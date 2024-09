Huawei apresenta o primeiro celular dobrável em três partes

São Paulo

A Huawei apresentou nesta terça-feira (10) o primeiro smartphone do mundo que pode ser dobrado em três partes. O lançamento ocorreu horas depois de a concorrente Apple apresentar seu iPhone com inteligência artificial generativa, três vezes mais barato.

"A Huawei sempre foi líder no setor de telefones dobráveis. Aqui está o primeiro telefone dobrável de três partes do mundo", disse o CEO da empresa, Richard Yu, na apresentação do modelo Mate XT.

O Mate XT estará à venda em 20 de setembro, com preço de 19.999 yuans (US$ 2.800 ou R$ 15,7 mil). O dispositivo já recebeu mais de 4 milhões de pré-encomendas, para as quais não é necessário depósito, de acordo com o site da empresa. Todo o mercado global de smartphones dobráveis teve a venda de cerca de 4 milhões de unidades no segundo trimestre, de acordo com a empresa de pesquisa IDC.

Huawei exibe o Mate XT, celular que pode ser dobrado em três partes e tem inteligência artificial - Divulgação/AFP

O novo celular conta com um assistente de inteligência artificial com funções de resumo, tradução e edição de texto, bem como funções de edição de imagens aprimoradas por IA, como o corte de partes indesejadas de fotos, disse Yu.

O Mate XT vem nas cores vermelho e preto e tem uma tela de 10,2 polegadas. Com 3,6 mm de largura, a empresa disse que ele é o celular dobrável mais fino do mundo.

"Fizemos um grande esforço para resolver os problemas relacionados à produção em massa e à confiabilidade do produto", afirmou Yu durante uma conferência na sede da empresa na cidade de Shenzhen, no sul da China.

O modelo foi inicialmente projetado como um telefone premium para uma clientela de nicho.

A apresentação ocorreu um dia depois do lançamento do iPhone 16, que é equipado com inteligência artificial (IA) generativa. Esse modelo inclui novas tarefas, como edição de imagens, tradução, recursos de mensagens criativas e sugestões de respostas para emails. O smartphone chegará às lojas no mesmo dia que o da Huawei, com preço de US$ 799 (R$ 4.471).

A Huawei é a quarta maior fabricante de smartphones da China, com 10,6 milhões de unidades vendidas no último trimestre, de acordo com um relatório recente da consultoria Canalys.

RIVALIDADE TECNOLÓGICA

A Huawei tornou-se a maior fabricante de smartphones da China, mas isso foi antes da guerra tecnológica entre Pequim e Washington, que acusa a empresa chinesa de espionar para suas próprias autoridades e cortou o acesso à tecnologia dos EUA desde 2019.

A empresa chinesa, que nega categoricamente as acusações de espionagem, foi impactada, mas voltou com força no ano passado com smartphones equipados com chips de fabricação nacional.

Atualmente, ela é a maior vendedora de telefones dobráveis na China, com mais da metade da participação no mercado doméstico no primeiro semestre de 2024.

Os analistas afirmaram que o lançamento de celular dobrável de três partes poderia impulsionar ainda mais a "liderança tecnológica" da empresa.

"Isso fortalecerá sua posição como líder no setor de telefones dobráveis entre os consumidores", disse Toby Zhu, analista sênior da Canalys.

Outro especialista do setor disse que é improvável que sua chegada prejudique as vendas da Apple no setor de telefones premium, dada a diferença de preço e os níveis iniciais de estoque. "Seu impacto sobre a participação de mercado da Apple provavelmente será muito limitado, dado o forte ecossistema da Apple e seu apelo mais amplo", avaliou Ethan Qi, diretor associado da empresa especializada Counterpoint.