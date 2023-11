Confira dicas para evitar invasões em quartos de hotel e se proteger durante viagens

São Paulo

Em Porto Alegre, uma família acordou durante a madrugada com um desconhecido invadindo seu quarto de hotel. O homem vestia camisa branca e calça preta e mexia nas bagagens do casal e das crianças. Questionado, ele afirmou ter se enganado e, em seguida, saiu correndo do local. Os hóspedes também mencionaram que o invasor tentou abrir outros quartos.

Parece uma história de filme de terror, mas não é. O caso aconteceu com um inglês, sua esposa brasileira, e os dois filhos do casal, um de 3 e outro de 6 anos de idade. A família retornava de uma viagem ao interior do Rio Grande do Sul e embarcaria no dia seguinte para a Colômbia. O hotel foi condenado a pagar R$ 20 mil em indenização.

Nas redes sociais, vídeos que mostram invasões e abertura de portas em quartos de hotéis viralizaram com milhões de acessos. As tentativas incluem arames, ferramentas improvisadas e elásticos de dinheiro. Com algumas estratégias para reforçar a segurança, é possível se proteger e evitar situações desagradáveis durante a estadia. Confira dicas a seguir:

Medidas extras de segurança podem evitar invasores durante estadias em hotéis - Divulgação

1- Trava portátil

Há diversos modelos de fechaduras manuais que trazem segurança e privacidade adicionais. O material consiste em uma barra de metal ajustável que pode ser colocada no interior da porta para impedir sua abertura, mesmo com a violação da fechadura, ou pode possuir uma fixação com haste longa e rosca para trava. Cria-se uma resistência física extra para dificultar a entrada não autorizada. As travas portáteis podem ser levadas em bolsas ou malas para reforçar trincos de portas e são instaladas sem uso de outras ferramentas.

Trava portátil aumenta segurança com barreira física - Reprodução

2 - Calço de porta

O calço de porta é um item utilizado para manter uma porta aberta ou impedir que ela se feche completamente. Ele pode ser feito de borracha ou outro material resistente e possui uma forma triangular ou em cunha. O calço deve ser colocado no chão, próximo à base da porta, para impedir que ela se mova.

Calço de porta tem formato triangular - Reprodução

3 - Cunha com alarme

A cunha com alarme se assemelha ao calço de porta, mas tem um interruptor que dispara com sensores. Existem dois modos de funcionamento: o equipamento pode ser disposto atrás da porta e, quando alguém empurrar, o alarme emite um som alto e luz vermelha; já o modo sensor pode ser fixado em janelas e, se ela for tocada, o alarme também dispara.

Cunha com alarme dispara com sensor de movimento ou pressão - Reprodução

4- Tábua de passar roupas

A tábua de passar roupas, geralmente guardada dentro de um armário, pode funcionar como um recurso sonoro. Se o hóspede não tiver travas extras em sua porta, pode usar a tábua como uma medida de segurança ao colocá-la contra a porta. Caso algum invasor tente entrar, o objeto cairá e fará barulho.

5 - Fique atento ao olho mágico

Cobrir o olho mágico em portas de hotel com fitas ou pedaços de papel pode ser mais uma medida de segurança para garantir a privacidade e evitar invasões indesejadas. Alguns observadores indesejados tentam espiar ou monitorar atividades que acontecem dentro do quarto. Se for necessário abrir a porta, antes deve-se verificar quem está do lado de fora.

6 - Tenha cuidado com as chaves

Evite deixar as chaves expostas e acessíveis a outras pessoas. Guarde-as em um local seguro, como um bolso interno da bolsa ou da mochila, longe de objetos que possam danificá-las. Em caso de chaves eletrônicas, como cartões, lembre-se que elas são pessoais e intransferíveis. Não empreste ou compartilhe-as com outras pessoas, mesmo que sejam conhecidas. Se o hotel utiliza chaves físicas, não as deixes à vista ou as entregue a desconhecidos. Isso evita o risco de perda ou uso indevido.

7 - Escolha hotéis confiáveis

Pesquise o histórico de outros clientes nos hotéis e reserve locais bem avaliados e conhecidos pela sua segurança. Sites de avaliação podem ser úteis para encontrar informações sobre a reputação e a localização do estabelecimento antes de fazer a reserva. Ao sair do hotel, fique atento ao ambiente ao seu redor e evite áreas perigosas ou mal iluminadas. Caso receba visitas não solicitadas, ligue imediatamente para a recepção e comunique a gerência do estabelecimento. Se for necessário, acione as autoridades locais.