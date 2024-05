OpenAI assina acordo de conteúdo com dona do Wall Street Journal

São Paulo

A OpenAI e a News Corp, dona do Wall Street Journal, anunciaram nesta quarta-feira (22) um acordo que dará à criadora do ChatGPT acesso ao conteúdo de algumas das maiores publicações do conglomerado de mídia.

As empresas não divulgaram os detalhes financeiros do acordo, mas reportagem do WSJ diz que o negócio pode gerar mais de US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) para sua controladora em cinco anos.

O acordo dará à OpenAI acesso ao conteúdo atual e ao acervo de diversos veículos de mídia da News Corp, como Wall Street Journal, New York Post, MarketWatch e Times of London —não inclui, contudo, a editora de livros HarperCollins.

Logo da OpenAI - Dado Ruvic/Reuters

O acesso a uma grande quantidade de dados pode ajudar a aprimorar o conteúdo produzido pelo ChatGPT, que consegue gerar respostas semelhantes às humanas a partir de comandos do usuário, além de resumir textos longos.

"Este acordo histórico não é um fim, mas o início de uma bela amizade na qual estamos comprometidos em conjunto para criar e fornecer insights e integridade a qualquer momento", disse o CEO da News Corp, Robert Thomson, em comunicado.

"Juntos, estamos estabelecendo as bases para um futuro onde a inteligência artificial respeita, aprimora e mantém os padrões do jornalismo de qualidade", disse o CEO da OpenAI, Sam Altman.

O acordo ocorre semanas após a gigante de inteligência artificial (IA), apoiada pela Microsoft, fechar acordo para licenciar conteúdo do Financial Times para o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês).

A dona do ChatGPT, que deu início à febre da IA ao ser lançado em 2022, ainda fechou na semana passada um acordo de conteúdo com a plataforma Reddit.

Outros veículos, como o New York Times, optaram por enfrentar a OpenAI e a Microsoft nos tribunais, alegando que as empresas usaram conteúdo sem permissão para treinar as ferramentas de IA. A OpenAI afirmou que o processo não tem mérito.

Com Reuters