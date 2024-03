Ibiza é mais que balada e tem praias, sossego e montanha com 'poderes mágicos'

Sant Josep de sa Talaia (Espanha)

Ainda no aeroporto, na área da bagagem, alguns letreiros avisam: Ibiza está em festa, não importa o dia do desembarque. Os anúncios de baladas de música eletrônica certificam aos que viajam o mundo em busca das melhores pistas que eles chegaram ao lugar certo.

Mas basta ignorar a propaganda, resgatar a Samsonite da esteira e passar pelo portão para ver que Ibiza não é só fervo, e que há (muito) lugar para quem também quer fritar o corpinho não na rave, mas na areia da praia ou à beira da piscina.

Monte Es Vedra, um dos pontos turísticos mais marcantes da ilha de Ibiza - Divulgação

Uma das integrantes das Ilhas Baleares —suas irmãs são Maiorca, Minorca e Formentera—, Ibiza fica ao leste da Espanha, e até os anos 1970 teve como atividades econômicas mais tradicionais a pesca e a agricultura. A partir dali, o turismo passa a dominar a equação ao importar e distribuir visitantes por seus 575 km² todos os meses do ano.

Os festivais de música eletrônica que atribuíram a fama baladeira à ilha costumam acontecer de abril a setembro, mas procurando bem dá para achar festinhas de janeiro a janeiro. Não à toa, em 2014 a vida noturna de Ibiza foi eleita a melhor do mundo pela rede de notícias americana CNN.

Além da cidade que dá nome à ilha, também se destaca nesse quesito Sant Antoni de Portmany. É nela que fica, por exemplo, o clube Es Paradis, que já está com ingressos para a temporada 2024 à venda no site. No dia 20 de abril, pontualmente à meia-noite, acontece a Es Paradis Opening Party, programada para ferver até as 6h do dia seguinte. Os ingressos mais baratos já estão esgotados.

A Eden, boate também em Sant Antoni de Portmany, dá início aos trabalhos ainda em março, no próximo dia 29. Os tíquetes mais em conta também já foram todos vendidos, mas ainda dá para comprar os que saem a partir de 14,99 euros (R$ 81). Uma mesa VIP no evento, que começa às 23h55, custa a partir de 900 euros (R$ 4.900).

Mas a cara de Ibiza muda quando se deixa de lado o energético para mirar a água de coco. Na saída do aeroporto —cuja simplicidade lembra a do aeroporto da baiana Porto Seguro, cidade que também recebe tanto baladeiros quanto turistas querendo paz—, dá para pegar carros de aplicativo ou os oferecidos pelos hotéis, rumando às regiões tranquilas da ilha.

A cerca de 20 km dali está por exemplo San Jose de Sa Talaia, acessível via estradas de mão dupla asfaltadas, com paisagem escandalosa e vegetação lotada de pinheiros, zimbros e oliveiras. Fica em San Jose a praia de Cala Vadella, de mar na tonalidade azul-Mediterrâneo clássica. Barzinhos, casas de veraneio e muito topless se espalham de frente para a água em que dezenas de barcos circulam e atracam.

Arredores do Hotel Petunia, em Ibiza, na Espanha - Divulgação

Menorzinha e mais charmosa é a Cala Carbó. Com apenas 60 metros de extensão, tem um único restaurante e duas casinhas de pescador na divisa entre o oceano e a encosta. Além da via marítima, a praia é acessível por uma descida asfaltada de dois quilômetros, percorrida com facilidade de bicicleta.

Ali ao lado, o Petunia Ibiza, único empreendimento espanhol da rede Beaumier, com hotéis na França e Suíça, oferece modelos elétricos aos hóspedes, com aluguel cobrado por hora. Ele fica em uma área com pouquíssimas construções, e por consequência pouquíssimos automóveis para incomodar o sossego. Até 2023 só aceitava adultos, mas neste ano mudou as regras e passou a ser "kids friendly".

Não foi só na faixa etária que o Petunia fez ajustes. Os 42 quartos e suítes receberam nova decoração com inspiração setentista, pop e colorida, assinada pelo nova-iorquino Studio Galeon. Bem distribuídas por uma área com cara de pátio mexicano, as acomodações dão privacidade aos hóspedes e, em alguns casos, oferecem vista para o mar.

Em sua reinauguração, o Petunia já está com acomodações esgotadas até meados de maio. O hotel tem aulas de ioga, piscina e três restaurantes refinados: La Mesa d’Es Vedrà, Los Olivos, e o rooftop La Mirada, um raw bar com ceviches e ótimos drinques, de onde se aprecia o pôr do sol. O café da manhã, incluído na diária, é farto e quase vale por um almoço. O azeite e os vinhos locais são imperdíveis, e alguns ressurgem à venda no aeroporto na hora de voltar para casa.

Não que precisasse, mas Ibiza ainda tem uma montanha com propriedades mágicas, segundo os locais. É o Es Vedra, na verdade uma ilha no meio do oceano, e na qual se destaca um pico com cerca de 400 metros de altura. Diz-se que é o terceiro lugar mais magnético do planeta, e que, à lá Triângulo das Bermudas, os sistemas de navegação sofrem interferência nos seus arredores.

Contrariando o mito, a lancha que presta serviços aos hóspedes do Petunia não enfrentou dificuldades ao circundar o Es Vedra na tarde ensolarada em que a reportagem visitou o local. O hotel, que tem uma suíte com varanda de cara para o monte, oferece passeios sob demanda e que colocam o hóspede em contato bruto com a natureza exuberante de Ibiza, incluindo uma caminhada pelos costões rochosos com um refrescante banho de mar no final.

Arredores do Hotel Petunia Ibiza, na Espanha - Divulgação

Diante do Es Vedra, dá para entender quem enxerga magia na sua imponência e peça dinheiro, saúde, fertilidade (a deusa Tanit, que cuida dos poderes reprodutivos dos mortais, teria nascido ali na ilha). Os incrédulos podem pular essa parte e apenas admirar o lugar —de longe, porque a visitação é proibida.

Mergulhar próximo ao monte é uma experiência inesquecível e de beleza ímpar, como poucos lugares no mundo oferecem. Só vale ficar atento às águas vivas que frequentemente vêm trazidas pelas correntes e salpicam o mar com seus corpos translúcidos. Até porque, não há na literatura evidências de que os poderes do Es Vedra aliviem a dor de uma queimadura cutânea.

A jornalista viajou a convite da Baumier Hotels