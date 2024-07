GTA 6 tem produção mantida apesar de greve no setor de videogames

São Paulo

A produção do GTA 6, sequência da famosa franquia prevista para lançamento em 2025, não deve ser afetada pela greve de atores de videogames de Hollywood, iniciada na sexta-feira (26).



Representantes do Sindicato de Atores de Tela (SAG-AFTRA), que agrega os profissionais responsáveis pela voz e movimento dos personagens de jogos, afirmaram ao blog Kotaku que atores alocados atualmente em projetos da Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games, podem manter normalmente suas atividades.



Segundo o blog, o jogo também não consta na lista do sindicato de projetos atingidos, reafirmando a manutenção dos trabalhos para sua conclusão. Ainda, Audrey Cooling, porta-voz das produtoras, disse que as produções iniciadas antes de setembro do ano passado ficam isentas da greve.

O logotipo do GTA 6, que deve ser lançado em 2025; greve de atores de jogos não afetará produção do título - Chris Delmas - 4.dez.23/AFP

O GTA 6 é um dos títulos mais esperados da atual geração de videogames: seu trailer, publicado em 4 de dezembro passado, atingiu 100 milhões de visualizações em cerca de 24 horas, e chegou a 200 milhões neste mês.

Confirmado pela Rockstar em 2022, o game vem dar sequência à franquia após 11 anos de lançamento do GTA 5 e seu braço online, continuamente atualizados.

Havia um temor de que sua produção fosse interrompida com a greve, adiando o lançamento, hoje calculado para 2025.

Enquanto isso, o sindicato organizou a paralisação após mais de um ano e meio de negociações sem resultados com gigantes da indústria, como Activision, Disney, Electronic Arts e Warner Bros. Games.

A principal questão envolvida é o uso de inteligência artificial na indústria, também alvo de discussão entre outros setores artísticos com empresas de entretenimento. Para os artistas, é crucial estabelecer proteções trabalhistas em tempos em que a IA é mais utilizada na criação de conteúdos.

"Não vamos aceitar um contrato que permita às empresas abusar da IA em detrimento de nossos membros. Já chega", disse em comunicado Fran Drescher, presidente do SAG-AFTRA, e estrela da série dos anos 1990, "The Nanny".

"Quando essas empresas levarem a sério e oferecerem um acordo que permita a nossos membros viver e trabalhar, estaremos lá, prontos para negociar", acrescentou Drescher, que liderou a greve de atores no ano passado que, junto com a dos roteiristas, paralisou Hollywood por meses.

PLAY

Dica de game, novo ou antigo, para você testar

Destiny 2: A Forma Final

(PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S)

Lançada em junho, a expansão do game divulgado há quase dez anos traz uma série de mudanças e bom enredo. O Guardião e a Vanguarda são agora levados para dentro do Viajante, e o objetivo é libertá-lo da Testemunha, evitando a Forma Final. A ideia é trazer de volta os jogadores que abandonaram o game com gráficos melhorados, cenários muito bonitos, novos inimigos e habilidades aprimoradas. O conteúdo também busca pavimentar a conclusão de Destiny 2 e uma ponte para um eventual terceiro título da franquia.

Destiny 2: A Forma Final traz melhores gráficos e boa história a fim de concluir ciclo de desenvolvimento para o título - Divulgação/Bungie

Novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Sony anunciou uma edição limitada do DualSense, controle do PlayStation 5, baseada em AstroBot, novo jogo exclusivo da Sony em pré-venda por R$ 299,99. O joystick é branco, com detalhes em azul, e traços suaves na superfície. Ele não possui preço divulgado no Brasil, mas custará US$ 79,99 (cerca de R4 450) nos Estados Unidos.

A Microsoft encerrou nesta segunda-feira (29) a loja digital do Xbox 360. Isso significa que não é mais possível comprar jogos, DLCs e outros conteúdos diretamente no console. Ainda será possível ter acesso a todos os itens comprados, e os serviços de jogos online continuam ativos. O console fará 20 anos no ano que vem.

A Nintendo anunciou nesta segunda oferta para novos assinantes do serviço Nintendo Switch Online. Por tempo limitado, quem assinar ou renovar plano familiar em 12 meses até o dia 12 de agosto receberá 1.000 moedas de ouro como cashback. O valor equivale a R$ 50.

Segundo a Digital Foundry, compradores de um dos modelos de estreia do Xbox One, lançado em 2013, estão tendo dificuldades em atualizar os consoles para versões do sistema mais recentes. O problema afetaria apenas as versões mais antigas do videogame.

A Steam anunciou mudanças em suas interfaces para jogos de demonstração gratuita. Agora, as demos possuem página dedicada, deixando de ser um botão na descrição do jogo completo. Os novos recursos permitem que trailers, capturas de tela e descrições sejam também desenvolvidos para as demonstrações de games.

DOWNLOAD

Games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

30.jul

The Garden Path (PC e Nintendo Switch)

1º.ago

Mars 2120 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch)

Star Wars: Bounty Hunter (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch)

Thank Goodness You’re Here! (PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch)

Tomba! Special Edition (PC, PS5 e Nintendo Switch)

2.ago

World of Goo 2 (PC e Nintendo Switch)