Salário mínimo e concursos dominam buscas no Google sobre o ano de 2024

Falta pouco para o ano acabar e os brasileiros já estão procurando quais serão as tendências e os feriados para o ano de 2024.

Dados do Google Trends mostram que o Brasil é o país da América do Sul com mais interesse de busca por 2024 no mundo.

Salário mínimo, concursos, cor, previsões e metas são os termos mais buscados ao lado da consulta "... para 2024" no Brasil nos últimos 30 dias.

Quantos dias faltam para 2024?

O novo ano se inicia em 1º de janeiro.

Quando é o Carnaval 2024?

12 e 13 de fevereiro (segunda e terça).

Qual é o valor do salário mínimo para 2024?

O salário mínimo de 2024 será de R$ 1.412, segundo decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicado em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (27). O valor anterior era de R$ 1.320.

Quando abre o Sisu 2024?

As inscrições serão abertas em 22 de janeiro. Pela primeira vez, o processo seletivo acontecerá apenas no início do ano e não terá uma segunda edição em junho.

Quantos feriados vai ter em 2024?

Terá apenas seis feriados nacionais em dias úteis. Entre esses, dois caem em quartas-feiras, impedindo a emenda para viagens ou descansos prolongados.

Onde passar o Réveillon 2024?

Na Folha há duas séries especiais que podem ajudar nessa escolha. A primeira é a 100 lugares incríveis no Brasil com dicas das melhores praias, cachoeiras, cidades históricas e mais atrações em todas as regiões do país.

Além disso, há a série de reportagens 100 hotéis incríveis do Brasil que também traz um guia para a escolha das melhores hospedagens no Brasil.

Quando sai o resultado da Fuvest 2024?

A primeira chamada para a matrícula, com a lista de aprovados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2024 na página da Fuvest. O período de matrículas vai de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Qual iPhone vai parar de atualizar em 2024?

O novo sistema operacional iOS 17 ficou disponível para iPhone XR e aparelhos posteriores em outubro e ficaram de fora da atualização, os iPhones 8, 8 Plus e X, agora fora de linha —não há iPhone 9. Mas para 2024 é difícil cravar quais serão os modelos que não receber a nova versão do iOS 18.

Quando começa o Brasileirão 2024?

No dia 14 de abril com previsão de encerramento para 8 de dezembro.

Qual é a cor do ano de 2024?

A Pantone, empresa americana de consultoria de cores, já trouxe essa resposta que é a cor Peach Fuzz. A marca classifica a tonalidade como sutilmente sensual e escolhe a cor do ano desde 2000 por meio da análise de tendências globais.