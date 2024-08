PS5 registra boas vendas, apesar de números mais baixos que esperado

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

A Sony publicou na última quarta-feira (7) relatório fiscal no primeiro trimestre de 2024, e o PlayStation 5, console da companhia lançado em 2020, vendeu 61,7 milhões de unidades, com 2,4 milhões de aparelhos vendidos nos primeiros três meses do ano.

O número ficou abaixo da projeção de 3 milhões, mas representa um bom desempenho do videogame após três anos e nove meses. Ele está próximo de ultrapassar as vendas totais do NES (Nintendo Entertainment System), conhecido como "Nintendinho", com 61,97 milhões de unidades.

Ainda, nessa altura do ciclo de vida na geração anterior, o antecessor PlayStation 4 havia vendido um pouco mais, um total de 63,5 milhões de consoles. Por isso, os resultados são considerados agridoces para a Sony.

De um lado, a companhia conseguiu dar tração ao aparelho diante das adversidades econômicas que enfrentou durante e após os momentos mais agudos da pandemia, especialmente com a crise nos chips, que deixou o PS5 abaixo das expectativas de venda nos seus primeiros anos.

Unidades do PlayStation 5; console chegou a 61,7 milhões de unidades - Andrew Kelly - 7.dez.21/Reuters

Por outro, a atual geração tem enfrentado uma falta de grandes títulos capazes de chamar a atenção dos jogadores e forçar a transição para um novo console.

Tanto é que o relatório da Sony também mostrou queda na venda de jogos, com 53,6 milhões de títulos vendidos no primeiro semestre deste ano, ante 56,5 milhões no mesmo período do ano anterior.

Ao site VGC, o consultor na indústria de games Serkan Toto afirmou que os números são sólidos devido à falta de títulos de peso neste ano, e que a consequência é a queda de vendas de hardware como o esperado pelas empresas.

Essa queda, mesmo suave, pode impedir que o PS5 chegue ao mesmo desempenho de seus antecessores no número de vendas totais, ao final da geração. Entre consoles de mesa, o PlayStation 3 teve 87 milhões de vendas, enquanto o PlayStation 1 vendeu 102,49 milhões de unidades e o PS4, 117,2 milhões.

Um fator que pode melhorar as vendas do console seria o lançamento do PlayStation 5 Pro, do qual a Sony estaria trabalhando e que pode ser lançado até o final deste ano, segundo documento interno obtido pelos sites Insider Gaming e Eurogamer.

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, a atualização viria em um bom momento para a Sony, já que o PS5 entrou na metade final do seu ciclo de vida e por enquanto não foram anunciados lançamentos exclusivos de grande investimento.

PLAY

Dica de game, novo ou antigo, para você testar

Microsoft Flight Simulator

(PC e Xbox Series)



Com gráficos incríveis, o jogo leva o realismo a outro nível e é capaz de te segurar em várias rodadas de jogatinas prolongadas. Todas as experiências com os aviões, civis ou militares, são extremamente detalhadas, e você é capaz de controlar cada botão da aeronave escolhida para decolar. É possível explorar diferentes lugares do mundo com imagens via satélite, e algumas são otimizadas para o jogo, como o Rio de Janeiro, São Paulo, e regiões da Europa e Estados Unidos.

Microsoft Flight Simulator foi lançado em 2020 e mantém gráficos realistas e jogabilidade bastante detalhada - Divulgação/Microsoft

UPDATE

Novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Durante a cerimônia de abertura da QuakeCon 2024, a Bethesda lançou pacote de DOOM I & II com multiplayer integrado entre as plataformas e um suporte aprimorado a mods da comunidade, com trilha sonora atualizada e possibilidade de jogo na resolução 4K nativa com taxas de atualização de até 120 FPS.

A Take-Two Interactive, detentora da Rockstar Games, divulgou relatório do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, com aumento de 30% da receita em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 1,3 bilhões (aproximadamente R$ 7,1 bilhões). O crescimento foi sustentado, em grande parte, pelo sucesso contínuo de franquias como GTA, NBA 2K e Red Dead Redemption.

A Nintendo confirmou a participação na BGS (Brasil Game Show) de 2024 em publicação nas redes sociais. Apesar disso, a empresa não detalhou o que trará para o evento, afirmando em comunicado que as atividades e jogos que a companhia trará para o país na feira serão revelados nas próximas semanas.

Na última quinta-feira (8), dia internacional do gato, a Annapurna Interactive anunciou a data de lançamento de Stray no Nintendo Switch para 19 de novembro. O jogo já havia sido anunciado para o console em junho.

A Epic Games trabalha com a Disney para trazer trajes inspirados por personagens da empresa ao Fortnite em nova temporada, que estreia na próxima sexta-feira (16). As novidades foram anunciadas na D23, evento para fãs da empresa dona do Mickey.

DOWNLOAD

Games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

14.ago

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered (PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch)

15.ago

Hunt: Showdown 1896 (PC, PS5 e Xbox Series)

Kena: Bridge of Spirits (Xbox One e Xbox Series)

16.ago