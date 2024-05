Posts trazem desinformação sobre o samurai negro Yasuke, protagonista do novo 'Assassin's Creed'

São Paulo

O lançamento do trailer do jogo "Assassin's Creed Shadows" causou polêmica e desinformação nas redes sociais. O game de uma franquia da Ubisoft tem, pela primeira vez, um protagonista baseado em uma figura real, o samurai negro Yasuke, o que gerou posts e comentários dizendo que ele não existiu ou que não havia samurais negros, o que não é verdade.

"Na ficção, até um unicórnio encantado pode ser um samurai sem problema algum. (...) Samurais negros são uma impossibilidade. Ainda que houvesse população negra naquela região na época dos samurais, jamais seriam treinados pelos japoneses para serem samurais", afirmava um dos posts, visualizado pelo menos 877,4 mil vezes antes de ser deletado pelo autor, Ed Peixoto. Para a Folha, ele disse não ser especialista no assunto e, por isso, apagou o conteúdo.

Representação do samurai Yasuke no jogo 'Assassin's Creed Shadows', da Ubisoft - Divulgação

Samurais pretos existiram, e os mais famosos, como Yasuke, foram documentados. "Estamos acostumados a criar arquétipos do que seria um japonês, um samurai e um africano, e a existência de Yasuke nos propõe a repensar o dinamismo universal da história", afirma Emiliano Unzer, autor de livros sobre história asiática e professor do mesmo tema na Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo).

Segundo ele, há relatos escritos e pinturas de samurais pretos. "Na obra ‘Sumō Yūrakuzu Byōbu’ do início do século 17, há um lutador de pele escura sendo observado por Oda Nobunaga, um dos maiores líderes da história do Japão."

Trecho da ilustração japonesa ‘Sumō Yūrakuzu Byōbu’, do início do século 17, traz um lutador de pele escura - Reprodução/Museu da Cidade de Sakai

Yasuke foi descrito nas crônicas de Nobunaga como um padre negro com a força de dez homens que, vindo da África, acompanhava o missionário italiano Alessandro Valignano no Japão, ainda de acordo com Unzer.

Há debates sobre a condição de escravizado desse samurai, mas acredita-se que ele "era mais um guarda-costas e guerreiro livre", disse o historiador. Ele era próximo o suficiente para ficar perto de Nobunaga quando este morreu, em 1582.

Alguns detalhes de sua história são contados no livro "African Samurai" (editora Hanover Square Press, sem tradução para o português), lançado em 2019 por Thomas Lockley e Geoffrey Girard.

Além de Yasuke —que foi homenageado pela Mocidade Alegre no Carnaval de 2023—, "Assassin's Creed Shadows" tem outro protagonista, como mostra o trailer do jogo. Mas, diferentemente do samurai, a ninja japonesa Naoe Fujibayashi é uma personagem fictícia, como informa a franquia em um dos vídeos anunciando o novo produto.

No universo do game já apareceram outras pessoas do "mundo real", como Leonardo da Vinci, George Washington, Sócrates e Napoleão Bonaparte, mas elas não eram protagonistas, apenas faziam participações especiais em alguns jogos da série.

