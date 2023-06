Praias preservadas e de difícil acesso mantêm a pegada caiçara do passado

São Paulo (SP)

As praias fazem parte do imaginário coletivo do Brasil —são mais de 2.000 em todo o litoral. Muitas delas, entretanto, estão escondidas em meio a rochedos, dunas, falésias e rios, longe das estradas e do alcance de boa parte dos turistas.

No penúltimo capítulo da série de reportagens sobre cem lugares imperdíveis no Brasil, a Folha elenca dez praias quase intocadas, espalhadas pelo país. A lista leva em conta a beleza dos destinos, a dificuldade de acesso, a qualidade do banho e a diversidade de atrativos que abrigam.



Barra Grande (PI)

Praia de Barra Grande, no litoral do Piauí, faz parte da Rota das Emoções, roteiro turístico que passa por pontos de kitesurf no Ceará, Piauí e Maranhão - Roberto de Oliveira/Folhapress

Mesmo tendo o menor litoral do país, o Piauí esconde uma das mais belas e agradáveis praias brasileiras. Parte da chamada Rota das Emoções, roteiro turístico que passa por Ceará, Piauí e Maranhão, Barra Grande carrega o clima caiçara e despretensioso da Jericoacoara de algumas décadas atrás, com ruas de areia e alguns poucos estabelecimentos que só abrem mais para o fim do dia. Na maré baixa, caminhadas mar adentro proporcionam bons momentos de contemplação em meio a piscinas naturais.

O destino fica em Cajueiro da Praia; via BR-402, o município está a 70 km de Parnaíba (PI), onde fica o aeroporto mais próximo

Mundaú (CE)

Vila de Mundaú, entre a foz do rio e a praia homônimas, no litoral oeste do Ceará; destino é um parque de diversões natural, com águas doces, salgadas, passeios de barco e mirantes cinematográficos - Rogério Cassimiro/Folhapress

Cerca de 15 km depois da famosa Flecheiras, no litoral oeste do Ceará, esse vilarejo mantém preservada a atmosfera de décadas atrás e oferece um conjunto de atrativos surpreendente. De costas para uma duna e cercada por recifes de corais que formam belíssimas piscinas naturais, a praia é banhada por um mar bem calmo e verdinho. Do outro lado da vila, a água doce da barra do rio Mundaú forma um verdadeiro parque de diversões natural, com passeios de catamarã, escorregadores nas dunas e mirantes cinematográficos.

Mundaú fica a 150 km de Fortaleza, via CE-85 e CE-163

Praia Redonda (CE)

Vista da Praia Redonda e da Praia da Ponta Grossa (mais ao fundo), do alto das falésias de Icapuí, na costa leste do estado do Ceará - Gabriel Justo/Folhapress

Já quase no Rio Grande do Norte, o pequeno município de Icapuí guarda uma das paisagens mais pitorescas do Ceará. Longe até mesmo do centrinho da cidade e sem nenhum tipo de luxo ou agito, a vila da Praia Redonda fica no alto das falésias. De lá se veem toda a faixa de areia, dezenas de barquinhos de pescadores balançados pelas ondas do mar e as dunas da praia de Ponta Grossa, onde o sol se põe —tornando a visita à vila um passeio para não se esquecer.

A praia fica a 200 km de Fortaleza, via CE-261, e a 20 km do centro de Icapuí

Galinhos (RN)

Praia de Galinhos, no Rio Grande do Norte, faz parte de uma imensa península areial; só é possível chegar lá de barco ou em veículos 4x4 - Secretaria de Turismo de Galinhos/Divulgação

Na margem equatorial do Rio Grande do Norte, bem longe da badalação de Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso, uma enorme península de areia, acessível apenas por barco ou veículos 4x4, guarda praias ainda praticamente intocadas. Enquanto os praticantes de kitesurfe se aventuram no mar aberto, quem prefere águas mais calmas pode se banhar no "rio", que é como os locais se referem ao pedaço do mar que invade o continente. Na hora do pôr do sol, um simpático farol na ponta do areial é o principal ponto de contemplação do vilarejo.

Os barcos que fazem a travessia para Galinhos partem do porto de Pratagil, no fim da RN-402, a 170km de Natal

Dunas de Marapé (AL)

Dunas de Marapé, em Jequiá da Praia, em Alagoas; destino oferece diferentes paisagens, incluindo mangues e falésias, a apenas uma hora de estrada de Maceió - Divulgação

A cerca de uma hora de estrada ao sul de Maceió, o litoral do município de Jequiá da Praia proporciona aos poucos turistas que passam por lá diferentes paisagens, como os mangues do rio Jequiá e o seu encontro com o mar, cercado por coqueiros. Um pouco mais ao norte, enormes falésias acompanham a faixa de areia por quilômetros a fio, servindo de mirante natural para as águas azuis do mar no litoral alagoano.

Jequiá da Praia fica a cerca de 60 km ao sul de Maceió, via AL-101

Bainema (BA)

Praia de Bainema, na ilha de Boipeba; faixa de areia de quase 2 km é praticamente deserta, com belíssimas piscinas naturais no seu ponto mais extremo - Débora Yuri/Folhapress

Uma praia de águas rasas, calmas e cristalinas, cercada por coqueirais e praticamente deserta. Assim é a praia de Bainema, na ilha de Boipeba, uma das joias do litoral baiano. Os passeios de barco que circundam a ilha costumam passar por lá, mas, partindo da praia de Moreré, uma estradinha de pouco mais de 600 metros leva a Bainema. Os poucos campings e barracas que existem ficam mais dois quilômetros à frente, na outra ponta da praia, onde piscinas naturais de águas quentinhas recompensam a caminhada dos andarilhos.

Ponto de partida para Bainema, a praia de Moreré fica a 4 km de Velha Boipeba, um dos povoados da ilha, a cerca de 160 km de Salvador

Barra do Cahy (BA)

Praia da Barra do Cahy, em Comuruxatiba, um distrito do município de Prado, na Bahia; segundo especialistas, foi nesta praia que Pedro Álvares Cabral desembarcou pela primeira vez no que viria a se tornar o Brasil - Beatriz Martins/Divulgação

Diversas praias no entorno do Monte Pascoal, no sul da Bahia, competem entre si pelo título de porta de entrada dos portugueses no Brasil. Mas a primeira praia do país é, oficialmente, a Barra do Cahy, em Prado. Segundo especialistas, o "rio que corre sempre chegado à praia" descrito por Pero Vaz de Caminha é o rio do Queimado que, serpenteando por entre as falésias cobertas de coqueiros, forma uma paradisíaca lagoa de água doce logo atrás da faixa de areia, até enfim desaguar no mar.

Principal ponto de acesso à praia, o distrito de Cumuruxatiba, no município de Prado, fica a cerca de 230 km de Porto Seguro e a 110 km de Teixeira de Freitas, onde estão os aeroportos mais próximos

Praias Selvagens (RJ)

A praia do Meio vista da Pedra de Guaratiba; local faz parte da trilha das praias selvagens, um dos pontos mais procurados pelos trilheiros na zona oeste do Rio de Janeiro - Rafael Andrade/Folhapress

Depois até de Grumari, a última faixa de areia carioca onde se chega de carro, há um conjunto de cinco praias (do Inferno, Funda, do Meio, do Perigoso e das Conchas) acessíveis apenas por barco ou por trilhas de diferentes níveis de dificuldade. Elas atraem aventureiros em busca de desconexão e isolamento, mesmo em meio à metrópole. Por ali também fica a famosa Pedra do Telégrafo, mirante de onde se vê todo o litoral da zona oeste e, em dias claros, até mesmo a Ilha Grande, já na Costa Verde fluminense.

A trilha para as praias selvagens partem da Barra de Guaratiba, que fica 20 km depois do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro

Brava do Camburi (SP)

Praia Brava de Camburi, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, fica quase sempre deserta; acesso à areia se dá por um estacionamento sem sinalização às margens da rodovia Rio-Santos - Prefeitura de Ubatuba/Divulgação

Um estacionamento sem nenhuma sinalização, à beira da rodovia Rio-Santos, dá acesso a essa que é a penúltima praia do litoral norte paulista. Da estrada à areia são menos de 500 metros, mas a trilha de dificuldade média acaba afastando muitas pessoas. Por tudo isso, a Praia Brava do Camburi, em Ubatuba, fica deserta até mesmo em finais de semana e feriados, com exceção de um ou outro surfista em busca de boas ondas. Não deixe de explorar o canto direito da praia, onde um riacho encontra o mar.

O estacionamento que dá acesso à praia fica na BR-101, cerca de 2 km ao norte do acesso à Picinguaba. Use GPS.

Lagoinha do Leste (SC)

Vista panorâmica da praia da Lagoinha do Leste vista do topo do Morro da Coroa, no sul da ilha de Florianópolis; local é um dos mais preservados da região - Giuliane Gava/Folhapress

Isolada em uma porção quase intocada do sul de Florianópolis, no extremo oposto da badalação do norte, essa praia talvez seja a mais preservada de toda a ilha. A trilha mais curta até lá tem cerca de 2 km, percorridos em pouco mais de uma hora graças ao relevo bastante íngreme. Chegando à praia, é possível se banhar tanto no mar quanto na água doce que deságua nele. E pra quem ainda tiver disposição, vale subir no mirante do morro da Coroa, que oferece uma vista panorâmica de toda a praia.

Ponto de partida para Lagoinha do Leste, a praia do Pântano do Sul fica a 27 km do centro de Florianópolis, via SC-406