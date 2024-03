PlayStation 5 mais potente pode ser lançado neste ano, diz site

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

A Sony está trabalhando em um modelo mais potente do PlayStation 5 que pode ser lançado ainda no fim deste ano, segundo documento interno obtido pelos sites Insider Gaming e Eurogamer.

A nova versão, que deve se chamar PlayStation 5 Pro, vai incluir melhorias na velocidade da memória do sistema e na GPU (unidade de processamento gráfico).

O console atual foi lançado no final de 2020. Na geração anterior, uma versão atualizada do PS4, o PS4 Pro, foi lançada em 2016, três anos após sua estreia no mercado.

No PS5 Pro, o processador será o mesmo do PS5, mas deve contar com um modo de alta frequência que promete um aumento de velocidade de 10% ao custo de uma redução de 1% no desempenho gráfico.

Logo do PlayStation 5 - Issei Kato - 10.nov.2020/Reuters

Com uma nova GPU, no entanto, o site Insider Gaming diz que haverá uma melhoria de desempenho de renderização de gráficos de 45% em relação ao PS5 original. A tecnologia de ray-tracing também receberá uma atualização significativa.

O console ainda terá o chamado PSSR (PlayStation Sectral Super Resolution), que usa machine learning (aprendizado de máquina) para aprimorar os gráficos, semelhante ao DLSS da Nvidia, segundo o documento.

Como no recém-lançado modelo Slim do PS5, a versão Pro também deve contar com suporte para uma unidade de disco removível e oferecerá 1 TB de armazenamento interno.

O especialista em hardware Richard Leadbetter, do Digital Foundry, disse em análise publicada no Eurogamer que o PS5 Pro será um produto mais nichado do que o PS4 Pro, com a resolução 4K e o HDR, foi à época.

"Taxas de quadros por segundo mais altas, qualidade de imagem substancialmente aprimorada e recursos ray-tracing melhorados —isso é o que vai diferenciar o PS5 Pro do modelo padrão", afirmou.

O documento com as especificações técnicas foi compartilhado no portal de desenvolvedores da Sony, ao qual diversos parceiros da empresa têm acesso.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, a atualização viria em um bom momento para a Sony. A empresa afirmou durante a divulgação de resultados relativos ao ano passado que o PlayStation 5 não deve ter grandes lançamentos exclusivos neste ano e que o console entrou na metade final do seu ciclo de vida.

A empresa ainda rebaixou sua previsão de vendas do PS5 para o ano fiscal japonês de 2023, que termina no fim deste mês. A expectativa é que 21 milhões de unidades sejam vendidas, quatro milhões a menos do que a estimativa inicial.

"Há um amplo consenso no setor de jogos de que a Sony está se preparando para lançar um PS5 Pro no segundo semestre de 2024," disse Serkan Toto, CEO da consultoria Kantan Games à emissora CNBC. "E a Sony vai querer ter um ótimo hardware pronto quando o GTA 6 for lançado em 2025, um lançamento que será um impulso para todo o setor."

PLAY

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Princess Peach: Showtime!

(Nintendo Switch)

No mais recente título da Nintendo, a princesa Peach deixa a vida de coadjuvante para assumir papéis como espadachim, ninja, sereia, confeiteira e até detetive. Sem Mario ou seus guardas, caberá à princesa libertar os chamados ribaltinos em fases com cenários criativos e o humor dos pequenos dramas. Leia mais na crítica de Henrique Artuni publicada na Folha.

UPDATE

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

"Dragon's Dogma 2" chegou na semana passada 12 anos após o primeiro jogo e, apesar de ter sido elogiado pelos críticos, recebeu uma série de análises negativas no Steam e nas redes sociais. Isso porque o jogo apresenta problemas de desempenho e uma série de conteúdos pagos, mesmo custando R$ 299. A Capcom disse em nota que está estudando formas de melhorar a otimização e que as melhorias dos DLCs podem ser obtidas também dentro do jogo.

A Square Enix anunciou que a segunda expansão paga de "Final Fantasy 16", chamada "The Rising Tide", será lançada em 18 de abril. Ela vai levar o protagonista Clive a uma região do jogo onde reside o Eikon da água, Leviathan. O passe de expansão custa R$ 133,90 e inclui a primeira DLC, "Echoes of the Fallen". O jogo está disponível para PS5.

A Sony anunciou que os discos físicos do PlayStation 5, tanto de jogos exclusivos quanto de parceiros, passarão a ser produzidos no Brasil pela empresa Solutions 2 GO na Zona Franca de Manaus. Os discos, com capacidade de até 100 GB, serão distribuídos no país e em outros países da América Latina. A Sony não informou se a produção local afetará os preços no mercado brasileiro.

O Roblox anunciou uma ferramenta que traduz automaticamente a conversa entre usuários na plataforma. Construída a partir de uma IA própria, a tradução em tempo real no chat permite diálogos entre 16 idiomas disponíveis, incluindo o português brasileiro. No final de 2023, o jogo tinha mais de 70 milhões de usuários ativos diariamente.

O fundador da Larian Studios, Swen Vincke, disse em um painel da GDC (Game Developers Conference) que o estúdio não planeja trabalhar em expansões ou em uma sequência de "Baldur's Gate 3". Vincke disse que deixará nas mãos da Wizards of the Coast, dona de "Dungeons & Dragons", decidir o que fazer com a franquia. "Contrariando expectativas, mas nunca estive tão certo sobre uma mudança de estratégia. Isso é o certo para a Larian", escreveu ele no X.

Segundo a Bloomberg, a Sony interrompeu a produção dos headsets de realidade virtual PlayStation VR 2 até que os estoques disponíveis sejam reduzidos, aumentando as incertezas em relação ao produto. Custando US$ 550 (entre R$ 4.000 e R$ 5.000 no Brasil), foram produzidas duas milhões de unidades desde o lançamento, em fevereiro de 2023, mas suas vendas têm caído progressivamente.

O Xbox disse, também durante a GDC, que tem cerca de 3.500 jogos em desenvolvimento de mais de 100 países através do programa ID@Xbox, voltado para estúdios independentes. A empresa destacou que a Pocketpair, produtora de um dos maiores sucessos do ano, "Palworld", também é membro do programa.

A Epic Games anunciou durante o evento State of Unreal o jogo "Marvel 1943: Rise of Hydra", que está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5.4, versão do motor gráfico que traz melhorias na animação dos personagens. A empresa também mostrou uma prévia de seu app para iOS e Android, que deve ser lançado neste ano.

download

games recém-lançados e que chegarão nos próximos dias

20.mar

"Alone in the Dark": PC (R$ 162), Xbox Series (R$ 389,95), PS5 (R$ 299,90)

21.mar

"Call of Duty: Warzone Mobile": gratuito (Android, iOS)

22.mar

"Princess Peach: Showtime!": Nintendo Switch (R$ 299)

"Dragon's Dogma 2": PC (R$ 299), Xbox Series (R$ 336), PS5 (R$ 336,90)

"A Ascensão do Ronin": PS5 (R$ 349,90)

26.mar

"South Park: Snow Day": PC (R$ 88,99), Nintendo Switch (R$ 195), Xbox Series (R$ 189,95) e PS5 (R$ 149,50).

A CD Projekt Red vai disponibilizar um teste gratuito de "Cyberpunk 2077" no PlayStation 5 e no Xbox Series entre esta quinta-feira (28) e segunda (1º). A demonstração oferece cinco horas de jogo livre. Os jogadores poderão transferir o progresso para a versão completa.