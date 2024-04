Google suspende funcionários que protestaram contra contrato israelense de US$ 1,2 bilhão

Nova York e San Francisco | Bloomberg

O Google colocou mais de 20 funcionários em licença administrativa imediata depois que eles se envolveram em protestos contra o Project Nimbus, um contrato conjunto de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,3 bilhões) com a Amazon para fornecer ao governo israelense serviços de IA e nuvem.

Os protestos, liderados pela organização No Tech for Apartheid, ocorreram na terça-feira (16) em escritórios do Google em Nova York, Seattle e Sunnyvale, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Manifestantes em Nova York e na Califórnia fizeram uma ocupação que durou quase 10 horas, documentada inclusive por meio de uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch. Nove deles foram presos na terça-feira à noite por acusações de invasão.

Logo do Google - Reuters

Nesta quarta-feira (17), vários trabalhadores envolvidos nos protestos, incluindo aqueles que não participaram diretamente da ocupação, receberam uma mensagem do grupo de relações com funcionários da empresa informando que foram colocados em licença.

"Licença administrativa significa que desativaremos seu acesso aos campi e sistemas do Google e você deve se abster de trabalhar até novo aviso e não comparecer ao escritório", de acordo com o email, que foi visto pela Bloomberg. "Estamos mantendo este assunto o mais confidencial possível, divulgando informações apenas com base na necessidade."

O Google sempre favoreceu uma cultura de debate aberto, mas o ativismo dos funcionários nos últimos anos tem testado esse compromisso.

Funcionários que organizaram um protesto em 2018 sobre a forma como a empresa lidou com alegações de agressão sexual disseram que o Google os puniu por seu ativismo. Quatro outros funcionários alegaram que foram demitidos por organizar oposição ao trabalho do Google com a alfândega dos EUA e por outras atividades de defesa no local de trabalho.

A legislação trabalhista dos EUA dá aos funcionários o direito de se envolver em ações coletivas relacionadas às condições de trabalho.

Trabalhadores do setor de tecnologia provavelmente argumentarão que isso lhes concederia a capacidade de se unir para se opor à forma como as ferramentas que criam são usadas, disse John Logan, professor de direito do trabalho na San Francisco State University.

"Os trabalhadores de tecnologia não são como outros tipos de trabalhadores", disse. "Você pode argumentar neste caso que ter algum tipo de voz ou controle ou capacidade de protestar sobre como seu produto de trabalho está sendo usado é, na verdade, uma questão fundamental."

Empresas de tecnologia como o Google têm a reputação de ter "culturas de trabalho mais igualitárias e cosmopolitas, mas quando encontraram ativismo trabalhista entre seus próprios funcionários, elas responderam de uma maneira bastante draconiana", afirmou Logan.

Dois funcionários do Google que participaram do protesto na Califórnia disseram à Bloomberg que um grupo de trabalhadores se reuniu no sexto andar do escritório do Google em Sunnyvale, onde fica o escritório do CEO de Cloud, Thomas Kurian, para mostrar apoio àqueles que estavam fazendo a ocupação.

Seguranças da empresa chegaram e disseram aos trabalhadores que não podiam gravar vídeos ou cantar, de acordo com os funcionários.

Um funcionário disse que o Google pode ter enquadrado a decisão de colocar os funcionários em licença como "confidencial" para manter as aparências publicamente, e argumentou que os manifestantes não violaram nenhuma política da empresa.

Os manifestantes deixaram o prédio assim que foram solicitados e não obstruíram ou perturbaram outros na empresa, disse.

As amplas suspensões de trabalhadores, incluindo aqueles que estavam mais tangencialmente envolvidos na demonstração, sinalizam que o Google está tentando enviar uma mensagem, disse Ariel Koren, ex-funcionária do Google que desempenhou um papel proeminente nos protestos contra o Project Nimbus.

"Eles estão tentando impor respeito em toda a empresa e assustar os trabalhadores", disse Koren, que renunciou ao seu cargo no Google depois de dizer que sofreu retaliação.

Além do protesto, o Google tem lutado para gerenciar o debate interno sobre o conflito no Oriente Médio.

Após a manifestação, postagens em fóruns internos do Google apresentaram uma mistura de sentimentos pró-palestinos e pró-israelenses, com vários outros trabalhadores dizendo que achavam o tópico inadequado para o local de trabalho, disse um funcionário do Google.

Moderadores bloquearam alguns tópicos sobre o assunto, dizendo que discussões anteriores haviam se acalorado demais, acrescentou o funcionário.

Apesar da resposta do Google, os funcionários que protestam contra o Project Nimbus têm visto um aumento no apoio desde a ocupação, disse um dos funcionários suspensos.