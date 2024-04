Com apoio bilionário de Biden, TSMC aumenta produção de chips nos EUA

Taipé | Financial Times

O maior fabricante de chips do mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, concordou em fabricar seus produtos mais avançados no Arizona a partir de 2028, impulsionando os esforços da Casa Branca para levar a produção mundial de semicondutores para solo americano.

A TSMC fabricará os avançados chips de 2 nanômetros mais avançados em uma fábrica que está construindo em Phoenix, Arizona, marcando uma atualização em relação aos seus planos anteriores.

Essa instalação será a segunda da empresa nos EUA. A primeira, que também está no Arizona e foi anunciada em 2020 durante a administração Trump, iniciará a produção no próximo ano.

O presidente dos EUA, Joe Biden (à esquerda), visita a construção da fábrica de semicondutores da TSMC em Phoenix, Arizona - AFP

A TSMC também anunciou nesta segunda-feira (8) que aumentará seu investimento total nos EUA de US$ 40 para US$ 65 bilhões para construir uma terceira fábrica, mais avançada, que estará operacional até 2030.

A empresa taiwanesa e o departamento de comércio dos EUA disseram na segunda-feira que Washington fornecerá apoio no valor de US$ 6,6 bilhões em subsídios e até US$ 5 bilhões em empréstimos.

Os subsídios estão autorizados pelo "ato de chips", aprovado em 2022 para impulsionar a fabricação de chips nos EUA.

No mês passado, a administração Biden revelou um acordo de US$ 8,5 bilhões em subsídios e até US$ 11 bilhões em empréstimos para a americana Intel, que se comprometeu com US$ 100 bilhões em novos investimentos.

O compromisso da TSMC ajuda a Casa Branca a avançar em direção ao seu objetivo de trazer 20% da fabricação de semicondutores avançados do mundo para o solo americano até 2030.

No entanto, o investimento de ponta da TSMC em fábricas em Taiwan continua a superar em muito o investimento nos EUA. A produção em massa dos chips de 2 nanômetros começará no próximo ano, e a empresa planeja construir fábricas adicionais operando com essa tecnologia em três locais em Taiwan, disse Liu a investidores em janeiro.