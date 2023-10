Conheça tour em Campos do Jordão que é guiado por cachorrinha

Campos do Jordão (SP)

Trilha no Ort Hotel, em Campos do Jordão, dispõe de uma guia que conhece como poucos a Serra da Mantiqueira: a cachorrinha Madonna. Animal de estimação que vive nas dependências da hospedagem de luxo, ela acompanha visitantes em experiências pela propriedade.

Madona, cachorrinha do Ort Hotel que acompanha os visitantes na trilha pela propriedade - Divulgação

Madonna apareceu como filhote durante a reforma do Ort em 2020, hotel que foi comprado pelo empresário Fábio Burg em leilão. Adotada pelos funcionários, a cachorrinha se tornou parte da paisagem e dos programas oferecidos aos hóspedes.

Entre as atividades favoritas da cadela, está guiar visitantes pela trilha da propriedade, um espaço de 40 mil metros quadrados que mistura construções de inspiração alemã e reserva florestal.

No percurso de quase 2 km, coberto de folhas de pinheiros, como araucárias, Madonna vai à frente, indicando com perfeição quais caminhos seguir e onde pisar. Sem exigir muito esforço pelas poucas subidas agudas, o passeio dá dimensão do tamanho da área de floresta do Ort.

Durante o trajeto, a guia canina para e se embrenha no mato. Em seguida, late para insetos ao redor, mas sempre retorna para liderar o grupo.

Cachorrinha Madonna durante a trilha - Folhapress

Depois de conduzir os hóspedes até a parte mais alta propriedade, ela descansa na sombra. Funcionários sempre lembram de trazer água para a cachorrinha.

No pico da trilha, o hotel oferece vista clara tanto para o nascer do Sol quanto para o ocaso, com opções de café da manhã ou da tarde, servidos por um garçom. A presença de Madonna é um bônus.

Mas a cadela não é o único animal da propriedade. O Ort hospeda uma pequena fazenda que reúne, sob o mesmo teto, tartaruga, cabra, ovelha, porco e pavões.

O espaço, destinado a adultos e crianças, fornece contato com animais não tão usuais nas grandes metrópoles. Na terça-feira (24), um pequeno cabrito nasceu e passou a fazer parte do grupo.



Mas diferente dos seus amigos animais, Madonna tem acesso livre pelos jardins floridos do hotel, faça chuva ou faça sol. Não é raro que um hóspede encontre a cadela caminhando, descansando ou até mesmo participando das propagandas do hotel.

Hóspedes podem também levar seus pets, já que o Ort conta com quartos próprios para animais de estimação. Na acomodação, são oferecidos caminha, petiscos, tigelas de água e comida, tapetes sanitários e varanda com proteção.

Ort Hotel

Rua Eng. Gustavo Kaiser, 165. Vila Natal. Campos do Jordão- SP. WhatsApp: (12) 99150-0888. @hotelort