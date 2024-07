CapCut conquista mercado de edição de vídeos e pode virar alvo dos EUA

Bloomberg

O aplicativo de edição de vídeo CapCut, da ByteDance, está ganhando força rapidamente e já lidera um mercado que antes era dominado por Adobe e Canva.

O programa é uma ferramenta simplificada para fazer vídeos —especialmente com efeitos populares no TikTok, também de propriedade da ByteDance.

Desde seu lançamento fora da China em 2020, o CapCut conquistou mais de 300 milhões de usuários móveis ativos mensais e comanda 81% do total de usuários ativos para edição de vídeo móvel, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower.

CapCut tem 81% do mercado de edição de vídeo, diz levantamento de empresa de marketing digital - Tang Chhin Sothy/AFP

Esse domínio repentino é uma má notícia para a Adobe, líder de longa data em software criativo para desktop. Seus investidores têm se preocupado que os usuários abandonem aplicativos profissionais complicados como o Photoshop por ferramentas simplificadas feitas por startups como a Canva ou, mais recentemente, a OpenAI.

Jalen, que pediu para não ter o sobrenome identificado, é um criador de conteúdo de estilo de vida com quase 20 mil seguidores no TikTok. Ele disse que foi atraído pelo CapCut devido à sua interface simples e popularidade entre outros TikTokers.

Os modelos do CapCut permitem que os usuários façam rapidamente uma edição e exportem o conteúdo finalizado diretamente para o TikTok. Os vídeos postados são marcados com um link do CapCut, convidando os espectadores a experimentarem o modelo por si mesmos. "(Todo o aplicativo é) muito amigável e ergonômico", disse Jalen.

Para o analista Tyler Radke, do Citigroup, a adoção em massa do CapCut ameaça a chegada de novos usuários para o Premiere Pro ou After Effects da Adobe, onde os criadores de vídeo tradicionalmente chegam quando precisam de ferramentas mais avançadas.

O surgimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial generativa, como o Sora da OpenAI, ameaça complicar ainda mais o cenário, acrescentou Radke.

Por enquanto, criadores de vídeo mais experientes, como a editora de publicidade freelancer Brianna Thompson, ainda dependem da Adobe para projetos complexos. Mas ela e outros profissionais já trocaram para o CapCut quando o objetivo é editar vídeos mais simples. "Em comparação com a Adobe, ainda não alcançou o mesmo nível, mas é realmente acessível", avaliou.

Mas a distância pode diminuir. O CapCut já tem um novo aplicativo para desktop com um conjunto de ferramentas para pequenas empresas e uma versão profissional com preço de US$ 9,99 por mês nos EUA. A Sensor Tower estima que o aplicativo de edição da ByteDance tenha arrecadado US$ 125 milhões até agora neste ano apenas com o uso no celular. Um porta-voz da ByteDance se recusou a comentar.

Deepa Subramaniam, vice-presidente de marketing de produtos para aplicativos criativos da Adobe, disse que a empresa está trabalhando em opções mais acessíveis e poderosas, como o Adobe Express baseado na web e adicionando recursos de IA generativa.

A Adobe tem desenvolvido uma versão simplificada do Premiere voltada para usuários casuais que rodaria em um navegador web, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificada. Procurado, o porta-voz da Adobe se recusou a comentar.

Na avaliação de Subramaniam, a Adobe oferece "um nível de precisão e controle em ferramentas que os editores de vídeo profissionais desejam e não podem encontrar em nenhum outro lugar —é realmente nisso que estamos focados."

Até agora, as tentativas da Adobe de aumentar a participação no mercado de edição de aparelhos móveis não deram certo —seus dois aplicativos que podem editar vídeo têm menos de 2% dos usuários ativos do CapCut, segundo os dados da Sensor Tower.

A Canva, uma empresa de software australiana que está entre as startups mais valiosas do mundo, tem sido vista como uma disruptora no software criativo. Mas os esforços da empresa para construir um editor de mídia visual tudo-em-um podem ser frustrados pela ascensão do CapCut.

"(A Canva tem) investido continuamente em vídeo", disse o chefe de produto Rob Kawalsky em um comunicado. A criação de vídeos para redes sociais na Canva aumentou 44% em comparação com o ano passado, disse um porta-voz.

O aplicativo mais conhecido da ByteDance, o TikTok, tem sido alvo de preocupações de longa data dos legisladores dos EUA sobre possíveis ameaças à segurança dos usuários por parte do governo chinês. Em abril, o presidente Joe Biden assinou uma lei que dá ao TikTok 270 dias para encontrar um comprador ou ser banido nos EUA, com alguma possibilidade de extensão.

Essa lei foi escrita para incluir o CapCut, de acordo com um assessor de um parlamentar aliado de Biden na Câmara que trabalhou no projeto de lei e não estava autorizado a falar publicamente. Como parte do apelo do TikTok ao Departamento de Justiça dos EUA contra a possível proibição, vários criadores destacaram a facilidade de uso do CapCut.

Embora a equipe de desenvolvimento do CapCut seja separada do TikTok, os funcionários dos EUA compartilham um espaço de escritório em Los Angeles, segundo uma pessoa familiarizada com a empresa que pediu para não ser identificada. A divisão é liderada pela executiva da ByteDance Kelly Zhang, que anteriormente chefiava o Douyin, o irmão doméstico do TikTok.

O criador de conteúdo e instrutor de edição de vídeo Camilo Castañeda disse que uma proibição do CapCut seria um obstáculo para aqueles que estão começando com a criação de vídeos ou conciliando com outro trabalho. Ele já viu os efeitos em seus alunos na Índia, onde o TikTok e o CapCut foram banidos desde 2020 por preocupações com a privacidade dos dados.

"Essas ferramentas permitiram que as pessoas, sem atritos, criassem conteúdo. Para esses aplicativos irem embora, você está literalmente perdendo uma fonte inteira de receita", comentou Castañeda.

Se o CapCut for banido, Jalen disse que procuraria outro aplicativo de edição para celulares com uma quantidade robusta de promoção e tutoriais de influenciadores populares.

"Eu teria que aprender uma nova plataforma, mas ainda não sei se necessariamente escolheria o que a Adobe tem a oferecer", disse Jalen. "Eu nunca realmente usei o Premiere antes, mas pelo que vi em tutoriais, parece muito intrincado."