Revolução, disse Mao Tsé-Tung, não é uma festa de jantar. Talvez sim. Mas isso não significa que, quando a revolução chegar, não haverá comida envolvida.

Esta semana em Tóquio, para uma grande multidão visitante da indústria de produção de alimentos da Ásia, a inteligência artificial e robôs apresentaram seus planos para assumir o controle.

Avanços tecnológicos feitos nos últimos anos, afirmam os defensores humanos dos robôs, deram a eles algo que sempre faltou: mãos inteligentes, macias e espacialmente conscientes. Estas são mãos para o trabalho de embalador, que irão primeiro para o espaguete cozido e bolinhos cozidos no vapor; depois para o frango frito, biscoitos frágeis e onigiri, bolinhos de arroz japonês, grelhados de salmão.

Não havia como disfarçar as ambições dos robôs. Este não era o momento para uma saudação conciliatória à iminente redundância humana nem um aceno à necessidade de moderação. As fileiras de autômatos de processamento de alimentos —uma variedade que incluía Foodly, Delibot e Nantsune Scorpion— não estão ameaçando a conquista por subterfúgio ou atrito, mas oferecem um manifesto de substituição sem desculpas.

Compre nossas máquinas hoje, disseram os representantes de vendas da feira de centenas de fabricantes, e você poderá dispensar seus funcionários humanos amanhã. Folhetos mostrando os talentos cada vez mais brilhantes dos robôs retratavam as pessoas como silhuetas cinzentas na linha de produção do futuro —fantasmas daqueles que um potencial comprador não precisaria mais empregar.

E as multidões principalmente japonesas, chinesas, coreanas e taiwanesas na exposição Fooma Japan —não coincidentemente representando as nações mais desequilibradas demograficamente da região— vieram exatamente para isso. A indústria de produção de alimentos vive nas margens mais estreitas e muitas vezes é um ponto fraco para ganhos de produtividade.

As empresas querem IA e robôs: ao contrário de outros setores, o debate é todo sobre produção e preço. A população em declínio do Japão e anos de estagnação deram ao país uma ausência de temor —historiadores futuros podem concluir imprudência— em abraçar a automação alimentada por IA. Outras nações sabem que terão que fazer o mesmo muito em breve.

Neste contexto, a exposição Fooma representa uma camada de múltiplas revoluções —algumas desejáveis, outras necessárias. A mais óbvia delas é a produtividade: os últimos números do governo na indústria de produção de alimentos do Japão a colocam substancialmente abaixo da manufatura geral. Um relatório do Banco Central do Japão de 2022 lamentou os poucos ganhos de produtividade e a lentidão relacionada com a qual os recursos tendiam a se mover de setores de baixa para alta produtividade.

A melhoria virá, o relatório implicava, com duas revoluções na alocação de recursos e — criticamente— um mercado de trabalho mais líquido onde os trabalhadores buscam as habilidades necessárias para setores de maior produtividade. O Japão precisa de robôs alimentados por IA embalando marmitas e preenchendo bolinhos de arroz, em outras palavras, para que seu estoque em declínio de capital humano possa fazer outro trabalho.

A revolução mais proeminente em exibição em Tóquio esta semana, disseram veteranos desses eventos, era tecnológica e estava em progresso. Esta indústria sempre abraçou a automação, mas também conviveu com lacunas em seus processos —como controle de qualidade— onde apenas os humanos se encaixam atualmente. O Japão, cujas lojas de conveniência e supermercados exigem uma imensa produção diária de refeições prontas para comer, é especialmente consciente disso.

Vários artigos recentes sobre manipulação de alimentos por robôs destacam o problema: quando o alimento é poroso, escorregadio, pegajoso ou facilmente quebrável, as mãos humanas tendem a ser a única opção para certas partes do processo.

Mas agora, combinando sensores mais elaborados, ferramentas de IA para lidar com substâncias desiguais e sobrepostas, com ferramentas de agarre mais sensíveis, isso não é mais verdade: as mãos dos robôs podem agarrar suavemente uma porção de massa do tamanho preciso de uma tigela, ou selecionar três pedaços de frango frito de um tanque de milhares. Eles podem trabalhar um pouco mais devagar do que as pessoas, concordam os vendedores, mas nunca dormem.

A Fujiseiki estava entre várias empresas agora capazes de vender processos totalmente automatizados, do início ao fim, para o normalmente trabalhoso processo de montagem de marmitas, onigiri e outros alimentos pré-cozidos embalados.

O aspecto mais marcante desta nova geração de robôs de mãos macias, no entanto, foi a maneira como seus manipuladores dizem que irão substituir os humanos: em pequena escala no nível da empresa individual, mas dezenas de milhares em toda uma indústria. Seja o pessoal de vendas explicando as economias de custo oferecidas ou os folhetos mostrando os trabalhadores fantasmas prestes a serem substituídos, os revolucionários estarão tirando empregos —ou libertando humanos, dependendo do seu ponto de vista— dois ou três de cada vez.