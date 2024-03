Amazon faz seu maior investimento com US$ 2,75 bilhões para empresa de IA

San Francisco (EUA) | Financial Times

A Amazon comprometeu mais US$ 2,75 bilhões (R$ 13,75 bilhões) com a startup de inteligência artificial Anthropic, fortalecendo seus laços com a empresa à medida que a corrida das big tech para dominar o setor de IA se intensifica.

O acordo é o maior investimento em empresas já feito pela Amazon e eleva seu compromisso com a Anthropic para US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões). A parceria é uma das várias firmadas entre startups de IA e gigantes da tecnologia ao longo do último ano, à medida que Google, Microsoft, Amazon e outros apostam que a força na IA generativa será sua maior vantagem competitiva nos próximos anos.

Amazon realiza seu maior investimento em uma empresa com os US$ 2,75 bilhões repassados para a Anthropic - Dado Ruvic/Reuters

A Amazon investiu inicialmente US$ 1,25 bilhão (R$ 6,25 bilhões) em setembro do ano passado e havia reservado o direito de aumentar essa quantia para US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) antes do final de março.

Ao mesmo tempo, a Anthropic está levantando separadamente centenas de milhões de dólares com investidores de risco. Em conjunto, os acordos poderiam, em última instância, fornecer à Anthropic bilhões de dólares em capital e créditos para usar serviços de nuvem e computação, avaliados em mais de US$ 18 bilhões (R$ 90 bilhões), de acordo com pessoas com conhecimento das discussões.

A Amazon está aumentando sua aposta na Anthropic mesmo com a crescente investigação de órgãos reguladores nos EUA, Reino Unido e União Europeia sobre as consequências que acordos entre as big techs e as startups de IA mais destacadas possam representar riscos anticompetitivos.

A Microsoft assumiu a liderança no campo de IA generativa, ao investir US$ 13 bilhões (R$ 65 bilhões) na OpenAI, dona do ChatGPT, que desencadeou a onda de investidores sobre a tecnologia em rápido desenvolvimento.

Desde então, a Microsoft investiu na Mistral, startup europeia de IA, e, na semana passada, fechou um acordo de US$ 650 milhões para contratar a equipe de liderança e pesquisadores da empresa de IA Inflection, segundo uma pessoa com conhecimento do acordo.

O acordo da Anthropic com a Amazon dá à empresa sediada em Seattle um parceiro conhecido em IA, enquanto disputa a liderança no setor com a Microsoft e o Google.

A Amazon reiterou na quarta-feira (27) que seria o "principal provedor de nuvem" da Anthropic para cargas de trabalho essenciais, que serão executadas no Amazon Web Services. A Anthropic também usará chips de computador de IA desenvolvidos internamente pela Amazon e está trabalhando com o provedor de nuvem para desenvolver e melhorar o hardware, que visa competir com os chips da Nvidia.

No entanto, o acordo não vincula a Anthropic exclusivamente à nuvem da Amazon, como a parceria da OpenAI com a Microsoft faz, e a startup continuará a usar também a nuvem do Google. O Google concordou em investir até US$ 2 bilhões na Anthropic, de acordo com uma pessoa com conhecimento desse acordo.

A Anthropic foi fundada em 2021 por um grupo de pesquisadores que saíram da OpenAI preocupados com seu compromisso com a segurança da IA. A empresa sediada em San Francisco é considerada o desafiante mais provável à dominação inicial da OpenAI no setor. Seu último modelo, Claude 3, supera o GPT4 da OpenAI em diversos ramos da indústria.

A empresa está vendendo ações a US$ 30 cada na tentativa de levantar dinheiro e créditos de computação para financiar o desenvolvimento de modelos de IA de ponta, de acordo com pessoas com conhecimento do acordo.

Investidores de capital de risco também esperam comprometer pelo menos US$ 750 milhões com a empresa em uma rodada que deve ser concluída em abril, de acordo com as pessoas. A maior parte desse total foi levantada por meio de um veículo de propósito especial criado pela empresa do Vale do Silício Menlo Ventures, um investidor existente da Anthropic, acrescentaram.

Um dos primeiros investidores da Anthropic foi o grupo de criptomoedas FTX, que foi à falência e desde então vendeu a maior parte de sua participação na empresa como parte do processo. O fundo pertencente ao fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, concordou em comprar a maioria da participação da FTX por US$ 500 milhões, de acordo com documentos judiciais divulgados na semana passada.