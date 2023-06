Gramado (RS) vira Flórida brasileira com vários novos parques temáticos

Gramado (RS)

Fazia mais ou menos dez anos que Fábio Silva, 40, e Michele Cristina Santos Silva, 37, não visitavam Gramado, uma das principais cidades da região serrana do Rio Grande do Sul. De volta ao lugar neste ano, o casal de Limeira (SP) se deparou com um cenário que a eles parecia tão bonito quanto da última vez. Mas algo havia mudado.

"Reparamos que a cidade continuava impressionante pela beleza e pela limpeza, mas não tem comparação.

Agora tem bem mais movimento e mais atrações", diz ele. Na véspera, o casal havia levado a filha Lívia, 4, para a Vila da Mônica, um dos parques temáticos que tomaram conta da cidade na última década.

Enquanto ela se divertia com os personagens de Mauricio de Sousa, os pais curtiram o Parque Terra Mágica Florybal, que fica na vizinha Canela, mas foi criado por uma das marcas de chocolate mais famosas da região.

Historicamente atrelada a um imaginário bucólico de frio, chocolate e romantismo —além do festival de cinema nacional—, Gramado se tornou também um polo de parque de diversões variados.

A região foi escolhida até para abrigar um empreendimento inédito vinculado à NBA, a liga americana de basquete. Nos 4.000 metros quadrados do NBA Park, inaugurado em abril, é possível jogar em uma quadra oficial, saltar amarrado a elásticos gigantes, comparar sua envergadura à de jogadores e curtir espaços com jogos eletrônicos, gastronomia e consumo.

De acordo com Sérgio Perrella Filho, vice-presidente de licenciamentos e varejo da NBA para a América Latina, o número superior a 7,5 milhões de turistas por ano e a excelência em hotelaria e gastronomia pesaram em prol do município gaúcho. Além disso, cita a tradição da região de bom atendimento.

"Todos esses predicados fizeram da cidade o local ideal para abrigar o primeiro NBA Park do mundo. Não temos dúvidas de que é um modelo com potencial para ser replicado em grandes capitais, em outros países", afirma.

Segundo o secretário de Turismo de Gramado, Luia Barbacovi, a proliferação foi espontânea —não houve incentivo por parte do poder público— e acelerou a partir de 2014, com a inauguração do Snowland. O sucesso da atração despertou o interesse para o tipo de empreendimento que, em alguns casos, envolve longo tempo de construção e investimento superior a R$ 100 milhões.

O Snowland quer reproduzir a sensação de se ter neve em Gramado. Seja inverno ou verão, o parque indoor mantém a temperatura, que chega a -5°C na área mais gélida. São 11 atrações incluindo apresentações artísticas, jogos eletrônicos e esportes no gelo, é claro, como patinação, esqui e snowboard. São 16 mil metros de parque, metade sob neve.

Outra atração que também desafia as condições climáticas é o AcquaMotion, que vai na contramão do Snowland. Inaugurado em 2021, o parque aquático de quatro andares apresenta cenário surrealista, com tobogãs, piscinas térmicas a 36°C e até mesmo uma praia artificial com ondas. Por fim, há uma piscina de borda infinita à beira da serra, do tipo instagramável.

Embora o secretário atribua o boom de parques ao Snowland, o empreendimento pioneiro estampa uma marca local. Em 2011, foram inauguradas as primeiras esculturas do Parque Terra Mágica Florybal, inspirado no imaginário concebido pela marca Florybal Chocolates. Trata-se de um universo fantástico no qual fadas, duendes e dinossauros convivem lado a lado.

Tudo cercado por um local bem marcante, já que o parque fica encravado em 69 mil metros quadrados de mata nativa.

Já a Vila da Mônica precisou esperar quase dois anos pela abertura, por causa da pandemia de Covid-19, até ser finalmente inaugurada, em outubro de 2022.

Em uma área de 25 mil metros quadrados, é recriado o famoso bairro do Limoeiro, onde vivem os personagens criados por Mauricio de Sousa. Ao todo, são mais de 30 atrações, que se revezam entre agradar aos menores e resgatar a memória afetiva dos pais. Destaque para a Casa do Louco, um labirinto de ilusões de ótica e efeitos especiais.

Em maio passado, a vizinha Canela, também na serra gaúcha, ganhou uma estrutura mais adulta, o Space Adventure Park, ou, como ficou conhecido, Parque da Nasa.

Licenciado pela agência espacial americana, o parque é voltado aos fãs de astronomia ede exploração espacial. Em 4.000 metros quadrados, é possível conhecer como funciona a sala de comando de Houston, parte de uma cápsula Apollo, aprender tudo sobre o pouso na Lua em um módulo de tamanho real e experimentar a sensação física de decolar em um foguete.

Toda essa proliferação de parques temáticos serviu para diversificar o público de Gramado —agora, mais família, em comparação aos tradicionais casais sem filhos— e, de quebra, aumentar o tempo médio de permanência e os valores consumidos na cidade.

Uma pesquisa realizada pela prefeitura ao longo de 2022 respalda essa percepção. O número de turistas que declararam estar na cidade com crianças é de 30,6%, já próximo ao número de casais, de 34,6%.

A maior parte dos turistas fica na cidade entre 4 e 5 dias (38%), número já bem superior ao de quem procura apenas a hospedagem de fim de semana (2 a 3 dias, 20%). Outros 29% têm o período de permanência entre 5 e 7 dias.

A pesquisa revela ainda que 34% de quem passou pela cidade gastou mais de R$ 1.000 por dia (incluindo o valor de hospedagem). Esta é, de longe, a faixa mais numerosa.

Cerca de 6% dos pesquisados avaliaram a experiência em Gramado como negativa. Desses, 35% citaram o preço como o principal motivo. Também foi mencionado o trânsito, com 14%, aspecto que piorou nos últimos anos. São raros, aliás, os horários em que se encontra estacionamento nas ruas, mesmo pagos.

Os passeios nos parques de diversões são um dos motivos da elevação dos custos das viagens em família, já que os ingressos para as atrações mais badaladas saem entre R$ 150 e R$ 200 —e os preços também estão salgados em restaurantes, bares e afins. Uma sequência de fondue na tradicional Maison de La Fondue, por exemplo, varia entre R$ 162 e R$ 239 por pessoa, de acordo com as carnes escolhidas pelos clientes.

Para quem quer gastar menos, vale ficar ligado em compras antecipadas nos sites dos parques temáticos, promoções e em sites que oferecem cupons de desconto para passeios e restaurantes.

O número de visitantes a Gramado só diminuiu em 2020, ano da pandemia de Covid-19, mas mesmo assim foram 5,7 milhões de turistas. No ano seguinte, foram 6,8 milhões e, em 2022, 7,5 milhões – mais de 60% deles fora da região Sul. Para 2023, a previsão é de ultrapassar a marca de 8 milhões de visitantes.

Crianças em ambiente do Parque Terra Mágica Florybal, em Canela - Divulgação

A alta temporada de inverno também influencia no custo da hospedagem na cidade, que oferece 24.800 leitos. Assim, beneficiam-se municípios vizinhos na serra, com Canela, Picada Café, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, que oferecem mais 7.500 leitos, parte deles em empreendimentos menores, como pousadas e cabanas. São boas opções a preços mais acessíveis.

Já as cidades mais distantes —Nova Petrópolis e São Francisco de Paula— ficam a cerca de 45 km de Gramado.



Parques da Serra Gaúcha

AcquaMotion Gramado Termas Park

Atrações incluem piscinas termais, toboáguas, praia com onda artificial e mirante

Est. Mun Linha Ávila, r. Linha Carazal, 501, Gramado. Tel.: (54) 3050-1700. A partir de R$ 149,90 a entrada individual (adulto). Mais informações aqui.

NBA Park

Espaço inclui uma quadra oficial de basquete, treino de arremessos, desafio de habilidades, arremesso de trampolim gigante, videogames e museu

Av. das Hortênsias, 4.795, Carniel, Gramado. Tel.: (54) 3699-3000. A partir de R$ 159 a entrada individual (adulto). Mais informações no site

Parque Terra Mágica Florybal

Em um grande parque de mata nativa, explora um universo fantástico habitado por fadas, duendes e dinossauros, com cenários e esculturas gigantes. Há também atrações como um cinema 7D

(não incluso no ingresso)

Rodovia RS-466, 1.630, Jardim dos Pinheiros II, Canela (também em Gramado). A partir de R$ 150 a entrada individual (adulto). Mais informações no site

Snowland

Parque indoor com neve artificial e 11 atrações, incluindo patinação, snowboard, esqui, montanha de neve e jogos eletrônicos

RS-235, R. Linha Carazal, 9.009, Gramado. Tel.: (54) 3050-1700. A partir de R$ 199,90 a entrada individual (adulto). Mais informações no site

Space Adventure

Licenciado pela Nasa, traz experiências imersivas, exposição com mais

de 300 itens originais de programas espaciais, réplica da sala de comando, reprodução da cápsula da Apollo 11 e simulador de decolagem para Lua, entre outros

Av. Don Luiz Guanella, 960, Vila Suiça, Canela. A partir de R$ 99,90 a entrada individual (adulto). Mais informações aqui

Vila da Mônica

Entre as atrações, inspiradas no universo criado por Mauricio de Sousa, é possível visitar a Casa do Louco

(um labirinto de ilusões óticas), o laboratório do Franjinha, o ateliê da Marina e a casa dos principais personagens do bairro do Limoeiro

R. Germano Boff, 611 - Carazal, Gramado. Tel.: (54) 3421-9999. A partir de R$ 179 a entrada individual (adulto). Mais informações no site