TikTok suspende recompensas em app, em meio a preocupações com vício na Europa

Bruxelas | AFP

O TikTok anunciou, nesta quarta-feira (24), que suspendeu uma funcionalidade lançada na França e na Espanha que incluía recompensas para os usuários, e que foi alvo de uma investigação da União Europeia por suspeitas de causar dependência.

Em uma mensagem na rede X, o TikTok anunciou que suspendeu "voluntariamente" as funções de recompensas no aplicativo TikTok Lite, para conexões mais lentas, enquanto avalia as preocupações levantadas pelas autoridades reguladoras.

Escritório da TikTok em Culver City, Califórnia: aplicativo pode ser banido nos Estados Unidos - REUTERS.13.03.2024.

"O TikTok sempre busca se envolver de forma construtiva com a Comissão Europeia e outros reguladores", observou a mensagem.

Na semana passada, a Comissão Europeia havia exigido explicações ao TikTok sobre o programa, devido a suspeitas de gerar "comportamento viciante", e ameaçou suspender o aplicativo devido a evidências de ele ter sido lançado sem um plano de avaliação de risco.

"As nossas crianças não são cobaias de experiências nas redes sociais", reagiu o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, encarregado de controlar as operações das grandes plataformas digitais na UE.

"As nossas investigações contra o TikTok devido ao risco de dependência da plataforma continuam, incluindo a investigação para apurar se o lançamento do TikTok Lite foi realizado de acordo" com a legislação em vigor, acrescentou.