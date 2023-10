Réveillon de Fortaleza quer superar o do Rio com Luísa Sonza e Roberto Carlos

São Paulo

Luísa Sonza, Péricles, Ney Matogrosso e Roberto Carlos estão entre as atrações do Réveillon de Fortaleza deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital do Ceará, José Sarto (PDT), nesta terça-feira (24), em evento realizado no Tivoli Mofarrej, na capital paulista.

Vista geral da festa de Réveillon em Fortaleza (CE) - Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

A cidade também receberá shows de Paty Girl, Xand Avião, João Gomes, Marisa Monte, Alok, Marina Sena, Mari Fernandez e Titãs.

Com uma festa de três dias, a prefeitura planeja receber mais de 600 mil turistas e arrecadar mais de R$ 3 bilhões com o turismo na região entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. A meta é superar 2023, quando a capital teve dois dias de comemoração e recebeu cerca de 550 mil pessoas entre o Natal e Réveillon.

De acordo com dados do Observatório do Turismo de Fortaleza, em 2023 o período gerou R$ 3,4 bilhões para a economia e mais de 186 mil vagas de emprego formais e informais entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 15 de janeiro de 2023.

Também estiveram presentes no evento os secretários de governo, da Cultura, de Turismo, de Desenvolvimento Econômico, além do coordenador de Articulação Política de Fortaleza. Entre os convidados estavam representantes do setor turístico, empresários, investidores e artistas.

De acordo com a prefeitura, o cachê das atrações será coberto por parcerias e patrocinadores.