China bloqueia uso de chips da Intel e AMD em computadores do governo

Beijing e Hong Kong | Financial Times

A China introduziu novas diretrizes que significam que os microprocessadores dos EUA da Intel e AMD serão gradualmente eliminados dos PCs e servidores do governo, à medida que Pequim intensifica uma campanha para substituir tecnologia estrangeira por soluções nacionais.

As orientações mais rígidas de aquisição governamental também buscam deixar de lado o sistema operacional Windows da Microsoft e software de banco de dados estrangeiro em favor de opções domésticas. Isso ocorre paralelamente a uma campanha de localização em andamento em empresas estatais.

Logo da Intel em placa na fábrica de microprocessadores em Chandler, Arizona - Nathan Frandino - 19.mar.24/Reuters

As últimas regras de compra representam o passo mais significativo da China até o momento para desenvolver substitutos domésticos para tecnologia estrangeira e ecoam movimentos nos EUA à medida que as tensões aumentam entre os dois países. Washington impôs sanções a um número crescente de empresas chinesas por motivos de segurança nacional, legislou para incentivar mais tecnologia a ser produzida nos EUA e bloqueou exportações de chips avançados e ferramentas relacionadas para a China.

Os funcionários começaram a seguir as novas diretrizes para PCs, laptops e servidores neste ano, depois que foram divulgadas com pouco alarde pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) em 26 de dezembro. Eles ordenam que agências governamentais e órgãos do partido acima do nível do município incluam critérios que exijam processadores e sistemas operacionais "seguros e confiáveis" ao fazer compras.

No mesmo dia de dezembro, a agência de testes estatal, Centro de Avaliação de Segurança da Tecnologia da Informação da China, publicou sua primeira lista de processadores e sistemas operacionais "seguros e confiáveis", todos de empresas chinesas.

Entre os 18 processadores aprovados estavam chips da Huawei e do grupo apoiado pelo estado Phytium. Ambos estão na lista negra de exportações de Washington. Os fabricantes chineses de processadores estão usando uma mistura de arquiteturas de chip, incluindo x86 da Intel, Arm e domésticas, enquanto os sistemas operacionais são derivados do software Linux de código aberto.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A reformulação de aquisições de Pequim faz parte de uma estratégia nacional de autossuficiência tecnológica nos setores militar, governamental e estatal, conhecida como xinchuang ou "inovação em aplicação de TI".

Os padrões "são as primeiras instruções detalhadas e claras em nível nacional para a promoção de xinchuang", disse um funcionário do governo local responsável pela substituição de sistemas de TI.

Empresas estatais foram igualmente instruídas por seu supervisor, a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais, a concluir uma transição tecnológica para fornecedores domésticos até 2027, de acordo com duas pessoas informadas sobre o assunto. Desde o ano passado, grupos estatais começaram a relatar trimestralmente seu progresso na reformulação de seus sistemas de TI, embora alguma tecnologia estrangeira seja permitida a permanecer, disseram fontes.

A marcha liderada pelo estado para longe do hardware estrangeiro prejudicará empresas dos EUA na China, começando pelos principais fabricantes de processadores de PC do mundo, Intel e AMD. A China foi o maior mercado da Intel no ano passado, representando 27% de suas vendas de US$ 54 bilhões e 15% das vendas de US$ 23 bilhões da AMD. A Microsoft não divulga vendas na China, mas o presidente Brad Smith disse ao Congresso dos EUA no ano passado que o país representou 1,5% das receitas.

Microsoft e Intel se recusaram a comentar. A AMD não respondeu ao pedido de resposta.

Pode ser difícil para a Intel ou AMD serem incluídas na lista de processadores aprovados. Para serem avaliadas, as empresas devem enviar a documentação completa de P&D e código de seus produtos. O principal critério de avaliação é o nível de design, desenvolvimento e produção concluído na China, de acordo com um aviso da agência de testes estatal.

Nos últimos meses, ministérios de finanças em nível provincial e municipal divulgaram dezenas de avisos sobre as novas diretrizes, tentando garantir a conformidade entre milhares de compradores. Dois funcionários de compras que falaram ao Financial Times disseram que ainda havia alguma margem para comprar computadores com processadores estrangeiros e Windows da Microsoft.

Um dos funcionários, em Shenzhen (cidade na China), disse que agora precisava dar um passo adicional para registrar e explicar compras de processadores estrangeiros. O escritório central de compras do governo neste mês também disse que compras limitadas de computadores com processadores Intel e AMD poderiam continuar, desde que os departamentos "cumpram os procedimentos de gerenciamento relevantes".

Lao Zhangcheng, responsável pela compra de 16 computadores totalmente chineses para uma organização sob a administração do departamento de transporte da cidade de Shaoxing, disse que seus colegas não tinham escolha a não ser se acostumar com sistemas operacionais domésticos.

"Estamos substituindo computadores antigos que têm chips estrangeiros", disse Lao. "Após esta compra, basicamente todos no escritório terão um computador doméstico. Os computadores antigos que temos com sistemas Windows ainda podem ser usados em certas situações."

Lin Qingyuan, um especialista em chips do grupo de pesquisa Bernstein, disse que a substituição avançaria mais rapidamente para processadores de servidores do que para PCs devido ao ecossistema de software mais limitado que precisa ser substituído. Ele esperava que os servidores xinchuang representassem 23% do total de remessas de servidores na China em 2026.

"O guia de compras tornou a política xinchuang mais acionável para os funcionários", acrescentou.

Analistas da Zheshang Securities estimam que o país precisará investir 660 bilhões de yuan chinês (US$ 91 bilhões) de 2023 a 2027 para substituir a infraestrutura de TI em governo, órgãos do partido e oito grandes indústrias.

O ministério das finanças da China, o MIIT e o Centro de Avaliação de Segurança de TI da China não responderam aos pedidos de comentários.