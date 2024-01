De impressora de tatuagens a cubo mágico renovado, veja produtos inusitados da CES

Chicago (EUA)

A inteligência artificial foi a protagonista na CES 2024, megaevento de tecnologia que ocorreu na última semana nos Estados Unidos e serve de palco para diferentes marcas —conhecidas ou não— mostrarem como imaginam que será o futuro do consumo.

Grande parte da atenção se voltou para o estande da LG, em que um conjunto de TVs transparentes se movimentava em uma estrutura de ferro enquanto exibia imagens de flores e animais em alta definição.

Visitantes da CES 2024 acompanham apresentação da TV LG SIGNATURE OLED T - Folhapress

A Samsung também fez sucesso ao trazer uma versão ampliada (em tamanho e funções) do seu robô-stalker Ballie, que agora, além de seguir o usuário pela casa para lembrá-lo de datas importantes, fazer ligações e mandar mensagens, também é um pequeno projetor.

Além de tentar antecipar o futuro do consumo, a feira é conhecida por exibir produtos "diferentões".

Como deixar um cubo mágico mais difícil de resolver? A Wowcube tem uma nova versão do brinquedo com 24 pequenas telas, oito processadores e nenhum botão. Segundo a empresa, o design permite que os jogadores treinem a memória e a cognição.

Também é possível treinar o brinquedo para exibir diferentes funções do celular ao mesmo tempo, como os mostradores de temperatura, calendário e para passar vídeos. A empresa quer conquistar tanto os jogadores mais velhos, pela nostalgia, quanto os mais jovens.

Cubo mágico da Wowcube, na CES 2024 em Las Vegas - Folhapress

Já a Airwheel apresentou uma versão menor de sua mala inteligente com função de pilotagem, a SE3Mini. Além de ser comandada por controle e acompanhar o dono, a bagagem promete carregá-lo, virando uma scooter, ao se acionar um bastão na lateral.

A bateria de lítio pode ser removida para atender aos regulamentos de segurança do aeroporto e ela também pode ser usada recarregar dispositivos eletrônicos portáteis. A mala vazia pesa cerca de 7,5 kg, e consegue carregar 110 kg. A bateria aguenta duas horas.

Mala inteligente SE3, da Airwheel, que vira um carrinho na CES 2024 - Folhapress

A LG Household & Health Care apresentou sua mini impressora de tatuagem na CES. A Imprintu faz desenhos temporários gerados por IA na pele, em roupas ou outros objetos, como tênis e bolsas. O usuário escolhe a tatuagem por meio de um aplicativo.

O dispositivo tem o tamanho de um carimbo. Segundo os expositores, as impressores devem ter impacto no mercado de tatuagens temporárias, por permitirem atualizações constantes no banco de desenhos, portabilidade e facilidade de uso.

Impressora de tatuagens e para tênis e roupas Imprintu - Folhapress



A Plantpetz, por sua vez, promete transformar a planta de casa em um pet. O vaso faz a planta ganhar movimentos, reagir quando o dono conversa com ela ou dançar quando uma música está tocando por perto.

Basta inserir o vaso da planta no vaso inteligente, para que ela seja conectada. O Bluetooth permite a transmissão de música a partir do dispositivo. Os expositores dizem que o objetivo é impulsionar e acelerar as reações naturais das plantas.

No grupo dos dispositivos dobráveis, a Arovia mostrou um projetor de tela que pode ser dobrado e a C Seed apresentou uma TV dobrável de 137 polegadas e resolução 4K, que custa a partir de R$ 1 milhão.

Feira tem recorde de startups e inteligência artificial no centro

O evento, em Las Vegas, contou com mais de 4.300 expositores, incluindo o recorde de 1.400 startups de diferentes países. A organização também estima um número de 135 mil participantes e 5.000 representantes da mídia.

Durante a semana, as empresas destacaram o potencial que a IA tem para revolucionar projetos de casas e carros nos próximos anos.

"A volta da CES prova que conversas e reuniões presenciais são uma necessidade para a indústria de tecnologia", disse Gary Shapiro, presidente e CEO da CTA (Consumer Technology Association) por meio de nota. "Há 20 anos, digo que toda empresa deve se tornar uma empresa de tecnologia, e a diversidade de expositores na CES 2024 prova isso."

Pela primeira vez, a marca de beleza L'Oréal participou de uma palestra na feira, em que compartilhou uma visão de tecnologia de beleza inclusiva.

CEOs da Best Buy, Elevance Health, HD Hyundai, Intel, Nasdaq, Qualcomm, Siemens, Snap e Walmart também participaram das conversas ao vivo, para apresentar novas colaborações em todos os setores e anunciar lançamentos.

As marcas também reforçaram discursos de sustentabilidade, com versões de aparelhos que economizam energia, que usam mais materiais recicláveis ou que funcionam com baterias recarregáveis.

O repórter viajou a convite da John Deere