máximo", afirmou Swen Vincke, CEO do estúdio, junto com uma imagem que mostrava a marca de 500 mil jogadores simultâneos no Steam cerca de 24 horas depois do lançamento, no último dia 3 –número que superou 875 mil no domingo (13), só atrás de "CS:GO" entre os mais jogados da plataforma.

O que é ‘Baldur’s Gate’? Uma série de games para computadores baseada no universo dos jogos de RPG de mesa "Dungeons & Dragons" (D&D).

O termo "Baldur’s Gate" faz referência a uma das principais cidades do continente fictício de Faerûn, que serve de cenário para a franquia.

Seu primeiro jogo foi lançado em 1998 pelo estúdio canadense BioWare –conhecido até hoje por fazer RPGs de primeira linha, como "Dragon Age" e "Mass Effect". Ele foi responsável também pela sequência "Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn", de 2000.

Os jogos fizeram um sucesso inesperado, creditado principalmente ao uso inteligente da franquia "Dungeons & Dragons" em uma adaptação fiel dos RPGs de mesa.

Os games davam ampla liberdade para escolher a melhor forma de superar desafios –além da força bruta, o jogador pode usar feitiços ou tentar se safar só na conversa– e contavam com um sistema de batalhas em tempo real inovador, que permitia pausar o jogo para escolher as ações dos personagens.

A longa espera

O sucesso, no entanto, não foi suficiente para melhorar a situação financeira da Interplay, publisher da franquia, que já vinha passando por dificuldades desde antes do lançamento do primeiro "Baldur's Gate".

Em 2003, a empresa fechou o Black Isle Studios, que havia anunciado um ano antes o desenvolvimento de "Baldur's Gate 3: The Black Hound". A sequência foi cancelada.

Em meio ao processo de falência, a Interplay perdeu os direitos de uso do universo de "Dungeons & Dragons" nos seus games, deixando a franquia em uma espécie de limbo. Mas não faltavam interessados para tirar ela de lá.

O retorno

Brian Fargo, cofundador da Interplay, e a Obsidian, desenvolvedora de "Neverwinter Nights 2" –outra série baseada em D&D criada pela BioWare–, foram alguns dos que buscaram superar as barreiras legais e corporativas para ressuscitar a franquia. No entanto, quem conseguiu o feito foi o belga Larian Studios.

Desenvolvedor da série de RPGs "Divinity", o estúdio tentou pela primeira vez retomar "Baldur’s Gate" em 2014, após o lançamento de "Divinity: Original Sin", mas acabou sendo rejeitado pela Wizards of the Coast, detentora dos direitos. "Eles falaram que a gente estava um pouco verde", afirmou Swen Vincke em entrevista à revista PC Gamer.

No entanto, a Wizards of the Coast se impressionou com o trabalho do estúdio durante o desenvolvimento da sequência "Original Sin 2" e entrou em contato para saber se eles ainda teriam o interesse de fazer "Baldur’s Gate 3".

O jogo

No novo game, o Larian Studios mantém alguns dos principais aspectos da série, como a adaptação fiel aos jogos de RPG de mesa, incluindo múltiplas possibilidades de ação e desenlace de conflitos, um sistema robusto de criação de personagens e até a mecânica de rolagem de dados, gesto marcante dos jogos de RPG físicos.

A isso, soma-se a ousadia do estúdio, que não se autocensurou ao dar liberdade total para os jogadores, independentemente do quão surreal ou fora dos padrões for a sua forma de jogar. Um exemplo é a já clássica cena exibida em uma demonstração, em que um vampiro tem um "encontro romântico" com um enorme urso.

O resultado é uma aventura em que tudo pode acontecer e em que as escolhas feitas pelo jogador tem real impacto na história. Ao mesmo tempo, o título não deixa de ter uma história coerente, com personagens complexos e interessantes. Tudo o que o público esperava.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Baldur’s Gate 3

(PC)

Se você já leu a primeira parte da newsletter, acho que não preciso falar mais nada.

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Nintendo anunciou a aposentadoria de Charles Martinet, 67, como dublador do Mario. O ator americano trabalha com a Nintendo desde 1991 e ficou imortalizado como a voz do personagem após "Super Mario 64". Responsável também pelas vozes de Luigi, Wario e Waluigi, entre outros, ele assumirá o posto de "embaixador do Mario", segundo a empresa.

O Savvy Games Group, de propriedade do governo da Arábia Saudita, estaria por trás de um investimento de US$ 2 bilhões no Embracer Group que acabou não se concretizando em maio, segundo o site Axios. O negócio frustrado derrubou as ações da empresa, que hoje passa por uma reformulação com fechamento de estúdios e corte de pessoal.

A Microsoft anunciou em entrevista ao site The Verge que criou um novo sistema de pontos para controlar comportamento abusivo de jogadores no Xbox. Dependendo da gravidade da infração às regras da plataforma, o jogador pode até ser banido por um ano de usar chat por voz ou acessar servidores multiplayer. As regras foram publicadas no site da empresa.

A loja virtual do Xbox 360 será fechada em 29 de julho de 2024. Segundo a Microsoft, mesmo após o fechamento, ainda será possível acessar jogos comprados previamente e baixá-los. Recursos multiplayer online também não devem ser afetados.

O Brasil estará representado por 57 estúdios na Gamescom, principal evento de jogos eletrônicos da Europa, que começa na quarta-feira (23), na Alemanha. A delegação é liderada pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) por meio do Brazil Games, projeto setorial de exportação realizado em parceria com a ApexBrasil.

A chinesa NetEase anunciou a abertura de um novo estúdio de games em Austin, no Texas. Chamada T-Minus Zero Entertainment, a desenvolvedora está criando um jogo online multiplayer de ação em terceira pessoa e conta com a participação de veteranos da indústria com passagens por Sony, BioWare e Bethesda.

A Ubisoft anunciou no X (ex-Twitter) que encerrou o desenvolvimento de "Assassin's Creed Mirage" e adiantou em uma semana o lançamento do game, que agora chega às lojas em 5 de outubro.

O lançamento de "Alan Wake 2" foi adiado em dez dias, de 17 para 27 de outubro. Os desenvolvedores justificaram a mudança como uma forma de "dar mais espaço para todos aproveitarem seus jogos favoritos". O lançamento anterior aconteceria três dias antes de "Spider-Man 2", para PlayStation 5, e "Super Mario Bros. Wonder", para Switch.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

24.ago

"Blasphemous 2": R$ 98,10 (PC), R$ 143,91 (Switch, Xbox X/S), R$ 159,90 (PS 5)

"Unpacking": R$ 49,90 (iOS), preço não disponível (Android)

25.ago

"Armored Core 6: Fires of Rubicon": R$ 257,90 (PC), R$ 299,90 (PS 4/5, Xbox One/X/S)

29.ago

"Goodbye Volcano High": preço não disponível (PS 4/5, PC)

"Samba de Amigo: Party Central": R$ 199,95 (Switch)

"Sea of Stars"*: R$ 99,99 (Xbox One/X/S, Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Under the Waves": R$ 112,45 (Xbox One/X/S), R$ 149,50 (PS 4/5), preço não disponível (PC)

*Disponível no Xbox Game Pass