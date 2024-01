Folha Prova água de coco: marcas do mercado têm pouco sabor do fruto

São Paulo

Marcas de água de coco em caixa e garrafa encontradas no mercado tentam simular o frescor do fruto, mas a maioria apresenta doçura exagerada e sabor distante do natural. Esta foi a conclusão da última edição do Folha Prova, em que a bebida foi degustada às cegas.

A seção, publicada mensalmente, funciona como um guia de compras e já avaliou produtos como vinho, azeite e ketchup. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia pontos fortes e fracos.

Embalagens das águas de coco avaliadas no Folha Prova - Gabriel Cabral/Folhapress

Nas prateleiras de grandes redes de supermercado, foram encontradas opções integrais (sem acréscimo de água e açúcar), recombinadas, que misturam coco concentrado e água potável, ou padronizadas, com adição de água de coco concentrada e açúcar, conforme descrição do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Os dez produtos selecionados foram servidos em jarras de vidro na mesma temperatura para cinco degustadores. Participaram os repórteres da Folha Lucas Lacerda, Maria Paula Giacomelli, Natalia Nora e Natália Santos. Completou o time Marlon Silva, sócio do bar Drunks, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

A maioria das bebidas, segundo o grupo, decepcionou por não ter sabor e aroma de coco. As que se sobressaíram conseguiram manter aromas do fruto, refrescância e coloração apetitosa. Veja a seguir os comentários dos jurados.



Carrefour

A marca mais acessível da rede francesa de hipermercados apresentou mais qualidades do que defeitos. Segundo Maria Paula Giacomelli, o aroma agradou porque estava refrescante, mas houve ressalvas quanto ao equilíbrio de doçura. Os outros jurados repetiram a avaliação. "O aroma é bom e suave, mas o gosto que fica no final parece uma calda de açúcar. Mas pelo menos lembra coco", afirmou Lucas Lacerda.

Preço: a partir de R$ 7,99 em mercado.carrefour.com.br

Coco quadrado

A água de coco reconstituída feita no Ceará agradou a maioria dos jurados. Natália Santos disse que o produto passou a sensação de ser mais natural, no gosto e na aparência. O ponto foi notado também por Marlon Silva. "Mais agradável, tomaria vários copos." Já para Maria Paula Giacomelli, repórter, faltou fruto.

Preço: a partir de R$ 5,89 no Sacolão Saúde, r. das Palmeiras, 278.

Do Bem

Produzida pela Ambev como parte de sua linha de sucos naturais, a água de coco integral não lembrou o sabor da fruto para os jurados. "Estava fraca, sem o sabor e aroma natural do coco", disse Marlon Silva. Outro ponto negativo foi a doçura. "Estava muito doce, e no final, surgiu um aroma que parecia artificial", disse o repórter Lucas Lacerda.

Preço: a partir de R$ 13,99 em www.extra.com.br

Ducoco

"Incomodou já no contato com a língua", disse Lucas Lacerda sobre a água de coco reconstituída feita em Itapipoca, no Ceará. Outras duas degustadoras também não gostaram do sabor. "Parece de um alimento artificial", disse Natalia Nora. Em contraponto, Marlon notou partículas de coco na bebida, que, para ele, tinha dulçor equilibrado.

Preço: a partir de R$ 10,98 em www.mambo.com.br

Sococo

O produto da empresa homômina fundada em Maceió desagradou o grupo. "Senti sabor de milho de latinha", afirmou Natalia Nora. A lembrança do cereal foi notada por outros jurados, que acreditam que falta equilíbrio à bebida. "Lembrou cural. Não parece com coco nem durante nem depois que você termina de tomar", disse o Lacerda.

Preço: a partir de 10,98 em www.mambo.com.br

OQ

"Tem cheiro de coco fresco. Lembra quando se abre uma embalagem da fruto ralado", disse Maria Paula sobre o produto da OQ Bebidas Saudáveis, com sede em Petrolina (PE). Equilibrada, a água de coco foi uma das preferidas dos jurados pelo sabor, aparência e aroma. O nível de açúcar e acidez fez com o que o produto se aproximasse mais de um de coco verde de verdade, segundo Natalia Nora.

Preço: a partir de R$ 16,30 no www.mambo.com.br

Taeq

Segundo a maioria dos jurados, a água é muito doce. O produto, segundo o grupo, remeteu a sabores de cocada ou até mesmo de pirulito. "Estava com muita doçura que não lembra a do fruto", disse Marlon Silva. Para a repórter Natália Santos o dulçor da bebida lembrou o de uma sobremesa.

Preço: a partir de R$ 10,99 no em www.extra.com.br.

A repórter Natalia Nora e o chef de bar Marlon Silva - Gabriel Cabral/Folhapress

Kero coco

Também de Petrolina, em Pernambuco, e feito pela Pepsico, o produto dividiu opiniões. Os repórteres Lucas Lacerda e Natália Santos sentiram sabor e aroma distantes do natural, o que desagradou. Mas para Marlon Silva, o produto estava equilibrado, com acidez baixa, retrogosto de fruto e coloração que remete à água de coco. "Achei o cheiro e gosto bons, gostei", complementou Maria Paula.

Preço: a partir de R$ 11,99 em www.extra.com.br

Villa Piva

Com sede em Osasco (SP), a água de coco integral, que é pasteurizada no envase, encontrou resistência no grupo. "Achei bastante doce, destoa do gosto que a gente espera", disse Natália Santos. Uma característica negativa, segundo Natalia Nora, foi o aroma, que, para ela, lembra soro de leite. "Não tem muito gosto do fruto, não saberia o que é se não estivesse olhando."

Preço: a partir de R$ 22,90 em www.mambo.com.br

Puro coco

A água de coco da Maguary, produzida no Ceará, foi a que menos agradoua os degustadores. Os pontos destacados como negativos foram a coloração e o gosto. "A cor amarelada destoa muito e o sabor tem acidez que se aproxima ao azedo", afirmou Marlon Silva. Percepção parecida teve a repórter Natália Santos."A aparência dela é turva e amarela", afirmou.

Preço: a partir de R$ 8,77 em mercado.carrefour.com.br