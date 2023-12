Argentina é destino mais buscado por brasileiros para viajar em 2024, diz pesquisa

São Paulo

Os turistas brasileiros parecem preferir as cidades de praia para passar as férias, mas essa não é uma regra quando se tratam dos destinos internacionais mais buscados. Em um levantamento feito pelo Airbnb, empresa de aluguel de imóveis por curta temporada, Buenos Aires, na Argentina, teve o maior número de pesquisas entre os brasileiros que estão considerando sair do país em 2024.

Vista aérea de Buenos Aires, na Argentina - diegograndi - stock.adobe.com

A capital do país vizinho bateu recordes de turistas brasileiros em 2023, de janeiro a julho, foram mais de 750 mil. Um dos incentivos para essas viagens aconteceu por parte do Inprotur (Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina), que oferece um vale no valor de até US$ 100 para quem visitar o país.

Na sequência, o destino mais buscado foi Milão, na Itália. Neste ano, foi inaugurada uma linha de trem que leva da capital do país —que aparece em oitavo lugar na pesquisa— até a cidade da moda e do design em menos de três horas.

Em terceiro e quarto lugar na lista estão Punta Cana, na República Dominicana, e Havana, em Cuba. Os dois destinos ficam em ilhas do Caribe, que são conhecidas pelas praias paradisíacas.

Também fazem parte do levantamento Zurique, na Suiça, Miami, nos Estados Unidos, Lo Barnechea, no Chile e Madri, na Espanha. No décimo lugar, a Argentina volta a aparecer entre as preferências dos brasileiros com Ushuaia.

O estudo teve como base pesquisas realizadas no período entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro do mesmo ano, para viagens ao longo de 2024.