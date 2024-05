Ações da Nvidia fecham acima de US$ 1.000 pela primeira vez

São Paulo

As ações da Nvidia subiram 9,32% nesta quinta-feira (23) e fecharam acima do patamar de US$ 1.000 pela primeira vez, após a empresa ter reportado salto de 262% na receita do primeiro trimestre. As vendas de chips de inteligência artificial da companhia continuam sendo o principal motor da arrancada.

Na quarta (22), a Nvidia divulgou que sua receita de fevereiro até o final de abril foi de US$ 26 bilhões (R$ 134 bilhões, na cotação atual), acima das estimativas de US$ 24,7 bilhões.

"Das empresas que estão em alta no [índice de tecnologia] Nasdaq, a Nvidia é a que mais se destaca", afirma Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research. "E o que mais anima os investidores é a previsão do atual trimestre, que veio acima das expectativas."

A projeção da big tech para este trimestre é de uma receita de US$ 28 bilhões, acima das previsões anteriores, de US$ 26,8 bilhões. "Não me surpreenderia se a empresa batesse a expectativa do próximo trimestre e aumentasse ainda mais a previsão para o seguinte", diz Pacheco.

Um smartphone com o logo da Nvidia, sobre uma placa-mãe; empresa é essencial à rede que suporta a IA generativa - Dado Ruvic/Reuters

A Nvidia, com sede na Califórnia, possui unidades de processamento gráfico e data centers essenciais à rede que sustenta o desenvolvimento de produtos de IA generativa, o que desencadeou a forte alta de suas ações.

Em março, a empresa tornou-se a terceira mais valiosa de Wall Street, atrás da Microsoft e da Apple. Desde o início do ano, os papéis da companhia acumulam ganho de mais de 90%.

Matheus Popst, sócio da Arbor Capital, aponta que a big tech está operando com boas margens operacionais e vendendo insumos com preços quase cinco vezes maiores que seus custos de produção. "Isso mostra o tamanho da dominância da Nvidia", diz ele.

Nesse contexto, Popst afirma que as ações da big tech devem continuar subindo, mas recomenda cautela.

"A alta avaliação da empresa e a crescente concorrência no longo prazo podem gerar volatilidade no preço das ações. Investidores devem estar atentos aos resultados futuros da empresa, à evolução da concorrência e ao desenvolvimento de novas tecnologias de IA", afirma.

A Nvidia está investindo em novas tecnologias, como a CPU Grace Hopper e as GPUs Blackwell, que devem manter sua liderança no mercado –o último modelo será enviado a clientes neste trimestre, com a produção aumentando no trimestre seguinte.

"A próxima revolução industrial começou", disse o CEO Jensen Huang no comunicado de resultados de quarta-feira. "Empresas e países estão fazendo parceria com a Nvidia para mudar os data centers tradicionais de trilhões de dólares para a computação acelerada e construir um novo tipo de data center –fábricas de IA– para produzir uma nova mercadoria: inteligência artificial."