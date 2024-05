Fortuna do CEO da Nvidia aumenta quase US$ 8 bi em um dia

São Paulo

O CEO e cofundador da Nvidia, Jensen Huang, viu sua fortuna aumentar em quase US$ 8 bilhões (R$ 41 bilhões) na quinta-feira (23), de acordo com a revista Forbes, em reação às vendas recordes da empresa de chips, puxadas pela demanda por inteligência artificial.

Os papéis da companhia subiram 9% na quinta, para mais de US$ 1.000 (R$ 5.150). Na véspera, a Nvidia divulgara um aumento de 262% nas receitas do trimestre de fevereiro a abril, para US$ 26 bilhões, acima das estimativas de US$ 24,7 bilhões. E estimou um faturamento de US$ 28 bilhões para este trimestre, valor acima da previsão anterior, de US$ 26,8 bilhões.

A fortuna de Huang pulou para US$ 91 bilhões (R$ 469 bilhões).

O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, em evento nos EUA - Josh Edelson - 18.mar.24/AFP

Maior acionista individual da Nvidia, Huang substituiu o indiano Gautam Adani (do conglomerado Adani Group) no 17º lugar do ranking dos mais ricos da Forbes.

Huang cofundou a fabricante de chips em 1993. Nascido em Taiwan, ele se mudou para a Tailândia ainda na infância e, mais tarde, para os Estados Unidos.

"Sua riqueza floresceu com a ascensão meteórica das ações da Nvidia, à medida que os investidores se empolgaram com o crescimento exponencial dos lucros da empresa do Vale do Silício", descreve a Forbes.

A Nvidia, com sede na Califórnia, tem unidades de processamento gráfico e data centers essenciais à rede que sustenta o desenvolvimento de produtos de IA generativa, o que desencadeou a forte alta de suas ações.

A valorização das ações na quinta se traduziu em um acréscimo de cerca de US$ 218 bilhões (R$ 1,1 trilhão) em valor de mercado no dia, de acordo com dados da LSEG (London Stock Exchange Group) —o segundo maior ganho de capitalização de mercado em um único dia na história de Wall Street.

Os resultados também coroaram um trimestre robusto para gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, como a Microsoft, com a IA emergindo como um importante motor de crescimento.

A Nvidia também anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1 e aumentou seu dividendo trimestral em 150% na quarta-feira (22), à medida que a demanda por seus chips de última geração continua a exceder a oferta.

Esses chips alimentam praticamente todas as aplicações de IA, incluindo o ChatGPT, da OpenAI.

Já a terceira empresa mais valiosa do mundo, o ganho de valor de mercado da Nvidia nesta semana foi quase o equivalente ao valor total da Adobe.

O aumento ficou atrás apenas do seu próprio salto de US$ 277 bilhões (R$ 1,4 trilhão) em valor de mercado ocorrido em fevereiro, no dia seguinte à divulgação de um balanço anterior.

Nesta sexta (24), as ações da Nvidia subiram mais 2,57% e fecharam a US$ 1.064,69. Seus papéis acumulam alta de 121% em 2024, após mais que triplicarem no ano passado.



Com Reuters