Veja como assistir ao show da Madonna no Rio em barco com open bar, DJ e comida

O Rio de Janeiro irá sediar um evento histórico: a cantora Madonna se apresentará na praia de Copacabana em 4 de maio. A cidade está se preparando para o evento, com aporte de R$ 10 milhões da prefeitura. Por causa do show, houve aumento de 1.000% das buscas por hospedagens e ampliação de voos para a região. A orla, na zona sul, ficará lotada de brasileiros de todas as partes do país, por isso, há quem deseje assistir ao show grátis de uma forma mais confortável.

A cantora Madonna em show da The Celebration Tour - Ricardo Gomes/Divulgação

Há casos de quiosques no local prometendo espaço VIP e vista privilegiada para o palco, com ingressos entre R$ 800 e R$ 1.500. A Secretaria de Ordem Pública do Rio, porém, alertou que os estabelecimentos podem usar a sua área interna, mas não têm permissão para montar cercadinhos na areia, e a fiscalização será pesada.

Por causa da multidão, há quem prefira ficar em casa e assistir ao show pela televisão. A apresentação será transmitida ao vivo pela Rede Globo, via TV aberta, TV por assinatura no Multishow, seu canal de variedades, e streaming, no Globoplay.

Fãs também podem contar com a opção de aluguel de barco para ver o show direto do mar. Segundo a Capitania dos Portos da cidade, a área marítima da praia será interditada, para evitar possíveis acidentes, e apenas embarcações vistoriadas e identificadas serão autorizadas a circular pelo local.

Pensando nisso, empresários estão negociando pacotes compartilhados, luxuosos ou exclusivos de aluguel de barcos. Há opções com open bar, mesas de frios e até apresentações de drag queens. Confira alguma das opções para ver o show de Madonna num barco:

Madonna Boat Party

O produtor Vinicius Bertoli organizou sua própria área VIP em um catamarã com capacidade para 40 pessoas, com comidas e bebidas liberadas. O menu conta com pratos como camarão com catupiry e o open bar servirá vodka, gin e cerveja, além de sucos e refrigerantes. A venda de ingressos para a embarcação já está no terceiro lote, custando R$ 1.900. A partida está marcada para às 19h30, saindo da Marina da Glória e indo em direção à praia de Copacabana.

Quando: 4 de maio, partida às 19h30 (chegar no local às 18h30)

Onde: Marina da Glória, Avenida Infante Dom Henrique, 735, Glória

Quanto: R$ 1.900, ingressos vendidos pela Sympla

Barkabra Boat Special Edition

Opção mais em conta, a festa Barkabra Boat oferece open bar com cervejas, uísque, gim, rum e vodca, além de apresentações de DJs tocando hits de Madonna. O barco sairá do Quadrado da Urca e a embarcação ocorre das 17h30 às 18h30. Os ingressos do segundo lote custam R$ 280 e do terceiro, e último, lote saem por R$ 350.

Quando: 4 de maio, embarque a partir das 17h30

Onde: Quadrado da Urca,

Quanto: De R$ 280 a R$ 350, via Shotgun

Rio Island Boat Tour

A empresa foi criada para oferecer pacotes de passeios náuticos pelas praias e ilhas do Rio de Janeiro e, claro, está surfando na onda do show da rainha do pop, oferecendo embarcações como iates, lanchas compartilhadas e lanchas exclusivas. Os preços variam de R$ 600 a R$ 29 mil e o passeio é agendado via WhatsApp ou e-mail. Interessados podem contratar ainda serviços como bar, churrasco e fotógrafo.

Onde: Iate Clube do Rio de Janeiro, av. Pasteur, 333, Botafogo

Quanto: Entre R$ 600 e R$ 29 mil, no site oficial

Turismo Rio

Com embarcações que comportam entre 20 e 120 pessoas, a empresa especializada em aluguel de barcos também espera ter lucros com o show da Madonna. A agência conta com cais próprio na Marina da Glória e acesso VIP ao Restaurante Bota. Os barcos da frota irão contar com wi-fi e telão, exibindo o show ao vivo.

Onde: Píer nobre, Marina da Glória, Avenida Infante Dom Henrique, 735, Glória

Quanto: Orçamentos via Whatsapp, e-mail ou site oficial