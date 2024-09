Chip com problemas da Huawei atrasa planos da China de enfrentar a Nvidia em IA

Shenzhen (China) e Pequim | Financial Times

Os esforços da China para igualar os EUA em inteligência artificial estão sendo prejudicados por um software cheio de falhas usado pela Huawei, que virou alvo de reclamações dos clientes.

O gigante tecnológico chinês é a aposta do país para se opor à norte-americana Nvidia na produção de chips para uso em inteligência artificial. Porém os problemas ocorridos na produção fizeram com que os clientes evitassem a troca do produto dos EUA.

Problemas em software usado pelos chips da Huawei atrasam planos da empresa - Jade Gao/AFP

A série Ascend tornou-se uma opção mais popular para grupos chineses de IA executarem inferência, um processo que aplicativos como o ChatGPT da OpenAI usam para gerar respostas a consultas.

Mas vários especialistas da indústria, incluindo um engenheiro de IA de uma empresa parceira, disseram que os chips da Huawei ainda estão muito atrás dos da Nvidia para o treinamento inicial de modelos. Eles culparam problemas de estabilidade, conectividade mais lenta entre chips e software inferior desenvolvido pela Huawei.

A China reforçou a sua aposta na Huawei após os Estados Unidos aumentarem os controles de exportação sobre silício de alto desempenho em outubro do ano passado.

A plataforma de software da Nvidia, Cuda, é apontada como o "segredo" da empresa por ser fácil de usar pelos desenvolvedores e capaz de acelerar o processamento de dados.

Os próprios funcionários da Huawei estão entre os que reclamam do software desenvolvido pela empresa, que é chamado de Cann. Um pesquisador, que preferiu não ser identificado, disse que isso tornava a série Ascend "difícil e instável de usar" e que o trabalho de testá-lo estava sendo prejudicado.

De acordo com o pesquisador, os erros aleatórios são difíceis de detectar, já que ainda não há muitos dados disponíveis sobre o software, e é preciso ter desenvolvedores que consigam ler o código-fonte para tentar a solução.

Outro engenheiro chinês informado sobre o uso dos processadores da Huawei pela Baidu disse que os chips travavam frequentemente, complicando o trabalho de desenvolvimento de IA. O pesquisador da Huawei disse que os travamentos aconteciam porque era difícil usar o hardware.

Para resolver o problema, a empresa chinesa tem enviado engenheiros para ajudar os clientes no local com a transferência de código de treinamento previamente escrito em Cuda para Cann, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o assunto. Baidu, iFlytek e Tencent estão entre as empresas de tecnologia que receberam equipes de engenheiros, disseram essas pessoas.

A Huawei se recusou a comentar. Baidu, iFlytek e Tencent não responderam aos pedidos de comentário.

A Huawei pode aumentar a sua equipe de funcionários para acelerar a mudança. De acordo com a empresa, mais de 50% de seus 207 mil funcionários trabalham em pesquisa e desenvolvimento, incluindo os engenheiros enviados para instalar tecnologia para os clientes.

"A vantagem da Huawei sobre a Nvidia é que ela pode trabalhar de perto com seus clientes", comentou a analista de tecnologia Tilly Zhang, da consultoria Gavekal. "Ao contrário da Nvidia, ela tem uma grande equipe de engenheiros para ajudar a resolver os problemas dos clientes e fazer com que eles façam a transição para seu hardware."

A Huawei também criou um site para que os desenvolvedores enviem os seus feedbacks sobre como o software pode ser melhorado.

Após os EUA apertarem os controles de exportação em outubro, a Huawei aumentou o preço do Ascend 910B, seu chip usado para treinamento, em 20 a 30%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Os clientes da Huawei também mostraram preocupação com as restrições de fornecimento do chip Ascend, provavelmente devido a dificuldades de fabricação, com empresas chinesas impedidas de comprar máquinas de fabricação de chips de última geração da empresa holandesa ASML.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

A Huawei está uma forte demanda por seus chips de IA. A fabricante relatou um aumento de 34% nas receitas do primeiro semestre na quinta-feira (29), sem especificar uma divisão das vendas de seus diferentes negócios.

Mais de 50 modelos fundamentais foram "treinados" no chip Ascend, disse o diretor executivo da Huawei, Zhang Ping’an, na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, em julho.

A iFlytek disse que seu grande modelo de linguagem foi treinado exclusivamente em chips da Huawei depois que a fabricante enviou um grupo de engenheiros para sua sede em Hefei, no leste da China, no ano passado, para integrar a tecnologia.