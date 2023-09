Hotéis e resorts oferecem pacotes com programação para festas de fim de ano

Resorts, hotéis-fazenda e lodges do Brasil capricham na programação de Natal e Ano-Novo para seus hóspedes terminarem 2023 com animação e boas energias.

Festas à beira da piscina, distribuição de presentes pelo Papai Noel, shows especiais e ceias fazem parte do cardápio nas cinco regiões do país.

Os dias de descanso e diversão agradam a todos os perfis. As atividades incluem campeonatos esportivos, oficinas artísticas, caças e degustações, entre outras. As 20 opções listadas a seguir contemplam resorts à beira-mar, complexos de águas termais, passando por hotéis de lazer na mata nativa. Veja a seguir.



Região Nordeste

Beach Park - Aquiraz (CE)

Os duendes e o Papai Noel reforçam a magia do Natal ao receber os hóspedes no complexo à beira-mar. Já a festa de Réveillon é na Vila Azul do Mar, um centrinho inspirado em uma vila de pescadores. Ao longo da estadia, cada faixa etária se diverte de um jeito. Há contação de histórias e jogos aquáticos para crianças; baladas, karaokê, pool party e luau na praia para adolescentes; além de ioga, badminton e hidroginástica para adultos. Tudo ao lado do Beach Park, com toboáguas com vista para o mar (ingresso à parte).

R. Porto das Dunas, 2.734, Porto das Dunas. Pacotes a partir de R$ 3.784, no Natal (4 diárias), e R$ 7.766, no Réveillon (5 diárias), com meia pensão e ceia (sem bebidas inclusas). Preços por quarto com casal e 2 crianças até 12 anos no Ocean Beach Park Hotel. Tel. (85) 4012-3030; WhatsApp (85) 98171-7021; beachpark.com.br

Ocean Palace – Natal (RN)

O apartamento tem vista para o mar ou para as dunas neste resort pé na areia, com sistema all-inclusive. São seis restaurantes para desfrutar do sistema, incluindo um italiano, um asiático e um francês. A diversão para todas as idades também faz parte da experiência e inclui esportes, cinema e workshops culinários. As noites do Natal e do Réveillon têm ceia especial, com show pirotécnico e música.

Via Costeira Senador Dinarte de Medeiros Mariz, 7.829, Ponta Negra. Pacotes all-inclusive a partir de R$ 9.252,37, no Natal (5 diárias), e R$ 15.683,61, no Réveillon (7 diárias). Preços por quarto com casal e uma criança até 12 anos. WhatsApp (84) 3220-4144; oceanpalace.com.br

The Westin Porto de Galinhas – Ipojuca (PE)

Com o tema Festa da Vida, este resort all-inclusive à beira-mar celebra as festas de Natal e Réveillon em Porto de Galinhas. Os pais brindam o fim do ano com banda ao vivo e DJ na piscina. Já a criançada vive experiências como a construção da fábrica do Papai Noel com material reciclável e brincadeiras na piscina. Ao longo da hospedagem, é possível aproveitar a gastronomia de quatro restaurantes temáticos, food truck, bares e beach club exclusivo.

Rod. PE-009, km 6, Porto de Galinhas. Pacotes all-inclusive a partir de R$ 8.118, no Natal (3 diárias), e R$ 31.200, no Réveillon (5 diárias), por quarto com casal e uma criança até 12 anos. Tel. (81) 3311-1717; WhatsApp (81) 99834-9623; westinportodegalinhas.com.br

Região Norte

Anavilhanas Jungle Lodge - Novo Airão (AM)

Os hóspedes participam do ritual de fim de ano para Iemanjá e Iara escrevendo em papéis reciclados, que navegam pelo rio Negro em uma barcaça decorada. A virada é celebrada com uma festa no deque da piscina, com fogos silenciosos, música ao vivo e DJ. Antes, a ceia do dia 24 tem um menu natalino com toques amazônicos, como o peru com molho de açaí e o pernil com chutney de cupuaçu. O viajante também explora o coração da floresta com caminhadas e passeios de barco.

Rod. AM-352, km 1, Novo Airão. Pacotes de 3 diárias a partir de R$ 20.600 no Natal e Réveillon, com pensão completa (sem bebidas nas refeições), lanche da tarde, ceia (com bebidas alcoólicas), passeios na floresta e traslados de ida e volta para Manaus. Preços por quarto com casal e uma criança até 5 anos. Tel. (92) 3622-8996; WhatsApp (92) 98833-1947; anavilhanaslodge.com

Região Centro-Oeste

Rio Quente Resorts - Rio Quente (GO)

Papai Noel estará onipresente no Natal do resort e deve aparecer até em aulas de hidroginástica. As férias do bom velhinho são o tema da programação de fim de ano, batizada de Natalize, com atividades como caça às renas, oficinas de decoração, coral infantil, aulas de confeitaria, luau e flashmob (apresentação surpresa). Entre uma brincadeira e outra, os hóspedes podem se divertir nas águas termais do Parque das Fontes ou do Hot Park, parque aquático famoso pela praia do Cerrado e pelos toboáguas.

R. PA Complexo Turístico Rio Quente Resorts, s/nº, Esplanada. Pacotes de 3 diárias a partir de R$ 8.285, no Natal, no Hotel Luupi, com ingressos ilimitados ao Hot Park e ao Parque das Fontes; meia pensão e ceia no dia 24 (com vinho na ceia). Preço por quarto com casal e 2 crianças de até 11 anos. Réveillon esgotado. Tel. 4000-1449; WhatsApp (11) 4200-0173; rioquente.com.br

Zagaia Eco Resort Hotel – Bonito (MS)

A conexão com a natureza marca o fim do ano neste resort com sete piscinas, banheiras de hidromassagem, minigolfe, quadras de tênis, campos de futebol, lago para pesca e trilha ecológica. As atrações naturais também rodeiam o hotel e vale a pena dar uma escapada para fazer alguns passeios clássicos de Bonito, como as flutuações por rios cristalinos, visitas a cavernas e banhos de cachoeira. Há ainda festas com música ao vivo no Natal, com a chegada do Papai Noel, e no Ano-Novo, com DJs.

Rod. Bonito-Três Morros, km zero. Pacotes a partir de R$ 4.810, no Natal (3 diárias), e R$ 11.020, no Réveillon (4 diárias), com meia pensão e ceia (inclui um espumante por apartamento). Preço por quarto com casal e 2 crianças até 12 anos. Tel.: 0800-9794400; WhatsApp (67) 99963-6830; zagaia.com.br

Turista aproveita piscina do Zagaia Eco Resort - Diego Cardoso/Divulgação

Região Sudeste

Avenida Charme Hotel - Águas de São Pedro (SP)

Brincadeiras na piscina, campeonatos esportivos, oficinas e teatros de bonecos animam o fim do ano dos pequenos hóspedes do hotel, a poucos passos do spa da cidade de Águas de São Pedro. Enquanto isso, o próprio hotel conta com piscinas, salões de jogos e uma equipe de monitores. As ceias de fim de ano são animadas com música e com a chegada do Papai Noel no Natal.

Av. Carlos Mauro, 246, Centro. Pacotes a partir de R$ 4.800, no Natal (4 diárias), e R$ 6.450, no Réveillon (5 diárias), com pensão completa, e ceia (sem bebidas inclusas). Preços por quarto com casal e uma criança até 12 anos. Tel. (13) 3482-7900; WhatsApp (19) 99839-8720; avenidacharmehotel.com.br

Blue Tree Thermas de Lins - Lins (SP)

Pool party, festa das cores (com aquele pó colorido), mesa de doces, hidroginástica e desafios agitam o feriado de Réveillon do resort, famoso pelas piscinas de águas termais. A criançada se esbalda com os personagens de "Bubu e as Corujinhas", e todos aproveitam atrações como arvorismo, escalada, pedalinho e trilha com quadriciclo.

Rod. Marechal Rondon, km 443,3, Zona Rural. Pacote de 4 diárias a partir de R$ 15.070, no Réveillon, com pensão completa e ceia (sem bebidas alcoólicas). Natal está lotado. Preço por quarto com casal e duas crianças até 11 anos. Tel. e WhatsApp (14) 3533-6300; bluetreethermasdelins.com.br

Brotas Eco Hotel Fazenda - Brotas (SP)

Oficinas, jantares temáticos, música na fogueira e interação com a natureza são alguns dos ingredientes do fim do ano neste hotel, equipado com toboáguas, quadras, minizoo, tirolesa, arvorismo, Dog Park (para diversão dos pets) e o Centro de Estudos do Universo, com telescópios para admirar as estrelas. Também é possível curtir as atividades separadas por faixa etária, como o concurso de cerveja para os adultos, o futebol de sabão para as crianças e a escalada para os jovens.

Emilio Dalla Dea Filho, 201, portão 3, Campos Elísios. Pacotes de 4 diárias a partir de R$ 8.840, no Natal, e R$ 11.174, no Réveillon, com pensão completa, ceia (sem bebidas inclusas) e ingresso para o CEU.Preços por quarto com casal e uma criança até 3 anos. Tel. (14) 3653-9998; WhatsApp (14) 99181-6650; brotasecohotelfazenda.com.br

Uma das piscinas do Brotas Eco Hotel Fazenda - Divulgação

Casa Grande Hotel - Guarujá (SP)

O piquenique com personagens de "Alice no País das Maravilhas" é uma das atrações do Natal no resort à beira-mar, que também tem musical, entrega de presentes pelo Papai Noel e oficinas de cartões. Já os destaques do Réveillon incluem a pool party e o show da virada. Os dois períodos contam com uma intensa e diversificada programação para todas as faixas etárias.

Av. Miguel Stéfano, 1.001, Enseada. Pacotes de 3 diárias a partir de R$ 10.300, no Natal, e R$ 15.800, no Réveillon, incluindo meia pensão e ceia (com bebidas alcoólicas). Preços por quarto com casal e uma criança até 10 anos. Tel. (13) 3389-4000; WhatsApp (13) 99799-8705; casagrandehotel.com.br

Club Med Rio das Pedras - Mangaratiba (RJ)

Hóspedes encontram mar e montanha neste all-inclusive à beira-mar, emoldurado pela mata atlântica. É possível caminhar por trilhas e praticar esportes aquáticos, além de curtir a programação, que inclui vôlei, teatro, culinária e artes, organizadas por faixa etária. A gastronomia pode ser desfrutada à vontade em dois restaurantes e quatro bares. É mais caprichada ainda nas festas, embaladas com música ao vivo.

Rod. Rio-Santos (BR-101), km 445,5, Conceição de Jacareí. Pacotes de 5 diárias all inclusive a partir de R$ 15.136, no Natal, e R$ 25.344, no Réveillon. Preços por quarto com casal e duas crianças até 11 anos. Tel. 0800-707-3782; WhatsApp (21) 96782-0782; clubmed.com.br

Grande Hotel Campos do Jordão - Campos do Jordão (SP)

Música, esportes, artes e diversão animam os hóspedes do hotel-escola do Senac. Os hóspedes brincam de caça de Natal com o Papai Noel, ouvem jazz e duo de cordas, fazem oficinas com a artista plástica Cris Quintanilha, assistem a workshops gastronômicos, participam de degustação de vinhos e de ceias com som ao vivo. Ainda há caminhadas ecológicas, clínicas de tênis e hidroginástica, além de outras atividades. No fim da estadia, os visitantes ganham uma camiseta personalizada com sua própria caricatura.

Av. Frei Orestes Girardi, 3.549, Capivari. Pacotes de seis diárias a partir de R$ 17.010, no Natal, e R$ 18.990, no Réveillon, com pensão completa (sem bebidas) e ceia (com bebidas alcoólicas). Preços por quarto com casal e uma criança até 5 anos. Tel. 0800-7700-790; WhatsApp (12) 3668- 6267; grandehotelsenac.com.br

Grande Hotel Senac, em Campos do Jordão, oferece circuito de arvorismo - Divulgação

Hotel Fazenda Dona Carolina - Itatiba (SP)

Oficina de brinquedos com duendes, caça ao tesouro temática e parada com fanfarra encantam os hóspedes no Natal nesta histórica fazenda de café. Já o Réveillon conta com torneio de beach tennis, cinema ao ar livre e uma ação especial para a virada: o hóspede escreve seus pedidos em papel semente, que depois é solto no ar junto a balões biodegradáveis. As duas datas têm festa com música ao vivo. O hotel ainda oferece outras atividades ligadas à natureza, como cavalgadas, arvorismo e passeio de charrete.

Estrada Municipal Manoel Stefani, km 39,5 da rod. Alkindar Monteiro Junqueira (rod. Itatiba-Bragança Paulista). Pacotes de 4 diárias a partir de R$ 10.536, no Natal, e R$ 16.116, no Réveillon, com pensão completa (sem bebidas alcoólicas) e ceia (com bebidas alcoólicas). Preços por quarto com casal e duas crianças até 4 anos. Tel. e WhatsApp (11) 4534-9863; hotelfazendadonacarolina.com.br

Hotel Fazenda Fonte Colina Verde - São Pedro (SP)

O hóspede termina o ano em contato com a natureza neste hotel-fazenda, que tem cavalos, vacas, bosques, trilhas, nascentes e lago para pesca. Também é possível se divertir nas dez piscinas, quadra de tênis e campo de futebol. A programação dos últimos feriados de 2023 inclui show de comédia, pagode na piscina, música ao vivo na ceia, visita do Papai Noel para distribuir presentes e espetáculo silencioso de fogos de artifício nos dias 24 e 31/12.

R. Veríssimo Prado, 1.500, Centro. Pacotes a partir de R$ 6.400, no Natal (4 diárias), e R$ 9.150, no Réveillon (5 diárias), com pensão completa e ceia (sem bebidas inclusas). Preços por quarto com casal e duas crianças até 12 anos. Tel. 0800- 13-1009; WhatsApp (19) 99839- 0071; hotelcolinaverde.com.br

Hotel Fazenda Mazzaropi - Taubaté (SP)

A programação de fim de ano inclui festa caipira com quadrilha e comidas típicas. Mas as tradições de dezembro também fazem parte da agenda, com ceias, festas com banda ao vivo, teatro temático e distribuição de presentes pelo Papai Noel. O hóspede aproveita ainda as atividades típicas do campo, como ordenhas, cavalgadas, visitas à horta e alimentação de animais, além da infraestrutura de lazer, com os toboáguas, o lago para pesca, os esportes de aventura e a piscina aquecida. Para completar, é possível fazer uma visita ao museu dedicado ao famoso comediante Mazzaropi.

Estrada Municipal dos Remédios, 2.380. Pacotes a partir de R$ 10.692, no Natal (4 diárias), e R$ 15.015, no Réveillon (5 diárias), com pensão completa (sem bebidas inclusas), chá da tarde e ceia (com bebidas alcoólicas). Preços por quarto com casal e uma criança até 2 anos. Tel. e WhatsApp (12) 3634-3400; mazzaropi.com.br

Mavsa Resort – Cesário Lange (SP)

Este all inclusive embala as festas com muita música, incluindo coral infantil, a Orquestra Villa-Lobos e tributos a Bon Jovi e Elton John. A oficina de gim, o torneio de caipirinha e o workshop de biscoito dão sabor especial à hospedagem, que inclui ainda atrações como pôquer, show de talentos, beach tennis, balão guiado, construção de bonecos de neve e sereismo, em que se nada na piscina com rabos de sereia. A festa da virada tem banda ao vivo.

Av. 3 de Maio, 2.500, Passa Três. Pacotes all inclusive a partir de R$ 12.990, no Natal (3 diárias), e R$ 28.146, no Réveillon (6 diárias) por quarto com casal e duas crianças até 12 anos. Tel. (15) 3246- 8210; WhatsApp (11) 94761-0531; mavsaresort.com

Royal Palm Plaza - Campinas (SP)

A banda mineira Jota Quest anima o Réveillon do resort, que ainda terá o cover Coldplay Experience na véspera de Natal (24/12). Além desses shows, o hóspede curte a infraestrutura do local, com setes piscinas, quadras de beach tennis e de tênis, arvorismo, spa e o Kuka Game —um labirinto repleto de desafios que custa R$ 74 por pessoa. Já a criançada se diverte na Miniville, onde estão a Arena do macaco Caco, a casa da Fofa Flor e o galeão do Capitão Currupaco Paco.

Av. Royal Palm Plaza, 277, Jardim Nova Califórnia. Pacotes a partir de R$ 8.820, no Natal (3 diárias), e R$ 13.880, no Réveillon (4 diárias), com pensão completa, bebidas não alcoólicas, ceia (com bebidas alcoólicas) e ingressos para os shows de fim de ano. Preços por quarto com casal e uma criança até 6 anos. Tel.: (19) 2117-8002; WhatsApp (19) 99634-7315; royalpalm.com.br

Tauá Resort Atibaia – Atibaia (SP)

Os parques indoor Aquapark, com atrações na água, e Jota City, a Metrópole do Futuro, que mescla tecnologia e sustentabilidade, são os principais diferenciais deste resort situado a apenas 80 km de São Paulo. Trilhas ecológicas, quadras esportivas, campo de futebol society e uma equipe de recreadores chamados de Taualegres completam a experiência. A tradição permeia as festas de fim de ano com a chegada do Papai Noel no Natal e uma festa com música ao vivo e fogos de artifício no Ano-Novo.

Rod. SP-065 (Dom Pedro 1º), km 86, Rio Abaixo. Pacotes a partir de R$ 9.929,70, no Natal (3 diárias), e R$ 16.461,90 no Réveillon (5 diárias), incluindo pensão completa (com bebidas não alcoólicas) e ceia (com bebidas alcoólicas). Preço por quarto com casal e duas crianças até 6 anos. Tel. 0800-333-1900; WhatsApp (11) 4416-5000; tauaresorts.com.br

Região Sul

Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort - Foz do Iguaçu (PR)

A Turma da Mônica está por todo lado neste resort em uma reserva de mata nativa, inclusive em atrações como as casas da Mônica e do Cebolinha, a oficina do Cascão e uma piscina de bolinhas. Os festejos de fim do ano incluem entrega de presentes pelo Papai Noel e cantata no Natal; e pool party, soltura de balões biodegradáveis, festa da virada e balada kids no Ano-Novo. Entre uma atividade e outra, vale a pena visitar as exuberantes cataratas.

Av. das Cataratas, 2.345, Vila Yolanda. Pacotes de 4 diárias a partir de R$ 8.440 no Natal e R$ 12.100 no Réveillon, com meia pensão (sem bebidas nas refeições) e ceia (com bebidas, inclusive alcoólicas). Preços por quarto com casal e 2 crianças de até 11 anos. WhatsApp (11) 2119-4700; bourbon.com.br

Jurema Águas Quentes - Iretama (PR)

Caça ao Papai Noel, fábrica de cartinhas, guerra de bexigas, coral e bailão agitam o Natal da meninada neste complexo, que tem 19 piscinas com águas termais, arvorismo, tirolesa, trilhas, lagos, spa e cavalos. Já o Réveillon é marcado por festas nas piscinas, luau, fogos e um culto ecumênico para os hóspedes entrarem em 2024 com o pé direito.

BR-487, km 237,5, Águas de Jurema. Pacotes a partir de R$ 6.860, no Natal (3 diárias), e R$ 10.660, no Réveillon (4 diárias), com pensão completa (sem bebidas) e ceia (com bebidas alcoólicas). Preços por quarto com casal e duas crianças até 12 anos. WhatsApp 0800-443131; juremaaguasquentes.com.br