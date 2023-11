Cruzeiro de Taylor Swift custa R$ 7.000 e não leva a cantora a bordo

São Paulo (SP)

Surfando na onda do sucesso de Taylor Swift, uma agência de viagens americana acaba de lançar um cruzeiro temático da cantora. Chamado de "In My Cruise Era", o passeio inclui 4 noites a bordo do Allure of the Seas, da Royal Caribbean, em uma viagem de ida e volta entre Miami e Bahamas.

Allure of the Seas, da empresa Royal Caribbean, que já foi o maior transatlântico do mundo. Navio receberá cruzeiro temático da cantora Taylor Swift - que não estará a bordo - Divulgação

O cruzeiro parte do porto de Miami no dia 21 de outubro de 2024, um dia depois do show da Taylor na capital da Flórida. A cantora, entretanto, não estará a bordo, já que a viagem é um "evento patrocinado por fãs".

Durante os quatro dias, os Swifters poderão interagir em diferentes eventos em homenagem a Taylor. Haverá uma festa temática chamada "I don't wanna dance if I'm not dancing with you", um karaokê temático que recebeu a alcunha de "Heartbreak is the national anthem, we sing it proudly", além de uma festa à fantasia temática da "The Eras Tour" e um encontro de troca de pulseiras da amizade, que viraram febre entre os fãs da cantora.

Uma cabine sem janela para duas pessoas no "In My Cruise Era", chamada de " I knew you were trouble when you walked in" (trecho de uma música da artista) custa a partir de 1.573 dólares (cerca de R$ 7.650). Já a mais cara, com varanda externa, chamada de "Karma is the breeze in my hair on the weekend", custa 1.967 dólares (R$ 9.560) para duas pessoas. Já esgotada, a cabine intermediária, chamada "I'm so in love that I might stop breathing", com varanda interna, custava 1.851 dólares, ou (R$9 mil).