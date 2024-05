Receita da Nvidia supera expectativas com aumento da demanda por chips de IA

San Francisco | Financial Times

Vendas recordes de chips de inteligência artificial fizeram a receita da Nvidia disparar 262% no último trimestre, superando as expectativas dos investidores e impulsionando as ações nas negociações pós-mercado desta quarta-feira (22).

A receita para os três meses, de fevereiro até o final de abril, foi de US$ 26 bilhões, acima das estimativas de US$ 24,7 bilhões.

O crescimento em comparação ao mesmo período do ano passado foi semelhante ao do trimestre anterior, contabilizado de novembro ao final de janeiro, quando o crescimento interanual foi de 265%.

Para o trimestre atual, espera-se uma receita de cerca de US$ 28 bilhões, com margem de erro de 2%, também acima das estimativas anteriores de US$ 26,8 bilhões.

As ações da Nvidia ampliaram o salto de mais de 90% desde o início do ano e subiram 2% nas negociações pós-mercado após a divulgação do resultado.

A fabricante de chips também anunciou um desdobramento de ações de 10 para 1 a partir de 7 de junho e disse que vai aumentar os dividendos trimestrais em 150%.

Antes do anúncio dos resultados, os investidores estavam se preparando para grandes oscilações nas ações da empresa e, consequentemente, nos mercados como um todo.

Isso porque, desde o início de 2023, sua capitalização de mercado aumentou mais de seis vezes para US$ 2,3 trilhões, ultrapassando a Alphabet, dona do Google, e a Amazon para se tornar a terceira empresa de capital aberto mais valiosa dos EUA.

A demanda por unidades de processamento gráfico (GPU, na sigla em inglês) da Nvidia, usadas em data centers, disparou no último ano com a corrida das big techs para desenvolver a infraestrutura computacional necessária para oferecer novos produtos de IA.

Google, Microsoft, Meta e Amazon indicaram que seus gastos permaneceriam altos ao longo deste ano.

A receita da empresa obtida com data centers, que se relaciona com seus chips de IA, cresceu 427% no trimestre em relação ao mesmo período em 2023, atingindo US$ 22,6 bilhões.

A Nvidia tem se movido rapidamente para capitalizar a explosão da demanda por IA e se manter à frente de concorrentes e clientes que estão desenvolvendo seus próprios chips.

A empresa anunciou novos chips Blackwell em março, que diz serem duas vezes mais poderosos do que a geração atual de chips para treinamento de modelos de IA, e oferecem cinco vezes mais desempenho na "inferência" —a velocidade com que tais modelos podem responder a consultas.

Isso ocorreu apenas um ano depois de a empresa ter anunciado sua geração anterior de arquitetura de chips GPU, conhecida como Hopper. Espera-se que o Blackwell comece a ser vendido ainda neste ano.

Analistas questionaram se a transição para uma nova linha de produtos poderia afetar o enorme crescimento ano a ano que a Nvidia registrou em trimestres anteriores, com um surgimento de um "vácuo temporário" na demanda.

Esse ritmo acelerado de lançamentos de novos chips levou, por exemplo, a Amazon a mudar os planos de encomendar chips da última geração da arquitetura da Nvidia e substituí-los pela nova linha Blackwell.

O lucro por ação foi de US$ 6,12, superando as estimativas de US$ 5,59. A margem bruta foi de 78,4%, ligeiramente melhor do que os 77% que os analistas haviam previsto, com lucro líquido de US$ 14,9 bilhões, superando as expectativas de US$ 13,2 bilhões.

Rivais como AMD e Intel têm lançado chips voltados à IA para competir com a Nvidia, além de se unirem aos clientes da Nvidia para oferecer alternativas à sua plataforma de software, Cuda, que consolida sua dominância como fornecedora de chips.

Em abril, Intel e AMD anunciaram resultados do primeiro trimestre fracos e previsões modestas, sugerindo que ainda não estão colhendo os benefícios da explosão na demanda.

Na terça-feira (21), a Microsoft anunciou que usaria os novos chips aceleradores MI300X da AMD e seu software ROCm para executar algumas trabalhos de IA mais exigentes em sua plataforma de nuvem Azure.

"A Nvidia superou as expectativas na receita de data center e em todos os aspectos", disse Daniel Newman, CEO do The Futurum Group. "Todo o mercado estava esperando por esse número e a Nvidia entregou."

A divisão de ações vai criar "mais acessibilidade", bem como um "momentum adicional", acrescentou. "O comércio de IA está vivo e bem."