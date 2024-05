Nvidia adiciona mais de R$ 1,03 trilhão ao seu valor de mercado pós-balanço

Reuters

As ações da Nvidia dispararam mais de 9% nesta quinta-feira (23), aproveitando um rali impressionante conforme sua previsão robusta para receita reforçava a confiança dos investidores no "boom" da demanda por chips devido à inteligência artificial.

O aumento se traduziu em um acréscimo de cerca de R$ 1,12 trilhão em valor de mercado no dia, de acordo com dados da LSEG, o segundo maior ganho de capitalização de mercado em um único dia na história de Wall Street.

Logo da Nvidia. - Dado Ruvic/Reuters

A grande movimentação das ações ocorreu mesmo em meio a altas expectativas para a Nvidia. Suas ações foram negociadas perto de picos históricos antes da divulgação dos lucros.

Os resultados também coroaram um trimestre forte para gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, como a Microsoft, com a IA emergindo como um importante motor de crescimento.

"As empresas continuam aumentando as suas despesas de capital, especialmente as big techs, para acompanhar essa tecnologia revolucionária, e a Nvidia é de longe a maior beneficiária", disse Josh Gilbert, analista de mercado da eToro.

A Nvidia também anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1 e aumentou seu dividendo trimestral em 150% na quarta-feira (22), à medida que a demanda por seus chips de última geração continua a exceder a oferta. Esses chips alimentam praticamente todas as aplicações de IA, incluindo o ChatGPT, da OpenAI.

Já sendo a terceira empresa mais valiosa do mundo, o ganho de valor de mercado da Nvidia nesta quinta-feira foi quase o equivalente ao valor total da Adobe. O aumento ficou atrás apenas do seu próprio salto de R$ 1,4 trilhão em valor de mercado ocorrido em fevereiro, no dia seguinte à divulgação de um balanço anterior.

O valor de mercado da Nvidia, de R$ 13,14 trilhões, também está se aproximando do valor da Apple, a segunda maior empresa dos EUA em valor de mercado, com R$ 14,79 trilhões. A Microsoft é a maior empresa em valor de mercado, com R$ 16,34 trilhões.

As ações da Nvidia fecharam em R$ 5349,07, acima da marca de R$ 5153,3. Seus papéis acumulam alta de quase 110% em 2024, após mais que triplicarem no ano passado.

Os ganhos da Nvidia nesta quinta-feira resistiram a uma desaceleração mais ampla no mercado de ações como um todo, com o S&P 500 caindo 0,7% no dia, enquanto as outras seis das "Sete Magníficas" megacaps fecharam no vermelho.