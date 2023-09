Desbrave o Réveillon no Rio com dicas que vão além da praia de Copacabana

Rio de Janeiro

https://arte.folha.uol.com.br/turismo/2023/09/28/atrativos-fim-de-ano/A capital fluminense é um dos destinos mais cobiçados do mundo para celebrar o Réveillon, com praias e festas famosas, incluindo a tradicional queima de fogos em Copacabana, que na última edição recebeu

mais de 2 milhões de pessoas.

Imagem aérea das areias de Ipanema, na zona sul do Rio, lotada durante o Carnaval - Eduardo Anizelli/Folhapress

Com uma cidade abarrotada de turistas, desbravar locais não tão conhecidos é a chave para ter uma viagem mais tranquila e agradável.



Para evitar perrengues, prefira sempre o transporte público (na noite de Réveillon, o MetrôRio tem um esquema especial que requer a compra antecipada de bilhetes) ou aplicativos de transporte confiáveis, como Uber e 99.



Passeios

Cachoeira do Horto

É um dos tesouros naturais escondidos no Rio de Janeiro, perfeito para aqueles que desejam escapar do burburinho da cidade e se conectar com a natureza na Floresta da Tijuca, tida como a maior floresta urbana do mundo. Para chegar lá, é preciso fazer uma trilha leve e bem sinalizada, que começa no Jardim Botânico. É recomendável levar água, repelente e usar calçados confortáveis.

Acesso pela estr. da Vista Chinesa, Alto da Boa Vista. É possível chegar de carro até a entrada do Parque da Tijuca, depois o caminho precisa ser percorrido à pé

Cachoeira do Chuveiro na floresta do Horto, no Rio de Janeiro - Ricardo Borges/Folhapress

Praia do Vidigal

Muitos pensam que essa praia, na encosta do morro Dois Irmãos, entre os bairros do Leblon e de São Conrado, tem acesso restrito. Mas ela é pública, como qualquer outra praia brasileira, e oferece, ainda na zona sul, uma experiencia mais tranquila e local. Vá de manhã, já que à tarde o Sol se esconde atrás do morro.

Acesso pela av. Niemeyer, poucos metros depois do Mirante do Leblon. A entrada é feita por uma escadaria ao lado do Hotel Sheraton

Praia da Vidigal, no Rio de Janeiro, em uma manhã de 2020 - Márcia Foletto/Agência O Globo

Trilha Morro Dois Irmãos

Para quem busca uma experiência única de Réveillon, a sugestão é essa trilha. Comece a caminhada durante o dia e alcance o topo a tempo de apreciar a queima de fogos com vista para as praias de Ipanema e do Leblon. Não se esqueça de levar água, lanches e uma lanterna para o retorno.

Acesso pela av. Niemeyer. Para subir até o início da trilha, utilize os serviços de mototáxi ou vans na entrada da comunidade do Vidigal

Gastronomia

Bar Bukowski

Quem busca uma experiência rock ‘n’ roll não pode deixar de visitar esse bar, o mais antigo do gênero no Rio, que fica em um casarão histórico, com um belo jardim.

R. Álvaro Ramos, 270, Botafogo, @barbukowski

Bar da Gema

É um verdadeiro achado na região da Tijuca, com destaque para os petiscos, como as famosas coxinhas de galinha e os bolinhos de feijoada. Para completar, serve cerveja da carioca Hocus Pocus.

R. Dona Zulmira, 134, Maracanã, @bardagema

Bar Urca

Conhecido também pela famosa mureta, oferece petiscos deliciosos, como bolinhos de bacalhau, com vista para o pôr do sol na baía de Guanabara.

R. Cândido Gaffrée, 205, Urca, @barurca

Restaurante Aprazível

Essa tradicional casa de Santa Tereza oferece uma culinária brasileira e sofisticada. Para experimentar as delícias do menu, como a moqueca de camarão, observando a vista espetacular que o local oferece, reservas são indispensáveis especialmente em feriadões.

R. Aprazível, 62, Santa Teresa, @aprazivel

Tacacá do Norte

Uma das melhores opções gastronômicas do Largo do Machado, esse pequeno boteco serve, além de tacacá e caranguejo, um açaí cremoso, com o autêntico sabor paraense.

R. Barão do Flamengo, 35, @tacaca_do_norte

Terra Brasilis

Ao lado da praia Vermelha, entre o morro da Babilônia e o Pão de Açúcar, tem uma das vistas mais icônicas da cidade, além de um cardápio brasileiro à altura do entorno.

Pça. Gen. Tibúrcio, s/nº, Urca, @restauranteterrabrasilis

Festas da virada

Espaço Rampa

O Réveillon do (a)mar, em Botafogo traz a oportunidade de ver o nascer do sol do primeiro dia do ano em uma das vistas mais lindas da cidade. A festa mistura pop, funk e bloco de Carnaval.

Av. Repórter Nestor Moreira, 42, Botafogo. Ingressos a partir de R$ 450, @espacoramparj

Festa do Alto Vidigal

Este evento reúne moradores locais e visitantes em uma celebração com música ao vivo, que inclui banda de pop e rock e a bateria da União da Ilha.

Acesso pela av. Niemeyer. É necessário utilizar os serviços de mototáxi ou vans na entrada da comunidade. Ingressos a partir de R$ 350, @altovidigalbrasil

La Cueva

Em Copacabana, La Cueva foi a primeira boate LGBTQIA+ do Rio, e até hoje mantém o clima oitentista. Com mais história e personalidade, é uma boa opção para fugir do roteiro LGBT padrão, que inclui a

Pink Flamingo e The Home.

R. Miguel Lemos, 51, Copacabana. Ingressos a partir de R$ 50. boatelacueva.com.br

Píer de Pedra

Entre as badaladas festas de ano-novo da Marina da Glória e do rooftop do Bossa Nova Mall, esse píer de pedra também recebe, logo após a meia-noite da virada, uma festa eletrônica gratuita que reúne boa parte da cena alternativa carioca. Pela manhã, o nascer do sol revela uma incrível vista da baía de Guanabara e dos aviões que partem e chegam no aeroporto Santos Dumont.

Av. Alm. Silvio de Noronha, s/nº, Centro, @onda.cc